Технические вузы Москвы: 10 вариантов для поступления

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

«Бауманка» готовит инженеров для машиностроения, энергетики, робототехники, радиоэлектроники, авиационной и ракетно-космической отраслей. Большинство программ вуза переведено на новую модель базового высшего образования. Среди них — специальности в области мехатроники и робототехники, машиностроения, наземных транспортно-технологических средств, информатики и вычислительной техники.

Это один из лидеров университетской космонавтики: студенты и учёные вуза собирают реальные наноспутники («Ярило» и «Хорс») и управляют собственной орбитальной группировкой из подмосковного Центра управления полётами.