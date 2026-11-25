По данным hh.ru, в январе — августе 2026 года бухгалтеры остаются в десятке самых востребованных специалистов. При сохранении спроса конкуренция за рабочие места только растёт: работодатели предъявляют всё более высокие требования к профессиональным навыкам. Профиль расширяется и усложняется: уметь работать на одном участке уже недостаточно. Чтобы подготовиться к работе в таких условиях, важно получить профильное образование. Рассказываем, как поступить в бухгалтерский колледж дистанционно и каким образом организовано такое обучение в российских ссузах.
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Колледж «Синергия»
Дистанционный экономический колледж «Синергия» организует для студентов «Школу банкира» — научное объединение, занимающееся исследованием финансовой сферы. В 2025 году на круглом столе студенты изучали телевизионную рекламу банков: оценивали достоверность информации, соблюдение законодательства и эффективность рекламных кампаний. Результаты исследования представили на заседании «Школы банкира» в рамках международного конгресса «Роль бизнеса в трансформации общества».
Будущие бухгалтеры могут бесплатно познакомиться с платформой дистанционного обучения ещё до зачисления. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте «Синергии».
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 200.
Проходной балл на платное: от 3.
Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Международный Восточно-Европейский колледж (МВЕК)
В колледже МВЕК будущие бухгалтеры изучают не только традиционный учёт, но и цифровые финансы: электронные платежи, криптовалюты и финтех-сервисы. Направление возглавляет Александра Владимирова — аттестованный аудитор, призёр конкурса «Лучший бухгалтер Удмуртской Республики».
Колледж предлагает два дистанционных формата: заочный с самостоятельной работой и очный с вечерними занятиями по будням. Занятия и сессии проводятся онлайн, выпускной демонстрационный экзамен тоже сдают удалённо: эксперты наблюдают за выполнением практических заданий через две камеры. Выпускники 11 класса с опытом работы бухгалтером или кассиром могут пройти ускоренную дистанционную программу за 1 год 6 месяцев.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 100.
Проходной балл на платное: нет.
Стоимость учёбы за семестр: от 31 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
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Востребованные направления обучения с практикой и трудоустройством
Финансово-экономический колледж (ФЭК)
ФЭК начал работу в 1995 году именно с подготовки бухгалтеров — это была первая специальность колледжа. Его учредитель — аудиторская фирма «Аудит-Финанс», а среди преподавателей есть практикующие бухгалтеры, аудиторы и сотрудники экономических служб.
ФЭК также организует межрегиональную олимпиаду по бухгалтерскому учёту. В апреле 2026 года студенты из разных учебных заведений соревновались онлайн на платформе Moodle.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 300.
Проходной балл на платное: нет данных.
Стоимость учёбы за семестр: от 25 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Московский городской открытый колледж (МГОК)
Колледж проводит междисциплинарный кейс-чемпионат: студенты разных специальностей объединяются в команды, чтобы решать практические задачи. Например, участникам предлагают разработать систему поощрения студенческой активности, а будущим бухгалтерам отводится роль аналитиков — они должны продумать правила начисления баллов и ограничения. Результат совместной работы — проект, который студенты смогут включить в своё портфолио.
Среди баз практики МГОК по бухгалтерской специальности — крупные московские организации: УФНС Москвы, «Ростелеком», «Мосгортранс» и «АСК Аудит». Занятия и сессии проходят онлайн; приехать в колледж нужно только для сдачи выпускного демонстрационного экзамена.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 50.
Проходной балл на платное: нет данных.
Стоимость учёбы за семестр: от 20 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
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Московский международный колледж (ММК)
В ММК можно начать осваивать бухгалтерский учёт дистанционно ещё до окончания школы. Программа «Школа — колледж» позволяет одновременно учиться в школе и колледже, а после получения аттестата продолжить профессиональную подготовку.
В ноябре 2026 года в ММК прошёл карьерный мастер-класс от платформы Changellenge. Студентам объяснили, какие навыки работодатели проверяют на собеседованиях, как развивать их во время учёбы и описывать в резюме. Участников познакомили с кейс-чемпионатом Cup Moscow, где студенческие команды решают бизнес-задачи крупных компаний и получают обратную связь от экспертов.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 100.
Проходной балл на платное: от 4,2.
Стоимость учёбы за семестр: от 35 000 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Санкт-Петербургский технологический колледж (СПТК)
В Санкт-Петербургском технологическом колледже можно сократить срок обучения на бухгалтера на целый год. Для этого нужно сдать первую сессию без академических задолженностей и перейти на ускоренный учебный план. Обычный срок обучения после 9 класса в СПТК — 3 года 10 месяцев, после 11 класса — 2 года 10 месяцев.
Колледж предлагает проходить практику в компаниях-партнёрах в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Для студентов из других городов предусмотрена возможность дистанционной практики.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 80.
Проходной балл на платное: от 3,6.
Стоимость учёбы за семестр: от 27 500 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
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Бюджетные места, учебный план, карьерные перспективы
В ОСЭК за время обучения на бухгалтера можно освоить две профессии: колледж предлагает шесть дополнительных программ на выбор — от кадрового делопроизводства и логистики до государственных закупок. На последнем курсе студенты бесплатно проходят профессиональную переподготовку и после итогового экзамена получают второй диплом. Это не увеличивает стоимость и продолжительность основного обучения.
В стоимость учёбы также входит курс «Основы генеративных нейросетей». Студенты учатся составлять запросы к ИИ, анализировать большие объёмы информации, создавать тексты и изображения, готовить отчёты и презентации.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт + Специалист по государственному и муниципальному управлению», «Экономика и бухгалтерский учёт + Специалист административно-хозяйственной деятельности», «Экономика и бухгалтерский учёт + Специалист в сфере государственных, муниципальных, корпоративных закупок», «Экономика и бухгалтерский учёт + Специалист по логистике», «Экономика и бухгалтерский учёт + Специалист по организационному и документационному обеспечению управления», «Экономика и бухгалтерский учёт + Специалист по кадровому делопроизводству».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 600.
Проходной балл на платное: нет данных.
Стоимость учёбы за семестр: от 37 600 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Новосибирский городской открытый колледж (НГОК)
Помимо бухгалтерского учёта, на программе «Экономика предприятия и кадровый учёт» студенты изучают кадровое управление, документационное обеспечение управления и психологию общения. Выпускники получают документ о дополнительном профессиональном образовании с квалификацией «Экономический аналитик данных предприятия».
В колледже есть студенческая фирма, где со второго курса можно выполнять реальные заказы. Студенты также могут представить свои разработки экспертам на Международной проектной конференции НГОК. В 2026 году на ней работала секция «Сбера», посвящённая инвестициям, банковским продуктам и финансовой грамотности. Участвовать в конференции можно было дистанционно.
Программы и направления: «Экономика предприятия и кадровый учёт».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 40.
Проходной балл на платное: нет данных.
Стоимость учёбы за семестр: от 27 500 руб.
Как поступить: без учёта среднего балла аттестата.
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Директор КПСУ Сергей Шориков — специалист по бухгалтерскому учёту и аудиту, который сам преподаёт экономические дисциплины. Он также увлекается историей денег и записывает авторский цикл видеолекций «Античные деньги», посвящённый появлению первых монет и денежным системам древних цивилизаций.
Будущие бухгалтеры проходят практику в «Сбере», «Т-Банке», Банке «Синара» и «Россельхозбанке». Дистанционные студенты могут проходить практику и в своём городе, а отчёт защищать онлайн. Если найти подходящую организацию самостоятельно не получится, колледж поможет с выбором места.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 50.
Проходной балл на платное: от 3,5.
Стоимость учёбы за семестр: от 24 500 руб.
Как поступить: конкурс аттестатов.
Колледж мировой экономики и передовых технологий (КМЭПТ)
В КМЭПТ на занятиях по «Основам предпринимательства» студенты разрабатывают собственные бизнес-планы. В 2026 году второкурсники специальностей «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Торговое дело» подготовили 54 проекта — от кафе и туристических сервисов до цифровых платформ. Они определяли целевую аудиторию, продумывали бизнес-модели и рассчитывали стартовые затраты.
В сентябре 2026 года в рамках Недели СПО колледж совместно с ФНС провёл практическое занятие по налоговым расследованиям. Второкурсники-бухгалтеры работали с обезличенными материалами реальных дел: одни выступали налоговыми инспекторами, другие защищали компанию, третьи оценивали аргументы обеих сторон. Специалист ФНС разбирала решения команд и указывала на ошибки.
Программы и направления: «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 80.
Проходной балл на платное: нет.
Стоимость учёбы за семестр: от 42 000 руб.
Как поступить: без учёта среднего балла аттестата.
Информация носит справочный характер. Количество бюджетных и платных мест, а также условия поступления и проходные баллы уточняйте на сайте или в приёмной комиссии выбранного вуза.
Как выбрать колледж для дистанционного обучения на бухгалтера
Чтобы получить квалификацию «бухгалтер» удалённо, выбирайте специальность СПО «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Такие программы предлагают многопрофильные колледжи и учебные заведения с экономическими и финансовыми направлениями подготовки.
Можно также поступить в банковский колледж дистанционно: выпускники специальностей «Финансы» и «Банковское дело» тоже могут работать в бухгалтерии. Для соответствия требованиям некоторых работодателей может понадобиться профессиональная переподготовка по бухгалтерскому учёту.
При выборе колледжа в первую очередь проверьте образовательную лицензию и государственную аккредитацию. Это можно сделать в официальных реестрах Рособрнадзора по названию учебного заведения или его ИНН.
Уточните, как организовано дистанционное обучение на программе. На очной форме обычно больше занятий по расписанию, заочно студенты преимущественно учатся самостоятельно между сессиями, а очно-заочный формат сочетает оба подхода. Узнайте, нужно ли присутствовать на онлайн-занятиях в определённое время или можно смотреть записи.
Уточните, можно ли пройти практику в организации по месту жительства или колледж направляет студентов к своим партнёрам. Выясните, какие экзамены и этапы государственной итоговой аттестации доступны онлайн, а какие требуют личного присутствия. Например, в Финансово-экономическом колледже демонстрационный экзамен проводят дистанционно, а в Колледже предпринимательства и социального управления студентам нужно приезжать и на него, и на защиту дипломной работы.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли сдавать ОГЭ или ЕГЭ для поступления в бухгалтерский колледж?
Вступительные испытания при поступлении на специальность «Экономика и бухгалтерский учёт» не проводятся. Зачисление проходит по конкурсу аттестатов. Чтобы получить документ, после 9 класса обязательно сдать ОГЭ, а после 11 — ЕГЭ, но набранные баллы не учитываются.
Сколько учиться на бухгалтера в колледже?
На очной форме обучение обычно длится 2 года 10 месяцев после 9 класса и 1 год 10 месяцев после 11 класса. На очно-заочной и заочной формах срок может быть увеличен на один год. Точную продолжительность устанавливает колледж.
Можно ли бесплатно учиться на бухгалтера дистанционно?
Теоретически да: колледжи могут предлагать бюджетные места на программах с дистанционным обучением. Однако на практике такие варианты встречаются редко. Большинство дистанционных программ по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» платные.
Можно ли получить налоговый вычет за платное обучение в колледже?
Да, если вы официально трудоустроены и платите НДФЛ, за собственное обучение вычет можно получить в любом случае. Оформить вычет за обучение ребёнка до 24 лет можно, только когда он учится на очной форме. Тем не менее занятия могут проходить дистанционно.
Нужен ли компьютер для дистанционного обучения?
Для просмотра лекций и учебных материалов подойдёт смартфон, но выполнять задания в таблицах и использовать бухгалтерские программы удобнее на компьютере или ноутбуке.
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