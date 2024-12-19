Зачем ритейлерам процессная аналитика

Рассказываем, как процессная аналитика (Process Mining) помогает ритейлерам выявлять проблемы в бизнес-процессах и увеличивать прибыль.
Process Mining в розничной торговле
Торговая сеть может объединять в себе тысячи магазинов с миллионами товаров в ассортименте. При таких условиях практически невозможно в ручном режиме отследить, например, нарушение сроков приемки товаров.
Чтобы быстро и точно выявить проблемы в ключевых процессах, нужно автоматизированное решение для процессной аналитики.
Рассмотрим, как Process Mining помогает в каждом процессе.
Управление закупками
Процессная аналитика в управлении закупками позволит:
упростить работу с заявками — они будут составляться с помощью учетной программы в режиме онлайн по унифицированной форме, а количество согласований будет минимальным;
уменьшить ресурсозатраты на отбор поставщиков и оформление договоров — процесс согласования упростится, а ключевые моменты при этом будут под контролем;
избежать проблем со сроками поставок.
Управление запасами
В розничной торговле необходимо обеспечивать наличие в магазинах нужного количества товарных позиций и учитывать сроки их годности, а также не хранить товары на складе слишком долго. Процессная аналитика позволит ритейлеру держать запасы под контролем при любом количестве торговых точек и любой широте ассортимента.
Работа с покупателями
Большое количество ритейлеров продают товары через интернет-магазины. С помощью Process Mining в онлайн-торговле можно:
сократить время между получением заявки и выставлением счета, а также от оплаты товара до его поставки;
уменьшить количество ошибок в номенклатуре;
избежать нарушений сроков поставок;
предотвратить отправку неоплаченных заказов, кроме случаев, когда это предусмотрено регламентами компании.
При любом способе продажи важно взаимодействовать с покупателями и своевременно реагировать на претензии. Process Mining даст возможность:
уменьшить количество ручных операций и ускорить обратную связь;
обрабатывать типовые претензии полностью автоматически.
Кроме того, анализ претензий поможет усилить контроль за соблюдением регламента. Это снизит вероятность аналогичных нарушений в будущем и увеличит процент заказов с эталонным процессом.
VK Process Mining
Выявляйте проблемные места в процессах компании и увеличивайте прибыль
Управление дебиторской задолженностью
Ритейлеры, которые предлагают рассрочку или отсрочку платежа, получают больше потенциальных покупателей и большую выручку. При этом важно отслеживать сроки оплаты, чтобы деньги не выводились из оборота надолго.
Процессная аналитика даст возможность контролировать поступление отсроченных платежей. Это позволит замораживать средства на минимальные сроки.
Управление кредиторской задолженностью
Кредиторская задолженность — источник увеличения оборотного капитала, поэтому ритейлеры тоже пользуются отсрочками платежа при работе с поставщиками. Чтобы это приносило пользу бизнесу, нужно контролировать процесс. Если допустить просрочку платежа, поставщик может потребовать оплатить неустойку или расторгнуть договор с ритейлером. При этом оплачивать счет до наступления срока тоже невыгодно: в период отсрочки можно использовать кредитные деньги для увеличения прибыли.
При помощи процессной аналитики компания сможет эффективно управлять кредиторской задолженностью в интересах бизнеса.
Результаты использования Process Mining в ритейле
Процессная аналитика позволит ритейлерам быстро найти проблемные места в фактических процессах и оптимизировать бизнес: ускорить операции и оборот ресурсов, снизить убытки и улучшить экономические метрики компании.
VK Process Mining — решение для процессной аналитики от VK Tech. С его помощью ритейлеры и другие сегменты бизнеса могут улучшить бизнес-процессы и увеличить прибыль.
Решение отвечает всем требованиям регуляторов и включено в реестр отечественного ПО. VK Process Mining можно использовать в облачной версии или внедрить в инфраструктуру компании.
VK Process Mining
Выявляйте проблемные места в процессах компании и увеличивайте прибыль
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