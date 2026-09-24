Легальный обменник или P2P-сделка: что безопаснее для покупки криптовалюты в 2026 году

Какой главный риск P2P-сделки

Если банковская карта, на которую покупатель криптовалюты перевел средства по требованию продавца, была скомпрометирована, могут быть неприятные последствия.

Банк может увидеть признаки обналички и приостановить операцию по пункту 10 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ на срок до 5 дней. При этом банк потребует от вас явиться в офис для объяснения, кому и зачем были переведены деньги.

Если же карта продавца отмечена в базе Банка России как дропперская, покупателю согласно части 11.6 статьи 9 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 могут бессрочно ограничить перевод средств суммой 100 000 рублей в месяц, пока он не докажет, что не знал о проблемном статусе получателя средств. Это сложно и обычно занимает недели.

Помимо проблем с банком, вопросы могут появиться и у налоговых органов. Разовые платежи обычно вне риска. Но при регулярных P2P-переводах на различные карты, Федеральная налоговая служба (ФНС) может заинтересоваться происхождением средств. Даже если все чисто, лишнее внимание ФНС никому не нужно.

Наконец, происхождение самой криптовалюты. Купленные на небольших P2P-площадках монеты могут быть «грязными». Если они проходили через адреса, причастные к отмыванию денег, наркоторговле, финансированию терроризма, мошенничеству или операциям в даркнете, то при переводе таких монет на крупные биржи или обменники они будут заблокированы. Что еще хуже, под блокировку могут попасть все средства на вашем аккаунте.