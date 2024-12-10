1С:УНФ как правильно выбрать версию для своих бизнес-задач

1С:УНФ — это конфигурация от фирмы 1С, которая позволяет вести учет заказов клиентов, регистрировать этапы производства, печатать акты выполненных работ, отслеживать оплату клиентов и поставщикам, управлять доставкой товаров магазина и многое другое другое.

Чтобы работать на 1С:УНФ, бизнес не обязательно должен быть большим. Автоматизированный учет будет полезен при разных объемах выручки и количестве сотрудников. Использовать «1С:Управление нашей фирмой» могут как организации на ОСНО, так и ИП на упрощенной системе или патенте.

Индивидуальные предприниматели на УСН и ПСН могут рассчитывать и уплачивать налоги, а также сдавать отчетность в контролирующие органы прямо из программы 1С:УНФ. Остальным организациям доступна штатная выгрузка первичных данных в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8» для ведения регламентированного учета и сдачи отчетности.

Кроме того, 1С:УНФ хорошо подходит интернет-магазинам, так как позволяет подключать онлайн-ККМ и прочее торговое оборудование. Программа содержит функциональный модуль CRM с механизмами привлечения клиентов и управлением их лояльностью — назначением скидок и бонусов в зависимости от различных критериев, использованием подарочных карт и др.