5 шагов: как перейти на налоговый мониторинг без головной боли 

Для крупных компаний, которые стремятся к прозрачности и уверенности во взаимодействии с ФНС, налоговый мониторинг — не просто возможность, а необходимый шаг на пути к стабильному росту. Переход на налоговый мониторинг — это серьезное решение, которое требует тщательной подготовки и следования четкой дорожной карте, чтобы переход прошел максимально комфортно и эффективно.

Что такое налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг — это особый режим налогового контроля, с помощью которого крупные компании с прозрачной финансовой деятельностью взаимодействуют с налоговыми органами в более тесном и доверительном формате.

Кому подходит налоговый мониторинг

Если компания подходит под критерии и готова к открытому диалогу с налоговой, переход на налоговый мониторинг может стать серьезным преимуществом, повышая стабильность и прогнозируемость налоговых отношений.

Критерии перехода на налоговый мониторинг содержатся в п. 3 ст. 105.26 НК. Итак, компания вправе вступить в мониторинг, если:

общая сумма всех налогов и взносов, начисленных за предыдущий год, больше 100 млн руб.;

по данным бухгалтерской отчетности в предыдущем году компания заработала не менее 1 млрд руб.;

балансовая стоимость активов на 31 декабря предыдущего года — минимум 1 млрд руб.

Эти требования не распространяются на:

резидентов особых экономических зон, Арктической зоны России, территорий опережающего развития или свободного порта Владивосток;

участников соглашения о защите и поощрении капвложений;

участников промышленного кластера, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства от 31.07.2015 № 779.

Компании, которые относятся к перечисленным категория, вправе перейти на мониторинг даже, если требования о масштабах бизнеса не выполняются.

Как перейти на налоговый мониторинг: пошаговая инструкция

Предварительный этап — проверка соответствия критериям для перехода на налоговый мониторинг. Если условия выполняются, то можно запускать процедуру перехода.

Шаг 1. Разработка дорожной карты перехода на налоговый мониторинг и согласование ее с налоговой

Дорожная карта — регламент, которому будет следовать компания при внедрении налогового мониторинга. Он должен быть согласован с ФНС. В дорожной карте детально прописывают всю последовательность действий при подготовке, обсуждении, тестировании и запуске налогового мониторинга, а также сроки проведения всех процедур.

Для компаний с государственным участием дорожная карта — обязательный атрибут перехода на мониторинг ФНС. Для остальных — нет, но наличие дорожной карты, согласованной с налоговой инспекцией, существенно упростит внедрение налогового мониторинга, так как многие вопросы и проблемы можно будет закрыть заранее.

Шаг 2. Выбор подходящего формата налогового мониторинга

Всего предусмотрено три варианта взаимодействия:

1. Налогоплательщик дает налоговикам прямой доступ к информационной системе организации. Главный риск такого взаимодействия — доступ налогового органа к информации, не предусмотренной регламентом.

2. Компания дает налоговым инспекторам доступ к витрине данных, на которой отображается необходимая для мониторинга информация.

Витрина VK Tax Compliance — удобная и безопасная платформа для реализации налогового мониторинга. Витрина настраивается под задачи компании, организацию учета в ней и уровни раскрытия информации.

3. Компания по ЭДО пересылает в ИФНС необходимые документы. Но этот способ действует только до 1 января 2026 года (п. 6 ст. 6 закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ). Минус этого способа — большие трудозатраты на пересылку документов.

Шаг 3. Подготовка пакета документов для перехода на налоговый мониторинг

Для вступления в мониторинг налогоплательщик готовит:

1. Заявление о проведении налогового мониторинга по форме из приказа ФНС от 11.05.2021 № EД-7-23/476@.

2. Документы о системе внутреннего контроля компании (СВК). Задача компании — показать, как работает СВК, ее прозрачность и эффективность в управлении бизнесом.

Если в компании нет СВК, ее нужно внедрить. Фактически это набор правил и процедур, которые компания использует для эффективного управления бизнес-процессами.

Цели системы внутреннего контроля — это достижение финансовых и операционных целей, сохранность активов, предотвращение ошибок в расчете и уплате налогов и обеспечение точности отчетности.

СВК должна соответствовать требованиям приказа ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ и работать реально, а не на бумаге. Поэтому ее создание — ключевой момент для перехода на налоговый мониторинг.

3. Регламент информационного взаимодействия. Он устанавливает прозрачный и структурированный формат взаимодействия между компанией и налоговыми органами в рамках налогового мониторинга. Форма регламента также утверждена приказом ФНС № ЕД-7-23/476@, а к содержимому предъявляются требования — приложение № 8 к приказу ФНС № ЕД-7-23/476@. Иначе — отказ в переходе на налоговый мониторинг.

Регламент информационного взаимодействия в рамках налогового мониторинга определяет ключевые моменты взаимодействия компании с налоговыми органами:

Предоставление документов и сведений — регламент устанавливает сроки и правила предоставления документов и сведений, необходимых для расчета налоговых обязательств. Например, в электронном виде по ТКС.

Доступ к информационным системам — компания может предоставить налоговым органам доступ к информационным системам, где хранятся документы и сведения для расчета налоговых обязательств. Такой вариант — альтернатива предоставлению отдельных документов. В этом случае в регламенте прописывают время доступа, как во время проведения налогового мониторинга, так и в течение трех лет после его завершения.

Ознакомление с подлинниками документов — план, как компания будет знакомить инспекторов с подлинниками документов, хранящихся у нее.

Раскрытие показателей учета — правила получения сведений из регистров бухгалтерского и налогового учета, необходимых для налогового контроля.

Сведения о системе внутреннего контроля.

Витрина VK Tax Compliance — соответствует требованиям и обновляется вслед за изменением налогового законодательства, а также легко интегрируется с учетными системами налогоплательщика. Перед отправкой данных в ИФНС платформа проверит их на соответствие индивидуально настроенным параметрам контроля.

4. Сведения о взаимозависимых лицах с долей участия более 25%.

5. Учетную политику для целей налогообложения. Обратите внимание, что учетная политика также должна быть актуальна и описывать методы учета, которыми компания реально пользуется.

Форма учетной политики — приложение № 12 к приказу ФНС № ЕД-7-23/476@.

Чтобы перейти на налоговый мониторинг в 2025 году, готовый пакет документов необходимо направить в налоговую инспекцию не позднее 1 сентября 2024 года.

Шаг 4. Получение ответа от налоговой инспекции и заключение соглашения о налоговом мониторинге

ФНС принимает решение о принятии на налоговый мониторинг компании не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения мониторинга. В случае отказа налоговики обязаны аргументировать ответ в соответствии с п. 5 ст. 105.27 НК:

некорректный расчет финансовых показателей;

неполное представление документов;

несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным требованиям.

Если отказа не последовало, компания и ФНС окончательно определяются с форматом взаимодействия и условиями соглашения. На этом же этапе решаются технические вопросы: создание сети, предоставление доступа к базе, установка и настройка средств криптографической защиты информации, интеграция с АИС «Налог-3».

Данные витрины VK Tax Compliance размещены в облаке и надежно защищены. А для подключения к АИС «Налог-3» налогоплательщик получит СКЗИ в аренду. Компании не придется тратить ресурсов собственных ИТ-специалистов на поддержку инфраструктуры и средств СКЗИ.

После этого официально заключают договор о налоговом мониторинге между компанией и налоговым органом.

Шаг 5. Взаимодействие в рамках налогового мониторинга

Когда соглашение подписано, начинается совместная работа в рамках мониторинга:

Регулярное предоставление финансовой информации — компания обязана предоставлять налоговой инспекции сведения о своей деятельности в соответствии с условиями соглашения.

Общение с налоговиками — регулярные встречи и обмен информацией по налоговым вопросам.

Проведение внутренних налоговых проверок — компания обязана проводить внутренние проверки для обеспечения точности и прозрачности финансовой отчетности.

Если игнорировать условия взаимодействия, ФНС вправе прекратить мониторинг досрочно, поэтому задача компании — точно и корректно, а также строго в обозначенные сроки предоставлять сведения, которые нужны для осуществления мониторинга.

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