10 вузов с дистанционным обучением на бухгалтера

Университет «Синергия»

В «Синергии» на программе «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» изучают дополнительные дисциплины для более глубокой экономической подготовки: в учебный план включены международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), финансовый контроль и риск-менеджмент.

Студенты университета показывают высокий уровень владения профессиональными инструментами: в 2025 году Вероника Алферова заняла первое место в международных «1С:Соревнованиях» в направлении «1С:Бухгалтерия 8». По данным «Синергии», 70% студентов и выпускников получают офферы в первые месяцы поиска работы.