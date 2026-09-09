Технические вузы Москвы: 10 вариантов для поступления

По данным Минобрнауки России, в 2026 году 42,5% всех бюджетных мест в вузах выделено на подготовку инженеров. Получить техническое образование можно в разных областях — от машиностроения, энергетики и строительства до авиации, микроэлектроники и робототехники. Рассматриваем 10 технических вузов Москвы, основные направления подготовки, особенности обучения и условия поступления.
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Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
«Бауманка» готовит инженеров для машиностроения, энергетики, робототехники, радиоэлектроники, авиационной и ракетно-космической отраслей. Большинство программ вуза переведено на новую модель базового высшего образования. Среди них — специальности в области мехатроники и робототехники, машиностроения, наземных транспортно-технологических средств, информатики и вычислительной техники.
Это один из лидеров университетской космонавтики: студенты и учёные вуза собирают реальные наноспутники («Ярило» и «Хорс») и управляют собственной орбитальной группировкой из подмосковного Центра управления полётами.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование.
Программы и направления: «Машиностроение», «Энергетическое машиностроение», «Мехатроника и робототехника», «Электроника и наноэлектроника», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».
Формат обучения: очный.
Свободных мест на бюджет: 4697.
Проходной балл на бюджет: от 252.
Свободных мест на платное: 2317.
Проходной балл на платное: от 163
Стоимость учёбы за семестр: от 214 500 руб.
Как поступить: предоставить результаты ЕГЭ. Набор предметов зависит от выбранного направления.
Университет «Синергия»
В «Синергии» готовят специалистов в области робототехники, мехатроники, автоматизации, беспилотных и космических технологий.
Практические работы по инженерным дисциплинам предусмотрены с первого курса:
на факультете работает лаборатория робототехники, где будущие инженеры осваивают 3D-печать, программируют манипуляторы и создают своих первых роботов;
полигон БПЛА, где безопасно проводятся испытания дронов;
а также лаборатория эксплуатации и настройки, где инженеры учатся создавать и чинить электронные устройства. Практические занятия для заочников проходят в виртуальных симуляторах.
Поступить в «Синергию» можно не только после 11 класса: на оператора БПЛА, специалиста по электронике и специалиста по мехатронике и робототехнике также учат на уровне СПО.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Роботизированные космические информационно-измерительные и телекоммуникационные системы», «Робототехнические и мехатронные системы автоматизации», «Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических авиационных систем», «Сервисные и промышленные мобильные робототехнические системы» и другие.
Формат обучения: очный, заочный.
Свободных мест на бюджет: нет.
Проходной балл на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 120.
Проходной балл на платное: от 180.
Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, а также физике, химии или информатике.
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Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
В МАИ обучают инженеров для авиационной и ракетно-космической отраслей: здесь доступно более 80 программ по авиастроению, проектированию авиационных и ракетных двигателей, радиоэлектронным системам, ракетно-космическим комплексам, системам управления летательными аппаратами и технической эксплуатации авиационной техники.
В 2026 году вуз открыл первую в России программу высшего образования по проектированию беспилотных авиационных систем при поддержке «Ростеха». Подготовка охватывает весь цикл работы с беспилотными комплексами: от разработки сценариев применения до производства и обслуживания.
Уровень образования: базовое высшее образование.
Программы и направления: «Прикладная математика и информатика», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «Интегрированные системы летательных аппаратов», «Самолёто- и вертолётостроение» и другие.
Формат обучения: очный, очно-заочный.
Свободных мест на бюджет: 2502.
Проходной балл на бюджет: от 199.
Свободных мест на платное: 1301.
Проходной балл на платное: от 141.
Стоимость учёбы за семестр: от 153 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике или физике.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
В МИФИ готовят специалистов для атомной энергетики, ядерной физики и других высокотехнологичных отраслей. В становлении университета как ведущего образовательного и научного центра участвовали всемирно известные учёные. Здесь также работали и учились лауреаты Нобелевской премии.
МИФИ — опорный вуз Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», а также партнёр Росфинмониторинга и «Лаборатории Касперского». На территории университета расположен научно-исследовательский ядерный реактор бассейнового типа, Центр нанотехнологий и Инжиниринговый центр.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Ядерные энергетика и теплофизика», «Ядерные физика и технологии», «Ядерные реакторы и материалы», «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Мехатроника и робототехника», «Техническая физика», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Материаловедение и технологии материалов».
Формат обучения: очный.
Свободных мест на бюджет: 1011.
Проходной балл на бюджет: от 259.
Свободных мест на платное: 492.
Проходной балл на платное: от 213.
Стоимость учёбы за семестр: от 245 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку, физике или информатике.
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Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»)
МЭИ специализируется на подготовке инженеров для энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. Вуз обладает развитой инфраструктурой: кроме классических учебных корпусов и общежитий здесь есть специализированный опытный завод, учебная ТЭЦ, крупнейшая научно-техническая библиотека в стране и полигон возобновляемой энергии.
В университете работают программы академической мобильности. Студентам и доступно обучение в институтах Китая, Испании, Польши, Швейцарии, летние и зимние школы в Китае и другие международные возможности для учёбы и научной деятельности.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое машиностроение», «Ядерная энергетика и теплофизика», «Мехатроника и робототехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Радиотехника», «Электроника и наноэлектроника».
Формат обучения: очный, заочный, очно-заочный.
Свободных мест на бюджет: 2557.
Проходной балл на бюджет: от 237.
Свободных мест на платное: 969.
Проходной балл на платное: от 187.
Стоимость учёбы за семестр: от 105 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике или информатике.
Национальный исследовательский технологический университет МИСИС (НИТУ МИСИС)
МИСИС давно вышел за рамки классической металлургии. Сегодня это один из главных центров квантовой инженерии, аддитивных технологий, биомедицины и наноматериалов. Вуз знаменит своими высокотехнологичными лабораториями, где студенты и учёные работают над передовыми продуктами. Например, в биомедицинских центрах вуза конструируют уникальные 3D-принтеры, которые умеют печатать живыми клетками прямо на ране пациента во время реальной операции, а специалисты по наноматериалам придумывают здесь костные имплантаты, которые сами растворяются в теле человека после заживления перелома, и сверхпрочные углеродные нити для 3D-печати деталей самолётов.
А ещё университетские разработки выходят на мировой уровень: местные физики и программисты создают защитные сплавы и умный софт для экспериментов на Большом адронном коллайдере в Швейцарии.
Уровень образования: базовое высшее образование.
Программы и направления: «Металлургия», «Материаловедение и технологии материалов», «Технологические машины и оборудование», «Горное дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Электроника и наноэлектроника», «Химическая технология», «Нанотехнологии и наноматериалы».
Формат обучения: очный.
Свободных мест на бюджет: 826.
Проходной балл на бюджет: от 216.
Свободных мест на платное: 773.
Проходной балл на платное: от 204.
Стоимость учёбы за семестр: от 193 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и информатике или физике.
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Бюджетные места, учебный план, карьерные перспективы
Московский политехнический университет (Московский Политех)
В Московском Политехе обучение строится вокруг проектной работы: с первых курсов студенты участвуют в реальных инженерных проектах и создают транспорт, робототехнические системы и электронику. В Центре развития инжиниринга университета работают инженерно-гоночные команды FDR Moscow и EMP Moscow. FDR Moscow много лет создаёт гоночные автомобили и за историю команды построила 10 прототипов класса Formula Student. Сегодня команда участвует в создании FDR12 — первого в России гибридного гоночного спортпрототипа класса CN. EMP Moscow проектирует электромотоциклы серии MIG. Один из них — MIG R — в 2020 году установил рекорд скорости на льду Байкала, разогнавшись до 210,6 км/ч.
В университете также разрабатывают беспилотный электрический транспорт: в рамках проекта «SMART ШАТТЛ» создан предсерийный образец беспилотного транспортного средства на электротяге для парковых зон и перевозки грузов.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Машиностроение», «Мехатроника и робототехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Энергетическое машиностроение», «Электроэнергетика и электротехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Наземные транспортно-технологические средства», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Информационные системы и технологии», «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии».
Формат обучения: очный, заочный, очно-заочный, дистанционный.
Свободных мест на бюджет: 2854.
Проходной балл на бюджет: от 211.
Свободных мест на платное: 5369.
Проходной балл на платное: от 132.
Стоимость учёбы за семестр: от 77 500 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и информатике или физике.
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН»)
«СТАНКИН» — профильный вуз для тех, кто хочет работать с промышленным оборудованием и современным производством. В стенах вуза конструируют оборудование будущего: например, создают уникальный металлический 3D-принтер для аэрокосмической отрасли и пятикоординатный станок с ультразвуком для работы со сверхпрочными материалами. В лабораториях мехатроники будущие инженеры разрабатывают системы автономного управления и собирают реальных роботов: здесь была реализована инженерная и конструкторская составляющая гусеничного сервисного мобильного робота «Амур-307».
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Мехатроника и робототехника», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Материаловедение и технологии материалов».
Формат обучения: очный.
Свободных мест на бюджет: 1103.
Проходной балл на бюджет: от 206.
Свободных мест на платное: 283.
Проходной балл на платное: от 129.
Стоимость учёбы за семестр: от 197 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и информатике.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ)
Микроэлектроника — один из ключевых профилей университета. Здесь можно изучать полный цикл создания электронной техники: от материалов и компонентов до микросхем, приборов и систем управления. В университете работает технологический сервис MPW (Multi-Project Wafer), который позволяет изготавливать малые серии интегральных схем на отечественных фабриках и использовать их для прототипирования и исследовательских проектов.
В 2026 году МИЭТ вошёл в десятку предметного рейтинга RAEX по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи», а в рейтинге «Технологии материалов» занял 16-е место.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника», «Конструирование и технология электронных средств», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Управление в технических системах», «Материаловедение и технологии материалов», «Наноматериалы».
Формат обучения: очный, очно-заочный, заочный.
Свободных мест на бюджет: 926.
Проходной балл на бюджет: от 198.
Свободных мест на платное: 602.
Проходной балл на платное: от 126.
Стоимость учёбы за семестр: от 175 000 руб.
Как поступить: ЕГО по русскому языку, профильной математике, физике, химии или информатике.
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Профиль МАДИ — всё, что связано с автомобильным транспортом и дорожной инфраструктурой. Здесь учат проектировать и строить автомобильные дороги, мосты и тоннели; создавать и обслуживать транспортную и дорожно-строительную технику; организовывать перевозки и управлять транспортными системами.
В МАДИ действует полигонно-тестовый комплекс «Умная дорога», где испытывают дорожное оборудование, интеллектуальные транспортные системы и беспилотные транспортные средства. Студенты используют комплекс для практических занятий, экспериментов и выпускных работ.
Уровень образования: бакалавриат, специалитет.
Программы и направления: «Строительство», «Технология транспортных процессов», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Энергетическое машиностроение», «Наземные транспортно-технологические средства», «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Формат обучения: очный, очно-заочный, заочный.
Свободных мест на бюджет: 1196.
Проходной балл на бюджет: от 155.
Свободных мест на платное: 938.
Проходной балл на платное: от 123.
Стоимость учёбы за семестр: от 189 150 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике или информатике.
Информация носит справочный характер. Количество бюджетных и платных мест, а также условия поступления и проходные баллы уточняйте на сайте или в приёмной комиссии выбранного вуза.
Как выбрать технический вуз
Сначала определитесь с будущей специальностью или отраслью. Например, если вас интересует авиация и космос, можно обратить внимание на МАИ, а если автомобильный транспорт и дорожное строительство — рассмотреть МАДИ. Многие московские университеты предлагают сразу несколько технических направлений.
Обратите внимание на инфраструктуру. Узнайте, есть ли в вузе лаборатории и полигоны и могут ли студенты работать с 3D-принтерами, станками, лазерами и другими приборами. Если дорогое оборудование показывают только из-за стекла — это плохой знак.
Сильную инженерную школу видно по тому, чем учащиеся заняты вне лекций. Ищите университеты, где работают открытые студенческие команды, которые конструируют микроспутники или пишут софт для роботов. Это значит, что там учат применять теорию на практике.
Перед подачей документов проверьте условия поступления: набор ЕГЭ, количество бюджетных и платных мест, стоимость обучения и проходные баллы прошлых лет. Последний показатель можно использовать только как ориентир — в новой приёмной кампании он изменится в зависимости от конкурса и результатов абитуриентов.
Часто задаваемые вопросы
Куда поступать технарю после 11 класса?
Тем, кто интересуется программированием, подойдут программы по IT, программной инженерии, информационным системам и искусственному интеллекту. Тем, кому ближе физика и устройство техники, можно выбирать робототехнику, электронику, машиностроение, энергетику, авиационные или транспортные специальности.
Какие ЕГЭ нужны для поступления в технический вуз?
Для большинства инженерных и IT-направлений нужны русский язык и профильная математика. Третий экзамен зависит от программы: чаще всего это физика или информатика.
Можно ли поступить в технический вуз без физики?
Да, на многих IT-направлениях вместо физики принимают информатику. Однако для некоторых инженерных специальностей физика остаётся обязательным экзаменом, поэтому набор предметов нужно уточнять на странице конкретной программы.
Сколько лет учиться на инженера?
Обычно на очном бакалавриате нужно отучиться четыре года, на специалитете — пять–шесть лет. В некоторых вузах действуют программы базового высшего образования с собственными сроками подготовки: продолжительность учёбы лучше уточнять в приёмной комиссии или на сайте выбранного университета.
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