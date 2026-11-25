Колледж «Синергия»

Дистанционный экономический колледж «Синергия» организует для студентов «Школу банкира» — научное объединение, занимающееся исследованием финансовой сферы. В 2025 году на круглом столе студенты изучали телевизионную рекламу банков: оценивали достоверность информации, соблюдение законодательства и эффективность рекламных кампаний. Результаты исследования представили на заседании «Школы банкира» в рамках международного конгресса «Роль бизнеса в трансформации общества».

Будущие бухгалтеры могут бесплатно познакомиться с платформой дистанционного обучения ещё до зачисления. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте «Синергии».