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10 вузов с дистанционным обучением на бухгалтера

10 вузов с дистанционным обучением на бухгалтера

Диплом бухгалтера дистанционно: подборка из 10 экономических вузов России. Узнайте, где получить высшее образование по бухгалтерскому учету удаленно и каковы условия зачисления.

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Удалённая работа бухгалтером давно никого не удивляет: и штатные сотрудники, и специалисты на аутсорсе часто работают из дома. Освоить профессию тоже можно онлайн. Рассказываем о 10 российских вузах, в которых есть дистанционные программы по бухучёту.

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Университет «Синергия»

В «Синергии» на программе «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» изучают дополнительные дисциплины для более глубокой экономической подготовки: в учебный план включены международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), финансовый контроль и риск-менеджмент.

Студенты университета показывают высокий уровень владения профессиональными инструментами: в 2025 году Вероника Алферова заняла первое место в международных «1С:Соревнованиях» в направлении «1С:Бухгалтерия 8». По данным «Синергии», 70% студентов и выпускников получают офферы в первые месяцы поиска работы.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 1100.

  • Проходной балл на платное: от 95.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку, информатике или географии).

Российский новый университет (РосНОУ)

РосНОУ предлагает скидки на дистанционное обучение на бухгалтера по программе «Учёт, анализ и аудит». Поступающим по результатам ЕГЭ с суммой конкурсных баллов от 225 предоставляется скидка 30–50%, абитуриентам с сертификатом о посещении дня открытых дверей — 15%.

Университет сотрудничает с Ассоциацией «Содружество»: её специалисты проводят практические занятия по аудиту и помогают студентам попасть на практику в аудиторские и консалтинговые компании. Организацию также можно выбрать самостоятельно: на дистанционном обучении пройти практику можно в своём городе.

  • Программы и направления: «Учёт, анализ и аудит».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 60.

  • Проходной балл на платное: от 98.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 35 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку или информатике).

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Московский институт технологий и управления (МИТУ)

Бухгалтерский учёт дистанционно можно освоить в МИТУ: все этапы обучения, включая поступление, подготовку к выпуску и защиту диплома, проходят удалённо. Во время учёбы студента сопровождает куратор, который помогает решать возникающие вопросы.

Здесь обучают бухучёту в разных отраслях, на предприятиях малого бизнеса и в организациях бюджетной сферы, а также изучают отчётность, налогообложение и ценообразование в цифровой экономике.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

  • Свободных мест на платное: нет данных.

  • Проходной балл на платное: от 120.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 37 500 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку или информатике).

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Программа подготовки бухгалтеров в ТУСУР объединяет бухучёт и цифровую аналитику. Помимо профильных дисциплин, студенты изучают финансовые расчёты в банковской и инвестиционной деятельности и методы количественного анализа данных в экономике. Будущие бухгалтеры учатся не только вести учёт, но и анализировать финансовые результаты компании, оценивать денежные потоки и помогать руководству принимать обоснованные решения.

В личном кабинете для дистанционного обучения студенты самостоятельно выбирают порядок изучения дисциплин и темп выполнения заданий в течение семестра.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт и цифровая аналитика».

  • Свободных мест на бюджет: 5.

  • Проходной балл на бюджет: от 120.

  • Свободных мест на платное: 72.

  • Проходной балл на платное: от 120.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 47 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку, информатике или географии).

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Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)

Студенты кафедры бухгалтерского учёта и аудита СПбГУПТД активно участвуют в профессиональных и научных мероприятиях. В 2022 году команда будущих бухгалтеров представляла университет во Всероссийской олимпиаде «Бухучёт вокруг нас», которую проводил РУДН, и заняла первое место в номинации «Комплаенс-контроль». В мае 2026 года кафедра организовала всероссийскую конференцию «Единое экономическое пространство: Учёт. Технологии. Взаимодействие». С докладами выступили 34 студента.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт, аудит и финансовый консалтинг».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 10.

  • Проходной балл на платное: от 120.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 70 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку или информатике).

Вятский государственный университет (ВятГУ)

Дистанционная программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» в ВятГУ реализуется в очно-заочной форме. Студент может подключаться к онлайн-занятиям или самостоятельно изучать материалы и выполнять задания по своему графику. Экзамены также проходят дистанционно. 

ВятГУ уделяет особое внимание онлайн-общению студентов с преподавателями и однокурсниками. Это важно при дистанционном обучении: можно оперативно получать ответы на вопросы, обсуждать учебные темы и чувствовать себя частью студенческого сообщества. Для взаимодействия используют электронную почту, интернет, телефон, аудио- и видеоконференции.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 55.

  • Проходной балл на платное: от 120.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 40 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку, информатике или географии).

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Тольяттинский государственный университет (ТГУ)

ТГУ реализует программы высшего образования в онлайн-формате на собственной платформе «Росдистант». Этот проект получил Премию Правительства РФ в области образования. Студентам «Росдистанта» доступна не только учёба: они также могут удалённо участвовать в научных мероприятиях университета. Например, в таком формате проходит ежегодная конференция «Студенческие Дни науки».

В программу подготовки бухгалтеров входят специализированные дисциплины: судебно-бухгалтерская экспертиза, бухучёт в малом бизнесе, бюджетных и кредитных организациях.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 798.

  • Проходной балл на платное: от 127.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 45 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию.

Московский международный университет (ММУ)

На дистанционной программе «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» в ММУ обучение очно-заочное: онлайн-занятия с преподавателями сочетаются с самостоятельной подготовкой. В учебный план входит углублённое изучение делового иностранного языка.

Организовать практику помогает Центр практической подготовки и трудоустройства ММУ. Студенты выбирают организацию из числа партнёров университета или согласовывают практику по месту жительства. Среди вариантов — Федеральная налоговая служба и «Россельхозбанк».

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: нет данных.

  • Проходной балл на платное: от 120.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 42 000 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку, информатике или географии).

Учитесь в удобном темпе, где бы вы ни были

Несколько форматов обучения: очный, очно-заочный, заочный и дистанционный

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Байкальский государственный университет (БГУ)

Выпускники программы «Бухгалтерский учёт и налогообложение» БГУ работают на руководящих должностях в государственных и коммерческих организациях. Например, выпускница 1994 года Наталья Борисова — главный бухгалтер госкорпорации «Ростех».

На базе БГУ проходит Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учёту, налогообложению, аудиту и экономическому анализу. Она проводится дистанционно на платформе Moodle.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт и налогообложение».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 26.

  • Проходной балл на платное: от 120.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 57 500 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку или информатике).

Владивостокский государственный университет (ВВГУ)

ВВГУ предлагает специализированную дистанционную программу для бухгалтеров «Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая экспертиза». Студенты учатся анализировать хозяйственную деятельность предприятий и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности бизнеса на основе учётно-аналитических данных.

ВВГУ совместно с компанией «РусГидро» проводит межвузовский кейс-чемпионат по бухгалтерскому учёту. Участники на практике знакомятся с работой бухгалтера: создают виртуальную организацию, разрабатывают её учётную политику, рассчитывают активы и пассивы и ведут учёт. В 2025 году чемпионат включал индивидуальный и командный этапы, а также квиз по экономике, инвестициям и управлению.

  • Программы и направления: «Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая экспертиза».

  • Свободных мест на бюджет: нет.

  • Свободных мест на платное: 42.

  • Проходной балл на платное: от 141.

  • Стоимость учёбы за семестр: от 67 500 руб.

  • Как поступить: ЕГЭ по математике, русскому языку и предмету на выбор (обществознанию, истории, иностранному языку или информатике).

Как выбрать дистанционную программу обучения на бухгалтера

Бухгалтеров готовят на бакалавриате по направлению «Экономика». Чаще всего программа называется «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». В финансовых вузах с дистанционным форматом также встречаются профили со смежными специализациями: например, «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности» и другие.

Перед поступлением обратите внимание на несколько моментов:

  • Диплом. Уточните, какой диплом выдают после окончания обучения и есть ли у выбранного направления подготовки государственная аккредитация.

  • Организация обучения. Уточните форму учёбы: очная, очно-заочная или заочная. На дистанционном обучении это влияет на организацию занятий: они могут проходить онлайн по расписанию с преподавателями или предполагать преимущественно самостоятельное обучение. Узнайте, на какой платформе размещены учебные материалы, как взаимодействовать с преподавателями и можно ли онлайн сдавать экзамены, проходить практику и защищать диплом.

  • Учебный план. Посмотрите, на что ориентирована программа и какие дополнительные дисциплины входят в учебный план. Обратите внимание на изучение бухгалтерских программ, электронного документооборота, финансовой аналитики.

  • Практика. Узнайте, где и как организована практика: помогает ли вуз найти организацию, можно ли пройти практику по месту жительства.

Информация носит справочный характер. Количество бюджетных и платных мест, а также условия поступления и проходные баллы уточняйте на сайте или в приёмной комиссии выбранного вуза.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли приезжать в вуз на сессии и экзамены, если учишься дистанционно?

Это зависит от конкретной программы, поэтому условия лучше уточнить в вузе. В одних университетах все этапы обучения проходят онлайн, в других для сдачи сессии или экзаменов нужно приезжать лично.

Какой диплом выдают после дистанционного обучения на бухгалтера?

Выпускник получает диплом о высшем образовании установленного образца независимо от формата обучения, если программа имеет государственную аккредитацию. Форма учёбы в нём не указывается.

Можно ли устроиться бухгалтером, если получил диплом дистанционно?

Да, после дистанционного обучения можно устроиться бухгалтером. Работодатели оценивают квалификацию, профессиональные знания и навыки кандидата; формат учёбы не имеет значения.

Сколько времени нужно, чтобы получить диплом бухгалтера дистанционно?

Срок зависит от уровня образования, формы обучения и конкретной программы. При поступлении после 11 класса дистанционная учёба на бакалавриате обычно занимает около 4,5–5 лет. Если у абитуриента уже есть среднее профессиональное или высшее образование, срок может быть сокращён.

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