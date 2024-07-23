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VK Tech
Налоговый мониторинг

«Ростелеком»: как VK Tax Compliance помог снизить налоговую нагрузку

«Ростелеком» — крупнейший российский оператор, обслуживающий более 11 миллионов пользователей. Еще четыре года назад для внедрения налогового мониторинга корпорация подключила VK Tax Compliance.
«Ростелеком»: как VK Tax Compliance помог снизить налоговую нагрузку
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О том, как проходило внедрение и чего это помогло добиться, рассказали Светлана Ильченко, руководитель проекта, Николай Лукашин, заместитель главного бухгалтера, и Юлия Ракчеева, директор налогового департамента компании.

Задача: перейти на налоговый мониторинг, чтобы сделать работу с налоговой службой прозрачной и получать консультации по отчислениям

Часть контрольного пакета акций «Ростелеком» принадлежит государству. Поэтому одна из причин, почему вообще изначально решили перейти на такой способ взаимодействия с налоговой — правительственный указ. Но мы решили не ждать его вступления в силу и заранее начали запуск по нескольким причинам:

  • Мы передаем в налоговую службу 4+ миллиона документов ежегодно. С помощью перехода на налоговый мониторинг мы планировали уменьшить время на их сбор и передачу в налоговую.

  • Переход на налоговый мониторинг позволяет получать консультацию у ФНС — нам показалось, что такая возможность будет для нас не лишней.

  • Открытость перед государством и бизнесом. В первом случае это позволяет избежать лишних проверок и вопросов от налоговой, а во втором — показать, что нам, как контрагенту, можно доверять.

  • Налоговый мониторинг позволяет почти моментально зачесть переплату по налогу после того, как декларацию проверит налоговый орган.

Мы искали российского вендора с опытом запуска витрины данных

По сути, основных критериев выбора у нас было два: первый — вендор должен быть российским, так как мы полугосударственная компания, а второй — чтобы поставщик уже работал с витринами данных и знал тонкости их внедрения.

Почему именно этот способ взаимодействия?

Для ТКС у нас слишком большое количество данных, а открыть доступ к базам данных мы не были готовы, потому что тогда бы пришлось дорабатывать всю систему планирования ресурсов предприятия (ERP).

За 2020 год постепенно перенесли на витрину все налоговые данные 

Чтобы у налоговой точно не возникло вопросов к тому, как устроена наша система, мы совместно с VK Tax Compliance сделали пробную модель и в 2019 утвердили ее внедрение.

К концу первого квартала 2020 года мы уже подготовили все имеющиеся данные к переходу на налоговый мониторинг, переведя их в stage tables, и раскрыли на витрине налог на прибыль. Затем до конца года мы раскрыли и остальные данные: налоги на добавленную стоимость, региональные налоги и налоги на имущество. 

Два года назад «Башинформсвязь», принадлежащая «Ростелекому», также перешла на налоговый мониторинг. Не все шло гладко, но чтобы помочь нам, команда VK Tech всегда отвечала на вопросы и помогала, иногда даже в круглосуточном режиме. 

В 2020 году даже сотрудники налоговой не до конца понимали, как должна быть устроена проверка данных, поэтому вместе с VK Tech мы постоянно дорабатывали систему. Тут следует отметить еще одну деталь: несмотря на технические неполадки, которые возникли бы в любом другом подобном проекте, мы ни разу не сорвали сроки.  

Результаты: налоговый мониторинг стал подспорьем в переходе на ЭДО, а ошибок в документах стало меньше

  • Налоговая реже обращается к нам по вопросам благодаря тому, что мы уже 4 года открыто показываем им все наши налоговые данные на витрине.

  • Благодаря необходимости предоставления документов мы постепенно перешли на ЭДО: до 95% документов мы передаем и подписываем в электронном виде.

  • Еще один побочный результат — в документах стало меньше ошибок: бухгалтеры стали внимательнее собирать и прописывать информацию.

  • Имеем возможность быстрее использовать переплату по налогам.

В планах — интеграция с АИС «Налог-3» и подключение дочерних компаний к налоговому мониторингу

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и хотим полностью перевести компанию на налоговый мониторинг. Мы участвуем в пилотном запуске «Налог-3» от Федеральной налоговой службы, и в ближайшем будущем интегрируем эту систему в нашу. Параллельно с этим мы постепенно переводим на налоговый мониторинг и остальные дочерние компании, которые соответствуют заявленным критериям для этого.

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