Как 1С:Фреш меняет бухгалтерию: откройте для себя интеграцию с УНФ и ЗУП!

Современные системы российского разработчика 1С предлагают различные варианты автоматизации рабочих процессов в удаленном формате. Облака для бизнеса (SaaS) — самые быстрорастущие направления по IT-рынку в целом. Преимущества кажутся очевидными:
легкий доступ к данным;
высокая скорость организации дополнительного рабочего места;
простая интеграция баз и систем между собой;
понятные и интегрированные сервисы для бизнеса, которые позволяют экономить ресурсы компании.
Предлагаем рассмотреть перспективный, активно развивающийся сервис 1С:Фреш.
Сервис позволяет быстро развернуть работу с базами 1С. Буквально в течение 1 дня можно наладить нужное количество рабочих мест и запустить работу. Доступ к рабочему месту открыт из любой точки мира при наличии интернет-соединения. Независимо от того, какую операционную систему использует организация, можно наладить работу через браузер, а для тех, что привык работать по-старинке, вывести привычный значок 1С на рабочий стол.
В сервисе доступны наиболее популярные приложения 1С:Предприятие, в том числе 1С:ERP и 1С:Бухгалтерия КОРП, 1С:Комплексная автоматизация. Плюс представлен Магазин расширений, где:
можно выбрать нужную доработку для конкретного направления бизнеса;
уже интегрированы все сервисы 1С;
автоматически создается резервная копия баз;
сами базы автоматически обновляются без дополнительной платы или действий со стороны пользователя.
Что такое 1С:Фреш
Изначально 1С:Фреш, он же ИТСааС (Soft as a Service), то есть программа как услуга. В этом и есть суть сервиса. Вы получаете доступ к защищенному пространству на серверах 1С. Здесь можете создать базы из доступных приложений или загрузить свои из других сервисов и после локальной работы на компьютере. Сразу после этого:
можно настроить права и пользователей сервиса, установить индивидуальные логины пароли для безопасности данных;
подключить тут же в базах 1С необходимые сервисы;
запустить работу.
Больше никаких дополнительных действий не требуется. 1С:Фреш доступен с любого вашего устройства при наличии интернета без установки каких-либо дополнительных приложений или программ.
У сервиса есть тестовый доступ 30 дней. Организация может оценить преимущества облачных 1С и принять взвешенное решение.
1С:Фреш — онлайн доступ к 1С. Бесплатно на 30 дней
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Почему выбирают 1С:Фреш
Быстрый запуск и масштабирование — не нужно приобретать дорогостоящие программы, лицензии, разворачивать полноценную серверную инфраструктуру. Мощности предоставляет сервис, а протестировать программы можно прямо внутри своего кабинета без дополнительной оплаты.
Понятное и прозрачное администрирование пользователей — особенно ценный параметр для компаний, которые пока не обзавелись собственной ИТ-службой.
Круглосуточный доступ к данным и возможностям сервиса без ограничений по месту подключения.
Автоматическое резервное копирование и хранение копий в течение 7 дней. Отказ техники не остановит работу предприятия. Кроме того, при необходимости зафиксировать данные на конкретную дату, можно сохранить базу и держать ее в сервисе, пока есть необходимость.
Автоматическое обновление баз и сервисов. Формы отчетности и документов всегда в актуальном состоянии, а новые функции и доработки системы появляются в программах без дополнительных манипуляций.
Ограничения 1С:Фреш
В 1С:Фреш не представлена конфигурация 1С:Управление торговлей (она расположена в другом сервисе — 1С:Готовое рабочее место). Можно рассмотреть 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Комплексная автоматизация или даже 1С:ERP для более крупного бизнеса в качестве альтернативы для управленческого учета. Как правило, эти конфигурации полностью закрывают потребности предприятий.
Сервис 1С:Фреш не предполагает сильно доработанных систем с изменением кода конфигураций. При этом возможности для кастомизации и адаптации 1С под нужды бизнеса предусмотрены. Если у вас есть доработанная база 1С, при этом хотите воспользоваться 1С:Фреш для оптимизации затрат, быстродействия или доступности данных, мы предлагаем провести аудит доработок и вывести их полностью или частично в расширения, которые сервис поддерживает. После этого база станет типовой и подойдет для загрузки в сервис. На практике были случаи, когда после аудита оказывалось, что с момента доработок часть возможностей появилась в типовых базах.
Работа исключительно онлайн — тоже важное ограничение. Отсутствие интернета остановит работу с базой 1С, но данные будут сохранены, и при появлении связи сможете продолжить с того же места.
1С:Фреш Бухгалтерия
Доступные приложения зависят от выбранного тарифа подписки на сервис Фреш. В полный перечень программ на выбор входит более 20 решений 1С.
Среди них наибольший интерес остается к программе 1С:Фреш Бухгалтерия. И в облачной версии это наиболее востребованный у бизнеса продукт, особенно на волне потребности удаленного подключения к базе.
Весь функционал типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия доступен пользователям в онлайн-формате, разве что нет аналога Базовой версии, только профессиональной и корпоративной. Более того, уже действующую в компании базу можно загрузить во Фреш с сохранением всех данных, если только она не была сильно доработана.
Разберем, какие есть преимущества облачной Бухгалтерии над локальной:
онлайн-доступ в 1С:Фреш Бухгалтерия с разных устройств, есть мобильное приложение;
автообновления до последнего релиза без привлечения сервис-инженера;
независимость скорости работы от мощности компьютера;
подключение сервисов 1С и обслуживание облачной программы уже входит в стоимость подписки Фреш ПРОФ и КОРП;
заранее настроено резервное копирование базы;
наличие абсолютно любого документа всегда с актуальными формами. Бухгалтеру не нужно дорабатывать нужный отчет или документ передвижения вручную.
Рассмотрим наиболее вероятные сценарии переноса бухгалтерии в онлайн или настройки первичного учета в облаке:
Работа в типовых версиях 1С:Бухгалтерия. Но даже тут возможны определенные доработки под нужды бизнеса.
Компания хочет хранить всю бухгалтерию на удаленном сервере 1С с доступом для сотрудников в любое время суток.
Нет штатного айтишника и нужна регулярная поддержка без затрат на ИТС.
Старт бизнеса: экономия на техническом оснащении, но с использованием современного ПО для бухгалтерского учета.
Сотрудники компании работают «на удаленке» и требуется единая учетная система.
Есть филиалы, обособленные подразделения или потребность настройки учета на удаленных точках работы.
Учет продаж через интернет-магазины, интеграция Бухгалтерии Фреш с маркетплейсами.
Идеально для бухгалтеров-аутсорсеров при ведении учета сразу нескольких организаций и хранением ключей и электронных подписей в одном сервисе.
Для организаций, работающих с вторичным сырьем доступно решение тариф СПЕЦ, который позволяет использовать 1С:Бухгалтерия КОРП, в которой реализован спецрежим «НДС уплачивается налоговым агентом». 1С:Бухгалтерия КОРП и 1С:Бухгалтерия НКО КОРП также входят в тариф Фреш КОРП.
Удаленный учет в 1С:Фреш Бухгалтерия
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Какой тариф Фреш выбрать
Сервис предлагает целый ряд тарифов: Базовый, ПРОФ, СПЕЦ, КОРП, ERP и тарифы для некоторых отдельных приложений. Помочь с выбором оптимального для компании тарифа 1С:Фреш может специалист партнера-франчайзи, либо можно самостоятельно изучить информацию на сайте сервиса.
Отметим три основных критерия выбора:
Прежде всего, следует учитывать, какие приложения вам нужны в работе и сколько планируется баз этих приложений. То есть достаточно ли будет 1С:УНФ для одного пользователя на старте бизнеса, или уже пора дополнить эту систему 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия. Опять же бухгалтера на аутсорсинге можно подключить к 1С:Фреш, настроив соответствующие права. При этом администрирование кабинета и возможность скачать базу целиком останется в компании, как и возможность отключить пользователя при прекращении сотрудничества.
Следующий важный момент при подборе тарифа — количество пользователей. Этот параметр масштабируемый и его можно регулировать, в том числе помесячно. Например, подключили помощника в самый разгар сезона — можно оплатить предполагаемый период. Кроме того, сервис считает сеансы, то есть активное количество пользователей в один момент времени.
Третий параметр тоже про экономию — потребности в сервисах 1С. Бывает, кажется, что компании будет достаточно Базового тарифа, но при расчетах оказывается, что выгоднее оформить сразу ПРОФ для доступа к дополнительным сервисам, а не подключать их отдельно. Хотя по цене сервисы 1С более экономичные даже по отдельности относительно других, представленных на рынке.
Самые популярные тарифы 1С:Фреш ПРОФ и 1С:Фреш Базовый. Остановимся на них подробнее.
1С:Фреш ПРОФ
1С:Фреш ПРОФ — подходящий тариф активно развивающемуся малому бизнесу и среднему, кто не готов раздувать штат и хочет быстро наладить работу в современной инфраструктуре.
Фактически, этот тариф включает возможности локального договора поддержки программ уровня ПРОФ без необходимости приобретать клиентские и серверные лицензии.
Пользователям будет доступно создание и работа в десяти базах в приложениях тарифа в любых комбинациях. Количество баз можно увеличить, расширив тариф до нужного количества. Создавать и удалять базы можно по мере необходимости. Пользователи сервиса могут настроить обмен между базами самостоятельно или с помощью наших специалистов.
На тарифе Фреш ПРОФ можно подключить 9 программ на выбор:
Единовременно можно запустить до 5 сеансов (то есть открытых окон приложений) или расширить тариф нужным количеством подключений.
В рамках подписки без дополнительной оплаты доступны:
сдача отчетности прямо из 1С во все контролирующие органы от одной организации;
обмен электронными документами с контрагентами из 1С до 100 пакетов в месяц;
информационная система ИТС — справочники, инструкции, лекции аудиторов и экспертов 1С, действующее законодательство, календарь бухгалтера, регулярные анонсы важных новостей для корректного и актуального учета, онлайн-калькуляторы расчетов, рекомендации по оформлению сделок;
автозаполнение контрагентов по ИНН, досье контрагентов;
распознавание сканов и изображений документов (до 250 страниц в год);
интеграция 1С с онлайн-банком;
автоматическая сверка с контрагентами.
Все перечисленные пакеты легко увеличиваются в зависимости от того, что нужно конкретно вашему бизнесу.
1С:Фреш ПРОФ с полным комплектом поддержки
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1С:Фреш Базовый
Не всем участникам рынка нужны 5 сеансов и 10 баз. Зачастую сервис Фреш рассматривают при масштабировании компании, которые использую 1 информационную базу, где работает 1 пользователь.
При необходимости быстро предоставить доступ дополнительным пользователям или организовать удаленную работу с 1С:Предприятие, 1С:Фреш Базовый подходит как нельзя лучше.
Базовый тариф позволяет работать в одной информационной базе до двух сеансов одновременно. При этом сеансы можно увеличить, а количество баз — нет. При расширении бизнеса наши специалисты предложат провести апгрейд тарифа и перейти на ПРОФ.
В рамках тарифа Базовый можно работать в 1 базе на выбор из списка 9 приложений, аналогичных тарифу ПРОФ.
При этом пользователям доступны сервисы:
обмен электронными документами с контрагентами из 1С до 50 пакетов в месяц;
информационная система ИТС — инструкции по работе в 1С и настройке системы;
автозаполнение контрагентов по ИНН, досье контрагентов;
распознавание сканов и изображений документов (до 30 страниц в год);
интеграция 1С с онлайн-банком;
автоматическая сверка с контрагентами.
Сдачу регламентированной отчетности и доступ к Информационной системе уровня ПРОФ можно приобрести в виде сервисов.
1С:Фреш Базовый — для удаленной работы в одной 1С
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Преимущества 1С:УНФ в сервисе 1С:Фреш
Остановимся подробнее на наиболее популярных приложениях сервиса, кроме 1С:Бухгалтерия. 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ в 1С:Фреш) — это решение для сервисных, торговых предприятий и небольших производств. Если сомневаетесь, подойдет ли оно конкретно вашему бизнесу, наши специалисты проведут консультацию и подключат тестовый период в сервисе, чтобы оценить его преимущества.
Приложение позволяет наладить работу с клиентами, оптовые и розничные продажи, торговлю через интернет, также есть блок кадрового учета, а для ИП на УСН или патенте представлен полноценный блок регламентированной отчетности. Если же у вашей компании другая система налогообложения, то можно настроить синхронизацию с 1С:Бухгалтерия.
В 1С:УНФ есть готовое место кассира, полноценный блок CRM, поддерживается работа по 54-ФЗ, маркированные товары, электронный документооборот с контрагентами и подключение торгового оборудования. Кроме того, для УНФ сервис предоставляет мобильное приложение, в котором доступны основные функции, например, оперативно оформить заказ или уточнить остатки на складе. Это особенно актуально, если часть работы разъездная или не все сотрудники имеют оперативный доступ к базе через компьютер.
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Преимущества 1С:ЗУП и 1С:Кабинет сотрудника, или как отпустить отдел кадров на удаленку
В небольших организациях часто расчетом заработной платы, взносов, начислений занимается бухгалтер. При этом в 1С:Бухгалтерия и аналогичных решениях можно рассчитать зарплату по окладу и вручную перепроверить, корректно ли начислились отпускные, командировочные, взносы. Это довольно трудоемкие операции. По нашему опыту, когда численность сотрудников достигает 8 человек, становится актуально применение в работе дополнительной программы 1С:Зарплата и управление персоналом.
1С:ЗУП для 1С:Фреш позволяет вести полный кадровый учет, штатное расписание, договоры подряда, графики отпусков, начисление премиальных и удержания. В приложении предусмотрены возможности специальных форм начислений оплаты труда — почасовая работа, вахта, посменная работа. Система поможет корректно рассчитать отпускные, командировочные, подготовить пакет документов.
Кроме того, ЗУП наилучшим образом взаимодействует с сервисом для автоматизации кадрового документооборота — 1С:Кабинет сотрудника. Если использовать приложение вместе с сервисом, это позволит бизнесу значительно сэкономить на бумажных документах и хранении архива.
Сервис поддерживает подписание юридически значимых документов, как встроенных в приложение, так и произвольных, принятых в конкретной организации. Высылаете расчетные листки, приказы и справки на подпись и ознакомление сотрудникам, а в ответ получаете читаемые системой заявления, запросы и пожелания по отпуску. Сервисы не исключают полностью бумажные кадровые документы, но точно сводят их к минимуму.
Однако, по нашему опыту автоматизации блока КЭДО, сотрудники смотрят на коллег, которым не нужно ходить в отдел кадров или даже ездить за подписанием в офис, и тоже переходят на обмен через сервис.
Заключение
В заключении следует упомянуть рекомендации для обеспечения максимальной безопасности данных в сервисе. 1С:Фреш со своей стороны системно защищает работу на сервере и обеспечивает стабильность. Данные ежедневно копируются, платформа и базы обновляются автоматически сразу по мере выхода обновлений.
При этом остается человеческий фактор и вопрос безопасности данных на стороне пользователя. Мы рекомендуем оформлять кабинет на руководителя организации или главного бухгалтера, как Владельца кабинета, то есть с полными правами администратора. Остальным пользователям стоит настроить права как в сервисе, так и в базах в соответствии с должностными обязанностями.
При таком подходе в случае увольнения или прекращения сотрудничества, например, с аутсорсинговой фирмой, данные останутся в сохранности. Логин и пароль для входа достаточно будет поменять перед передачей новому специалисту или удалить совсем.
Если компания решит кастомизировать систему на уровне кода или перейти на собственный сервер, то достаточно будет выгрузить базы для локального использования и залицензировать локальную работу (приобрести поставки, лицензии и договор поддержки ИТС). Данные в базах сохранятся. При этом 1С:Фреш будет хранить базы в вашем кабинете не менее 1,5 месяцев с момента окончания последней подписки.
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