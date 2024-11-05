5 полезных формул для тех, кто считает деньги в редакторе таблиц

С сервисом Документы в VK WorkSpace создавать и редактировать можно практически любой документ — текстовый, презентацию или таблицу.
В основе сервиса — разработка компании P7-Офис, технологического партнера VK. С его помощью можно комфортно работать в привычной экосистеме VK WorkSpace.
И если вы привыкли использовать таблицы для планирования бюджета, отслеживания доходов и расходов, постановки финансовых целей, спешим поделиться 5 полезными формулами для еще более комфортной работы.
Первая. Функция «ЕСЛИ»
Функция «ЕСЛИ» помогает в планировании действий. Например, она может подсказать, когда выгодно продавать и покупать акции: для этого нужно настроить нужный уровень цен.
Рассмотрим на примере. В ячейке B2 указываем стоимость акции — 180. Если стоимость акции возрастет и станет больше определенного значения, то мы принимаем решение о ее продаже. В двойных кавычках пишем текст «Продаём», но если это условие не выполняется, вкладываем ещё одно «ЕСЛИ», которое будет анализировать противоположную ситуацию.
Если стоимость акции упадет ниже какого-то значения, то тогда принимаем решение о ее покупке, ставим двойные кавычки и пишем «Покупка». А если акция не подходит ни под одно из условий, делать с ней ничего не нужно: =ЕСЛИ(B2>200; "Продаём";ЕСЛИ(B2<150; "Покупка"; "Ничего не делаем")).
Примечание: эти уровни — примерные пороговые значения для принятия решения. Такая функция удобна для автоматизации анализа данных, таких как цены акций или других параметров.
Формула работает следующим образом. Если акция станет больше чем какая-то определенная цена, ее можно продать. Если же цена акции значительно снижается, принимается решение о ее покупке. Но если акция не подорожала и не упала в цене, то продолжаем ее держать. Завершаем редактирование формулы и видим, что в нашем случае мы ничего с акцией не делаем.
Вторая. Выделение цветом
В объемных таблицах легко потерять важную информацию, и следующая функция — «Выделение цветом» — как раз и помогает не упустить что-то значимое.
Например, можно подсветить месяцы, когда траты превышали доход. Для этого выделяем диапазон, который будем анализировать. Выделяем диапазон для анализа, затем на вкладке «Главное» ищем пункт «Условное форматирование». Выделяем ячейки, которые будут являться отрицательными числами, выбираем «Меньше» и ставим значение 0.
Также возможно выбрать, каким образом будут отображаться ячейки. Выбираем цвет и нажимаем «ОК»: ячейки с отрицательными числами подсветятся выбранным цветом.
В «Таблицах» возможно настроить и автоматическое подсвечивание ячеек. Для этого в «Условном форматировании» выбираем сначала «Цветовые шкалы» и далее один из предложенных вариантов. Все ячейки подсветятся согласно их значениям.
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Третья. Суммируем только нужное
Если вы ведете в «Таблицах» бухгалтерию бизнеса или бюджет семьи, иногда приходится делать небольшие выборки. Например, подсчитать, кто из семьи тратит больше всех на подарки или выяснить, сколько американо продается в определенной точке.
Предположим, нужно узнать, сколько денег Аня потратила на ремонт. В ячейках А2:А16 указаны имена членов семьи, в ячейках В2:В16 — категория расходов, в ячейках C2:С16 — сами расходы. Формула будет выглядеть следующим образом: =СУММ((А2:А16=G3)*(В2:В16=G4)*C2:С16). В ячейке G3 мы указали имя — «Аня», а в ячейке G4 название категории расходов.
Нажимаем Enter и видим, сколько Аня потратила на ремонт.
Четвертая. Соединение текста из разных ячеек
Часто встречающаяся задача — соединение текста из разных ячеек. При этом копировать текст из каждой ячейки поочередно очень долго и неудобно. В этом случае на помощь придет формула с амперсандом.
Например, если текст, который нужно объединить, находится в ячейках C6, D6 и E6, формула будет выглядеть так: =C6&D6&E6. Знак амперсанд «склеивает» содержимое ячеек в одной.
Конечно, эта формула скорее помогает экономить время, а не деньги, но в долгосрочной перспективе снижение трудозатрат положительно сказывается и на финансовых результатах бизнеса.
Пятая. Расставляем по порядку
Расположение данных по порядку — еще одна распространенная задача. Специальные формулы позволяют выяснить, какое значение является минимальным или максимальным, а также узнать среднее.
Например, в таблице указан перечень сотрудников компании с указанием заработной платы (В2:В12). Нам нужно выяснить, какая зарплата в компании является минимальной, какая — максимальной, а также рассчитать среднюю.
Чтобы узнать минимальную заработную плату, воспользуемся функцией МИН и выберем диапазон ячеек, необходимый для анализа: =МИН(В2:В12). В ячейке отобразится минимальная заработная плата сотрудника компании.
Аналогичным образом рассчитывается максимальная заработная плата: =МАКС(В2:В12). А чтобы узнать среднее значение, воспользуемся функцией СРЗНАЧ: =СРЗНАЧ(В2:В12).
А еще в таблицах можно расставить порядок всех значений. Делаем это с помощью функции РАНГ. Получается следующая формула: =РАНГ(В2;$B$2:$B$12;0). Расскажем об этой формуле подробнее.
В первую очередь указываем число, которое будем анализировать — в нашем случае это B2, заработная плата первого сотрудника. Далее через точку запятой необходимо указать диапазон, который будет анализироваться. Для этого выделяем диапазон и после его фиксируем: ставим курсор перед диапазоном и нажимаем на F4.
Диапазон зафиксируется при помощи знака доллара. Благодаря этому он не будет смещаться. Далее ставим точку с запятой и цифру 1, если нужен номер по возрастанию или 0, если нужен номер по убыванию. Закрываем скобку и нажимаем Enter. Протягиваем вниз нашу формулу и видим порядок всех заработных плат.
С коммуникационной платформой VK WorkSpace и встроенным редактором Р-7 Офис вы можете не только создавать таблицы и применять полезные формулы, но и обмениваться файлами, управлять задачами и общаться с коллегами. Благодаря возможности взаимодействовать в едином пространстве, совместная работа становится не только быстрой, но и максимально удобной.
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Комментарии1
В ВК можно создавать таблицы? Третья через СУММЕСЛИ, не?)