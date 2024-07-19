Danone: как VK Process Mining помог увеличить производительность складов на 19%

Производительность склада — один из самых важных показателей для Danone. В какой-то момент команда заметила, что иногда сборка заказов отнимает большое количество времени, и для решения этой проблемы решили провести скрининг, используя VK Process Mining.

Аркадий Мохирев, коммерческий директор финансовых и операционных платформ VK Tech, поделился опытом запуска проекта.

Проблема: на сбор заказов уходило много времени

Для решения этой проблемы команда решила попробовать внедрить процессную аналитику — этот инструмент позволяет воспроизводить бизнес-процессы и искать зоны улучшения.

В сборке заказов уже была задействована зарубежная система управления складом. Как это работает? Когда поступает заказ, система автоматически формирует маршрут, затем сотрудник идет в зону погрузки, а после — передает заказ.

С помощью VK Process Mining хотели выявить проблемные места, их причины и влияние на KPI, а также «пересобрать» процессы на складе.

Система не всегда строила кратчайшие маршруты, много времени тратили на ожидание товаров, которых не оказалось на складе. Помимо этого, программа неверно регистрировала время начала и окончания сборки заказов, в 1/5 случаев заказы собирали дольше медианного времени, а некоторые сотрудники собирали меньше заказов, чем остальные.

Как это работало на практике

Пример 1. Во время анализа мы выяснили, что для 400+ заказов маршрут был сформирован так, что работники по несколько раз ходили к одной секции.

Пример 2. Если товара в ячейках недоставало, сотрудники ждали, пока водитель привезет его, и только после этого продолжали работу. За смену из-за этого терялось до 8 часов на бригаду.

VK Process Mining позволил составить дашборды для поиска проблемных мест, а работники быстро привыкли к новому ПО

В начале 2022 года мы были вынуждены искать замену зарубежному ПО, которым пользовались на тот момент. VK Process Mining показался зрелым продуктом: нам понравились удобные и понятные дашборды и возможность простой передачи данных из базы.

В третьем квартале 2022 мы завершили тестирования и приступили к внедрению ПО на первых 7 складах. Чтобы все прошло гладко, обратили внимание на некоторые моменты:

Предварительно обработали информацию о работе системы , которую мы планировали проанализировать, чтобы потом не возникли неточности;

Запустили передачу данных из WMS в VK Process Mining — так, чтобы не «сломать» другие системы и обеспечить доступность данных для сотрудников;

Сразу же начали обучение сотрудников, чтобы использование ПО постепенно стало их рутиной.

За 2022 год мы завершили внедрение и интеграции. С того момента ИТ-команда Danone следит за корректностью работы системы управления складом и выгрузкой отчетов, а наша команда — за витрины данных и их обновление, хранение истории и актуализацию дашбордов.

Задача на сейчас — расширить и улучшить дашборды для анализа процесса сборки заказов, где уже используется VK Process Mining, интегрировать его в еще 6 складов, а также перевести дашборды в новую систему управления складом.

Архитектура проекта

Дашборд в VK Process Mining

Результат: VK Process Mining помог увеличить производительность складов на 19%

Платформа процессной аналитики помогла оперативно проанализировать работу складов и увеличить их производительность. Какие основные результаты мы можем выделить за почти два года работы:

Теперь WMS строит оптимальные маршруты на складе на 29% чаще — для этого VK Process Mining помогли поправить код;

Заказы собирают в среднем на 33% быстрее, чем до внедрения нового ПО;

Сотрудники не ждут пополнения ячеек на 14 p.p. реже — для этого внедрили дашборды, а также оптимизировали процессы на складах.

Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем наш текущий ИТ-ландшафт, оптимизируем дашборды. В будущем мы хотим начать анализировать долю реального рабочего времени в дне сотрудников и перерывы между заказами, а также внедрить процессную аналитику в производство, закупки и продажи.

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