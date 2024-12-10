1С:УНФ как правильно выбрать версию для своих бизнес-задач

Рассказываем о функциональных возможностях 1С:УНФ, поможем бизнесмену разобраться в различиях версий и подобрать наиболее подходящую.
1С:УНФ
Что это
1С:УНФ — это конфигурация от фирмы 1С, которая позволяет вести учет заказов клиентов, регистрировать этапы производства, печатать акты выполненных работ, отслеживать оплату клиентов и поставщикам, управлять доставкой товаров магазина и многое другое другое.
Поэтому конфигурация «1С:Управление нашей фирмой» имеет широкую сферу применения:
розничные магазины;
оптовые торговые компании;
интернет-магазины;
фирмы, оказывающие услуги;
компании, выполняющие работы;
производственные предприятия с цехами.
Особенности
Чтобы работать на 1С:УНФ, бизнес не обязательно должен быть большим. Автоматизированный учет будет полезен при разных объемах выручки и количестве сотрудников. Использовать «1С:Управление нашей фирмой» могут как организации на ОСНО, так и ИП на упрощенной системе или патенте.
Индивидуальные предприниматели на УСН и ПСН могут рассчитывать и уплачивать налоги, а также сдавать отчетность в контролирующие органы прямо из программы 1С:УНФ. Остальным организациям доступна штатная выгрузка первичных данных в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8» для ведения регламентированного учета и сдачи отчетности.
Кроме того, 1С:УНФ хорошо подходит интернет-магазинам, так как позволяет подключать онлайн-ККМ и прочее торговое оборудование. Программа содержит функциональный модуль CRM с механизмами привлечения клиентов и управлением их лояльностью — назначением скидок и бонусов в зависимости от различных критериев, использованием подарочных карт и др.
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1С: УНФ ПРОФ
Описание
Версия 1С:УНФ ПРОФ содержит все стандартные возможности этого программного решения.
Функционал
В программу заложены широкие функциональные возможности. «1С:Управление нашей фирмой» позволяет:
Торговать в розницу, подключать кассы по 54-ФЗ, сканеры и весы, продавать товары, требующие обязательной маркировки, есть отдельное рабочее место кассира 1С:РМК.
Вести оптовую торговлю — работать с клиентской базой и базой договоров, оформлять заказы и контролировать их выполнение, вести продажи со склада.
Торговать через маркетплейсы и интернет-магазины, отслеживать работу курьеров и менеджеров, управлять доставкой.
Оказывать услуги, планировать загрузку персонала.
Вести производственный учет с контролем всех его этапов, регистрировать заказы на производство и контролировать их выполнение, рассчитывать себестоимость производства, анализировать потребность в сырье и материалах.
Вести складской учет с использованием системы резервирования, составлять комплекты.
Планировать закупку товаров и материалов, учитывать их поступление и потребление.
Управлять ценообразованием — вести прайс-листы.
Организовать финансовое планирование, вести кадровый учет и рассчитывать заработную плату.
Настраивать обмены данными с другими программами, иметь доступ к программе не только с рабочего компьютера, но и с помощью мобильного приложения.
1С:Управление нашей фирмой 8
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Преимущества
Только версия ПРОФ позволяет дорабатывать типовую конфигурацию под особенности конкретного бизнеса.
В версии ПРОФ доступен многопользовательский режим. Она подходит для одновременной работы нескольких пользователей и объединения в сеть нескольких торговых точек либо офисов.
Однако, если пользователей больше одного, придется докупать на них дополнительные клиентские лицензии.
Кроме того, для автоматического обновления программы необходимо заключать договор на поддержку 1С:ИТС.
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1С:УНФ Базовая
Описание
Базовая версия 1С:УНФ — это программное обеспечение для одного пользователя. Работа с конфигурацией доступна только одному сотруднику в один момент времени. Возможность работать в сетевом режиме отсутствует.
Функционал
Базовый функционал этой версии программы такой же, как и у версии ПРОФ, но с определенными ограничениями:
в одной базе можно вести учет только по одной организации;
типовую конфигурацию менять нельзя;
отключено использование механизма расширений конфигурации и т.п.
Преимущества
Стоимость базовой версии 1С:УНФ значительно дешевле. Кроме того, для получения обновлений программы не нужно заключать договор поддержки. На этом преимущества версии заканчиваются.
При расширении бизнеса можно сделать переход с базовой версии 1С:УНФ на версию ПРОФ.
«1С:Управление нашей фирмой» в базовой версии отлично подойдет вам, если нужно вести учет только по одной компании и работать в программе будет только один пользователь. Получите 50% скидки от WiseAdvice-IT и бесплатный тест-драйв на 30 дней.
Заключение
Решение «1С:Управление нашей фирмой» подойдет для автоматизации учета в разных сферах бизнеса с различным количеством сотрудников и объемом продаж. Но нужно помнить, что считать налоги и сдавать отчетность непосредственно из 1С:УНФ могут только ИП на УСН или патенте. Остальным компаниям придется использовать для ведения регламентированного учета другую программу.
При выборе версии конфигурации — базовой или ПРОФ нужно ориентироваться на количество одновременно работающих с базой пользователей, потребностью объединять в сеть несколько торговых точек и офисов, а также тем, нужны ли будут доработки типовой конфигурации под конкретный бизнес.
1С:Управление нашей фирмой Базовая версия
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