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Зачем ритейлерам процессная аналитика

Чтобы розничная торговля была прибыльной, нужно эффективно управлять большим количеством процессов: контролировать сроки поставок и хранения товара, отслеживать запасы и вовремя их пополнять, обеспечивать своевременную доставку в торговые точки, а также поддерживать уровень клиентского сервиса. Ошибки даже в одном этапе могут привести к серьезным убыткам: запасы с истекшим сроком годности придется списать, а потенциальный покупатель выберет конкурентов, если не найдет в магазине нужного товара.