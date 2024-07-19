Danone: как VK Process Mining помог увеличить производительность складов на 19%

Аркадий Мохирев, коммерческий директор финансовых и операционных платформ VK Tech, поделился опытом запуска проекта.
Проблема: на сбор заказов уходило много времени
Для решения этой проблемы команда решила попробовать внедрить процессную аналитику — этот инструмент позволяет воспроизводить бизнес-процессы и искать зоны улучшения.
В сборке заказов уже была задействована зарубежная система управления складом. Как это работает? Когда поступает заказ, система автоматически формирует маршрут, затем сотрудник идет в зону погрузки, а после — передает заказ.
С помощью VK Process Mining хотели выявить проблемные места, их причины и влияние на KPI, а также «пересобрать» процессы на складе.
Система не всегда строила кратчайшие маршруты, много времени тратили на ожидание товаров, которых не оказалось на складе. Помимо этого, программа неверно регистрировала время начала и окончания сборки заказов, в 1/5 случаев заказы собирали дольше медианного времени, а некоторые сотрудники собирали меньше заказов, чем остальные.
Как это работало на практике
Пример 1. Во время анализа мы выяснили, что для 400+ заказов маршрут был сформирован так, что работники по несколько раз ходили к одной секции.
Пример 2. Если товара в ячейках недоставало, сотрудники ждали, пока водитель привезет его, и только после этого продолжали работу. За смену из-за этого терялось до 8 часов на бригаду.
VK Process Mining позволил составить дашборды для поиска проблемных мест, а работники быстро привыкли к новому ПО
В начале 2022 года мы были вынуждены искать замену зарубежному ПО, которым пользовались на тот момент. VK Process Mining показался зрелым продуктом: нам понравились удобные и понятные дашборды и возможность простой передачи данных из базы.
В третьем квартале 2022 мы завершили тестирования и приступили к внедрению ПО на первых 7 складах. Чтобы все прошло гладко, обратили внимание на некоторые моменты:
Предварительно обработали информацию о работе системы, которую мы планировали проанализировать, чтобы потом не возникли неточности;
Запустили передачу данных из WMS в VK Process Mining — так, чтобы не «сломать» другие системы и обеспечить доступность данных для сотрудников;
Сразу же начали обучение сотрудников, чтобы использование ПО постепенно стало их рутиной.
За 2022 год мы завершили внедрение и интеграции. С того момента ИТ-команда Danone следит за корректностью работы системы управления складом и выгрузкой отчетов, а наша команда — за витрины данных и их обновление, хранение истории и актуализацию дашбордов.
Задача на сейчас — расширить и улучшить дашборды для анализа процесса сборки заказов, где уже используется VK Process Mining, интегрировать его в еще 6 складов, а также перевести дашборды в новую систему управления складом.
Результат: VK Process Mining помог увеличить производительность складов на 19%
Платформа процессной аналитики помогла оперативно проанализировать работу складов и увеличить их производительность. Какие основные результаты мы можем выделить за почти два года работы:
Теперь WMS строит оптимальные маршруты на складе на 29% чаще — для этого VK Process Mining помогли поправить код;
Заказы собирают в среднем на 33% быстрее, чем до внедрения нового ПО;
Сотрудники не ждут пополнения ячеек на 14 p.p. реже — для этого внедрили дашборды, а также оптимизировали процессы на складах.
Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем наш текущий ИТ-ландшафт, оптимизируем дашборды. В будущем мы хотим начать анализировать долю реального рабочего времени в дне сотрудников и перерывы между заказами, а также внедрить процессную аналитику в производство, закупки и продажи.
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