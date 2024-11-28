Как 1С:Фреш меняет бухгалтерию: откройте для себя интеграцию с УНФ и ЗУП!

Изначально 1С:Фреш, он же ИТСааС (Soft as a Service), то есть программа как услуга. В этом и есть суть сервиса. Вы получаете доступ к защищенному пространству на серверах 1С. Здесь можете создать базы из доступных приложений или загрузить свои из других сервисов и после локальной работы на компьютере. Сразу после этого:

можно настроить права и пользователей сервиса, установить индивидуальные логины пароли для безопасности данных;

подключить тут же в базах 1С необходимые сервисы;

запустить работу.

Больше никаких дополнительных действий не требуется. 1С:Фреш доступен с любого вашего устройства при наличии интернета без установки каких-либо дополнительных приложений или программ.

У сервиса есть тестовый доступ 30 дней. Организация может оценить преимущества облачных 1С и принять взвешенное решение.