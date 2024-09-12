Налоговые проверки и штрафы: как избежать

Какие бывают налоговые проверки
Налоговые проверки бывают камеральные и выездные.
При камеральной проверке налоговики изучают сданную декларацию и данные о налогоплательщике из своих информационных баз. На территорию компании проверяющие при этом не выходят, но могут послать запрос для уточнения информации.
Камеральная налоговая проверка — это стандартная процедура при сдаче любой налоговой декларации. Избежать ее можно только если перейти на налоговый мониторинг. Как это сделать — расскажем ниже.
Но при камеральной проверке не обязательно будут штрафы. Если декларация составлена без ошибок, и налогоплательщик ответит на все вопросы проверяющих, то он избежит потерь.
Другое дело — выездная проверка. В этом случае налоговики тщательно выбирают «кандидатов» и выходят только туда, где есть максимальная вероятность найти нарушения. За 2023 год средняя сумма доначислений на одну налоговую проверку с учетом штрафов в целом по РФ составила 67 млн рублей, а отдельно по Москве — 112 млн рублей.
Получается, что выездная налоговая проверка — это практически всегда существенные финансовые потери. Кроме того, сотрудники бухгалтерии и других служб компании отвлекаются от основной работы.
Поэтому никто из бизнесменов не хочет видеть налоговиков у себя в офисе. Далее расскажем о критериях, которые используют специалисты ФНС при выборе объекта для выездной проверки.
Что повышает риск назначения выездной налоговой проверки
Налоговики не раскрывают все критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки.
Но в приложении 2 к приказу ФНС РФ от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ приведен перечень общедоступных критериев. Ориентируясь на них, можно уменьшить вероятность того, что проверяющие однажды окажутся на пороге.
Далее рассмотрим возможные причины выездной налоговой проверки.
Низкая налоговая нагрузка
Налоговая нагрузка — это отношение суммы уплаченных налогов и сборов к выручке налогоплательщика за этот же период.
При этом страховые взносы с зарплаты и НДС, который уплачен на таможне по импортным товарам, для расчета использовать не нужно. Дело в том, что для страховых взносов налоговики считают отдельный показатель: фискальную нагрузку, то есть отношение уплаченных взносов к выручке. А НДС с импортных поставок, с точки зрения Минфина, относится не к налоговым, а к таможенным платежам (письмо Минфина от 11.01.2017 № 03-01-15/208).
ФНС ежегодно размещает на своем сайте показатели налоговой и фискальной нагрузки в целом по экономике и в разрезе отраслей. Если нагрузка у налогоплательщика будет ниже среднеотраслевой, то у проверяющих могут возникнуть к нему вопросы.
Низкая рентабельность
Налоговики ежегодно публикуют на своем сайте показатели рентабельности продаж и активов по отраслям экономики. Это отношение чистой прибыли к выручке либо к активам баланса.
Если рентабельность компании ниже, чем в среднем по ее отрасли на 10% или более, то риск назначения налоговой проверки ФНС повышается.
Систематические убытки
Если бизнес не просто снижает свою рентабельность, но и регулярно уходит в убытки, это привлечет к нему дополнительное внимание налоговиков. Систематическими ФНС считает убытки, которые были получены в течение двух и более лет подряд.
Слишком высокие расходы
ФНС считает, что с ростом выручки у бизнеса должна расти и прибыль. А если это не так, то проверяющие могут решить, что налогоплательщик «подгоняет» свои расходы под рост доходов.
Для ИП, которые платят НДФЛ, налоговики установили конкретный критерий: если расходы ИП превышают 83% от доходов, то такого предпринимателя могут взять на заметку.
Слишком высокая доля вычетов по НДС
Особое внимание инспекторы обращают на контроль за исчислением НДС. Это один из основных налогов, которые платят компании и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО).
Если доля вычетов по НДС у налогоплательщика превысит безопасный уровень, то налоговики могут решить, что бизнес использует незаконные схемы оптимизации и его следует проверить.
Общая для РФ безопасная доля вычетов — 89% от суммы начисленного НДС. Но иногда налоговики ориентируются еще и на среднюю долю вычетов по конкретному региону. Посмотреть эту информацию можно здесь.
Если средний вычет НДС по региону, где работает компания, ниже 89%, то для безопасности лучше, чтобы доля вычетов была меньше как общего, так и регионального значения.
Низкая зарплата
Работодатель обязан платить всем, кто трудится на полной ставке, зарплату не ниже установленного МРОТ. Однако для налоговой безопасности этого недостаточно.
Инспекторы ФНС считают подозрительными всех работодателей, которые платят зарплату ниже среднего уровня по своей отрасли в регионе. Налоговая предполагает, что такие компании или ИП выплачивают часть вознаграждения своим сотрудникам «в конвертах».
Данные о зарплате сотрудники ФНС берут в органах статистики. Также налоговики могут получать информацию о выплате «в конвертах» как от самих сотрудников, так и от других контролирующих органов.
Неоднократное приближение к лимитам для спецрежимов
Для того, чтобы использовать специальные налоговые режимы, бизнес должен соблюдать лимиты. В большинстве случаев это выручка, численность сотрудников и остаточная стоимость основных средств. Для отдельных видов деятельности применяются и другие ограничения, например по торговым площадям или количеству транспортных средств в собственности.
Если компания или предприниматель систематически приближается к какому-либо лимиту ближе, чем на 5%, но не превышает его, налоговики могут посчитать, что он специально подгоняет свои параметры, чтобы не уйти на ОСНО. Например, скрывает часть выручки или принимает на работу новых сотрудников без оформления.
Например, в 2024 году лимит выручки, после превышения которого налогоплательщик теряет право применять УСН, равен 265,8 млн руб. Таким образом, подозрение налоговиков вызовет бизнесмен, который останется в пределах лимита, но его годовая выручка превысит сумму 265,8 млн руб.х 95% = 252,5 млн руб.
Это также повышает риск назначения проверки ФНС.
Сомнительные схемы и сотрудничество с подозрительными контрагентами
Налоговики регулярно отслеживают так называемые фирмы-однодневки, которые не ведут реальной деятельности и используются в незаконных налоговых схемах.
У таких компаний обычно минимум сотрудников (нередко — один директор), нет производственных и торговых помещений, оборудования, транспорта. Также однодневки как правило или вообще не платят налоги, или перечисляют в бюджет символические суммы.
Все, кто сотрудничает с однодневками, автоматически подпадают под подозрение ФНС.
Также вопросы у налоговиков могут вызвать и нестандартные схемы ведения бизнеса, у которых нет явной деловой цели. Например, организация приобретает сырье или материалы не напрямую у поставщика, а через цепочку посредников. Особенно опасно, если посредники связаны с конечным покупателем: находятся по одному адресу, имеют общего директора или учредителей и так далее.
Игнорирование запросов налоговиков
Если при камеральной проверке декларации налогоплательщика у инспекторов возникли вопросы, то они направляют запрос на уточнение сведений. Срок для ответа в этом случае — 5 рабочих дней.
Если же налогоплательщик ничего не ответил, проверяющие могут решить, что у него нет объяснения допущенным ошибкам. Поэтому следует внимательнее разобраться в том, как он начисляет налоги, то есть провести выездную налоговую проверку.
Миграция компании между налоговыми органами
Если организация два или более раз после регистрации меняла налоговую инспекцию, то проверяющие могут решить, что она избегает слишком пристального внимания ИФНС на прежнем месте. А значит и «новой» инспекции тоже есть смысл присмотреться к этому налогоплательщику.
Можно ли убедить налоговиков отказаться от выездной проверки
Да, теоретически это возможно, хотя и не значит, что у бизнеса совсем не будет проблем.
Выездная налоговая проверка усложняет жизнь не только налогоплательщику. Для самих налоговиков это тоже непростое мероприятие. Для проверки нужно выделять сотрудников и затем тратить немало времени: до нескольких месяцев, а если дело дойдет до суда, то процесс может затянуться на несколько лет.
Поэтому налоговики во многих случаях стремятся «убедить» бизнесмена самостоятельно доплатить ту сумму налогов, которую они считают правильной по результатам своего анализа. Для этого проверяющие посылают в организацию запросы с уточнениями показателей отчетности, а также вызывают руководителей и других сотрудников компании в ИФНС для дачи пояснений.
Как вести себя в этом случае — каждый налогоплательщик решает сам с учетом конкретной ситуации. Есть несколько вариантов:
Ничего не доплачивать и предоставить пояснения по всем вопросам. Подходит для тех, кто полностью уверен в своей правоте и потенциально готов к выездной проверке. Это не значит, что проверка обязательно будет. Возможно, налоговики увидят, что компания готова твердо отстаивать свою позицию с документами в руках, и решат переключиться на другую кандидатуру.
Доплатить частично там, где позиции организации слабее, а по остальным вопросам дать пояснения. Это компромиссный вариант: вероятность проверки ниже, но придется понести дополнительные затраты.
Полностью доплатить налоги в соответствии с расчетами налоговиков. Это не лучший вариант. Во-первых — увеличиваются финансовые потери. Во-вторых — налоговики могут решить, что налогоплательщик не готов бороться за свои интересы и все-таки назначить проверку, чтобы дополнительно пополнить бюджет. Поступать таким образом есть смысл, если бизнесмен понимает, что нарушения точно есть и предоставить удовлетворительные объяснения не получится.
Полностью игнорировать налоговиков: ничего не доплачивать и не пояснять. Так точно лучше не поступать: если бизнес уже «взяли на карандаш», то выездная проверка в этом случае практически неизбежна. Кроме того, за непредставление пояснений по запросу налоговиков предусмотрены штрафы: 5 000 рублей за первое нарушение и 20 000 рублей — за повторное нарушение в течение года (п. 1, 2 ст. 129.1 НК).
Как стать «неинтересным» для налоговиков
Попробуем разобраться, как избежать налоговой проверки.
Один из самых эффективных способов — переход на налоговый мониторинг. В этом случае можно свести к минимуму вероятность как камеральных, так и выездных проверок.
В рамках налогового мониторинга специалисты ФНС получают доступ к учетной системе компании. Для этого используется специальное программное обеспечение, и налоговики могут видеть операции налогоплательщика в режиме реального времени.
Поэтому проверяющие сразу видят ошибки при исчислении налогов и сообщают об этом налогоплательщику. Бизнес исправляет ошибки и работает дальше, штрафов в этом случае не будет.
Теоретически налоговые проверки могут быть и в рамках мониторинга, но только в особых ситуациях, например по решению вышестоящей инспекции (п. 1.1 ст. 88 НК и п. 5.1 ст. 89 НК).
Перейти на налоговый мониторинг можно в двух случаях (п. 3 ст. 105.26 НК):
При достижении организацией сравнительно крупных масштабов бизнеса: сумма уплаченных налогов за год более 100 млн рублей, годовая выручка более 1 млрд рублей, активы баланса — также более 1 млрд рублей. Все перечисленные условия должны выполняться одновременно.
Если компания относится к одной из специальных категорий, например, является резидентом особой экономической зоны. Масштаб бизнеса в данном случае не имеет значения.
Но даже если компания соответствует всем исходным условиям, перейти на налоговый мониторинг будет непросто. Необходимо не только адаптировать информационную базу, но и существенно пересмотреть другие бизнес-процессы, например — внедрить систему внутреннего контроля.
С помощью VC Tax Compliance можно не только организовать эффективное взаимодействие с налоговиками, но и реализовать проект перехода на налоговый мониторинг «под ключ».
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Проверка данных перед отправкой налоговикам.
Если же компания не использует налоговый мониторинг, то исключить риск выездной проверки вряд ли возможно. Дело в том, что большинство критериев для налоговых проверок, перечисленных выше, лишь отчасти зависит от воли бизнеса.
Например, если на рынке наблюдается спад, то практически неизбежно упадет рентабельность бизнеса. Затем, чтобы избежать убытков, придется снижать затраты, включая и фонд оплаты труда. Так или иначе, но хотя бы один из критериев подозрительности останется.
Это же относится и к налоговой нагрузке. Средние показатели по отрасли налоговики считают по всем бизнесам, как с налоговыми льготами или на спецрежимах, так и без льгот на ОСНО. Поэтому компания или ИП со льготами либо на упрощенке вполне обоснованно может платить налоги ниже среднего уровня.
Во всех подобных ситуациях нужно заранее продумать, что пояснять налоговикам, если у них возникнут вопросы. Например, причиной временного снижения прибыли может быть не только ухудшение ситуации на рынке, но и затраты на развитие нового направления деятельности.
Однако некоторыми критериями риска проведения выездных проверок налогоплательщик может управлять.
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Те, кто платит НДС могут, при необходимости, регулировать долю вычетов. Пункт 1.1 ст. 172 НК дает налогоплательщику право перенести вычет по НДС по приобретенным товарам, работам, услугам на любой период в течение трех следующих лет.
Таким образом, если бизнесмен видит, что доля вычетов по НДС становится опасной, он может исключить из декларации часть входящих счетов-фактур. А затем, когда в следующих периодах выручка вырастет или уменьшатся текущие вычеты — задействовать эти документы уже без риска.
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