5 полезных формул для тех, кто считает деньги в редакторе таблиц

Функция «ЕСЛИ» помогает в планировании действий. Например, она может подсказать, когда выгодно продавать и покупать акции: для этого нужно настроить нужный уровень цен.

Рассмотрим на примере. В ячейке B2 указываем стоимость акции — 180. Если стоимость акции возрастет и станет больше определенного значения, то мы принимаем решение о ее продаже. В двойных кавычках пишем текст «Продаём», но если это условие не выполняется, вкладываем ещё одно «ЕСЛИ», которое будет анализировать противоположную ситуацию.

Если стоимость акции упадет ниже какого-то значения, то тогда принимаем решение о ее покупке, ставим двойные кавычки и пишем «Покупка». А если акция не подходит ни под одно из условий, делать с ней ничего не нужно: =ЕСЛИ(B2>200; "Продаём";ЕСЛИ(B2<150; "Покупка"; "Ничего не делаем")).

Примечание: эти уровни — примерные пороговые значения для принятия решения. Такая функция удобна для автоматизации анализа данных, таких как цены акций или других параметров.

Формула работает следующим образом. Если акция станет больше чем какая-то определенная цена, ее можно продать. Если же цена акции значительно снижается, принимается решение о ее покупке. Но если акция не подорожала и не упала в цене, то продолжаем ее держать. Завершаем редактирование формулы и видим, что в нашем случае мы ничего с акцией не делаем.