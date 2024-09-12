Налоговые проверки и штрафы: как избежать

Налоговые проверки бывают камеральные и выездные.

При камеральной проверке налоговики изучают сданную декларацию и данные о налогоплательщике из своих информационных баз. На территорию компании проверяющие при этом не выходят, но могут послать запрос для уточнения информации.

Камеральная налоговая проверка — это стандартная процедура при сдаче любой налоговой декларации. Избежать ее можно только если перейти на налоговый мониторинг. Как это сделать — расскажем ниже.

Но при камеральной проверке не обязательно будут штрафы. Если декларация составлена без ошибок, и налогоплательщик ответит на все вопросы проверяющих, то он избежит потерь.

Другое дело — выездная проверка. В этом случае налоговики тщательно выбирают «кандидатов» и выходят только туда, где есть максимальная вероятность найти нарушения. За 2023 год средняя сумма доначислений на одну налоговую проверку с учетом штрафов в целом по РФ составила 67 млн рублей, а отдельно по Москве — 112 млн рублей.

Получается, что выездная налоговая проверка — это практически всегда существенные финансовые потери. Кроме того, сотрудники бухгалтерии и других служб компании отвлекаются от основной работы.

Поэтому никто из бизнесменов не хочет видеть налоговиков у себя в офисе. Далее расскажем о критериях, которые используют специалисты ФНС при выборе объекта для выездной проверки.