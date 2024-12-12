Как сервисы 1С перевернут ваш бизнес: секреты автоматизации и оптимизации

Программы фирмы «1С» давно стали именем нарицательным в российской бизнес-среде. Подавляющая часть отечественного рынка и немалая доля зарубежного (ближайшего и подальше) используют решения на базе платформы 1С:Предприятие для автоматизации регламентированного учета и управленческих задач. От малого бизнеса до корпораций-гигантов, от облачных решений до индивидуальных и отраслевых разработок — 1С-системы стабильно адаптируются и развиваются.

Для простого дополнения к возможностям учетных программ разработано и зарегистрировано в Реестре Российского ПО более 40 онлайн-сервисов 1С. Набор облачных инструментов для бизнес-задач складывается в единую экосистему, где каждый из сервисов выгодно дополняет другой.

Обзор сервисов 1С

Сервисы 1С можно приобретать в составе Комплекта поддержки, в дополнение к ним или отдельно в зависимости от потребностей, бюджета и используемой инфраструктуры. При этом есть готовые комплекты сервисов, в том числе адаптированные под нужды различных отраслей бизнеса. Например, для розничных магазинов, медицинских учреждений или строительных компаний.

Сервисы, разработанные для исполнения требований законодателя, более известны: 1С-Отчетность для сдачи электронной отчетности, 1С-ЭДО — электронный документооборот для маркированной продукции, 1С-ОФД для передачи оператору фискальных данных информации о пробитых чеках и операциях с наличными. Эти возможности уже встроены в актуальные конфигурации и оперативно обновляются вместе со всей базой.

Кроме них есть онлайн-решения, которые преследуют исключительно управленческие цели и способствуют развитию бизнеса. Так, сервис 1С:EDI обеспечивает обмен с торговыми сетями и крупнейшими производителями данными о заказах, поставках и товарах. 1СПАРК Риски — это подробная проверка контрагентов с помощью простых индексов или расширенной справки из более чем 1000 актуальных источников. Сервис 1С:Кабинет сотрудника помогает организовать удаленную работу и сэкономить время и деньги на кадровом документообороте. 1С:Распознавание первичных документов освободит время операциониста или бухгалтера для более важных задач и переведет сканы или фото документов в объекты базы 1С.

Недавно появившиеся сервисы 1С-ЭПД (электронные перевозочные документы), 1С:Распознавание речи или 1С:Универсальное прогнозирование готовятся перевернуть наше представление об автоматизации на базе 1С:Предприятие в части цифровизации, использования заданных маршрутов и ИИ.

Это лишь некоторые сервисы среди множества полезных разработок, которые успешно функционируют и используются компаниями для оптимизации корпоративных задач. Выбирайте «на свой вкус» или доверьтесь профессионалам.

Внимание: только компании-франчайзи, входящие в партнерскую сеть фирмы «1С», могут оказывать услуги информационно-технологического сопровождения (ИТС).

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1С-ЭДО (электронный документооборот)

Чем больше сотрудников уходит на удаленку, тем более актуален вопрос оптимизации затрат как финансовых, так и временных, то есть прямой экономии на логистике.

Электронный документооборот освобождает бухгалтеров от необходимости распечатывать каждый документ, подшивать архивные папки, выделять для них место и дышать бумажной пылью, а директоров — от счетов за курьерские и почтовые отправления.

1С-ЭДО — это сервис для обмена юридически значимыми документами с контрагентами в электронном виде:

можно обмениваться счет-фактурами, УПД, актами, счетами, договорами и соглашениями к ним;

для особых случаев есть возможность использовать произвольные документы и обмениваться, например, рекламациями;

на основании входящих документов можно сразу создать объект в базе или прикрепить к уже имеющемуся:

для отправки исходящего документа достаточно нажать кнопку Отправить прямо в нем;

система сама найдет нужный сертификат, проверит подключение и запросит подтверждение всплывающим окном.

Никаких переходов в браузер, новые окна и сторонние системы, без доплат за интеграцию: все уже есть в программе «1С», где вы ведете первичную документацию.

Интерфейс и управление сервисом выглядит, как почтовый клиент, что сильно упрощает освоение «1С-ЭДО». Но пользователи всегда могут рассчитывать на подстраховку специалистов, сопровождающих на всех этапах: с момента подключения до начала активного использования.

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1С:Контрагент

Сервис 1С:Контрагент автоматически заполняет данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по ИНН, проверяет заполнение адресов, актуальность основных реквизитов контрагентов, а также платежные реквизиты контролирующих органов.

Добавление нового контрагента в базу занимает пару минут, достаточно ввести ИНН или наименование компании. Если все же какая-то ошибка закралась в реквизиты, программа подсветит нужное поле. Также сервис обозначит неактуальные данные при формировании документов, что сэкономит время на переоформление.

Досье — еще одна функция сервиса 1С:Контрагент — это возможность оценить текущего или нового контрагента на основании консолидированных данных его регламентированной отчетности (ФНС, СФР и Росстат). На основании этих данных организация может принять решение об условиях сотрудничества. Для полной и более актуальной информации рекомендуется дополнять функцию сервисом 1СПАРК Риски.

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1С-Отчетность

Для сдачи регламентированной отчетности во все контролирующие органы в программах «1С» также предусмотрен встроенный сервис. 1С-Отчетность активно развивается в части функционала, правил обмена и быстродействия. Так, кроме привычных формализованной и неформализованной переписок, сверки и запроса состояния ЕНС недавно добавлена возможность обмена с Банком России.

1С-Отчетность оповестит о пришедшем Требовании или Уведомлении по СМС или электронной почте, что позволит своевременно среагировать. При отправке ответов через сервис возможно прикрепление документов прямо из учетной базы, если они подшиты в виде сканов или объектов «1С-ЭДО».

Недавно в сервисе появились новые функции, которые можно подключить в виде расширения основного тарифа. Специалисты помогут с настройкой 1С-Отчетности при подключении и ознакомят с функционалом.

Многопользовательский режим — возможность работы с отчетностью и контролирующими органами нескольких сотрудников под своими электронными подписями. Администратор может настроить права и разграничить зоны ответственности.

Личный кабинет значительно упростит работу бухгалтерам на аутсорсинге и руководителям малого бизнеса разных направлений. Если у вас несколько организаций в отдельных информационных базах, расширение сервиса позволит видеть единый календарь через браузер и отслеживать сдачу и получение отчетности. Также в Личном кабинете за период активности сервиса сохраняется резервная копия расшифрованных отчетов с «живыми» подписями.

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1С:Фреш

Сервис 1С:Фреш (1C:Fresh) — это наиболее простой и быстрый способ запустить работу на базе «1С» как для малого бизнеса, так и для крупных организаций. Это облако по модели SaaS (Software as a Service) для работы с популярными программами вендора через интернет, поэтому все данные регулярно сохраняются в виде резервных копий, которые хранятся в течение 1 недели.

Для доступа и комфортной работы достаточно стабильного интернет-соединения из любой точки мира. В облачном виде представлены наиболее востребованные и популярные конфигурации 1С:Предприятие, которые легко масштабируются под потребности клиента. Для добавления баз и пользователей сверх тарифа достаточно запросить расчет и оплатить подключение.

Доработки в SaaS-решениях возможны в виде расширений, которые проходят обязательный аудит, что обеспечивает дополнительную отказоустойчивость работы систем. При этом в Магазине расширений 1С уже представлен большой выбор популярных доработок, достаточно направить обслуживающему партнеру запрос на подключение или демо-доступ.

При работе с приложениями 1С:Фреш в большинство тарифов уже включены полезные сервисы 1С:Контрагент, 1С:Распознавание первичных документов, пакет 1С-ЭДО. В тарифах уровня ПРОФ предусмотрена отправка отчетности по одной организации, дополнительные приобретаются отдельно.

Настройка сервисов в облаке не сложнее, чем при локальной работе, партнеры вендора также оказывают всестороннюю поддержку по запросу пользователей, а данные хранятся на защищенных серверах фирмы «1С».

Тарифы 1С:Фреш — 1С через интернет Экономия от 150 000 ₽ на покупке программ, лицензий, серверов, сервисов, обслуживании. Бесплатно на 30 дней! От 1 241 ₽/мес. Выбрать тариф

Другие популярные сервисы

Отдельно стоит отметить универсальные сервисы, упрощающие работу пользователей всех уровней и конфигураций. Например: Информационная система 1С:ИТС — это неограниченный доступ к инструкциям по работе в программах, формулам расчета для регучета, методическим рекомендациям, правовой базе «Гарант», лекциям спикеров и аудиторов, базе знаний технического специалиста. Сервис позволяет настроить автоматическое оповещение о новостях: выход новых релизов, изменения законодательства и многое другое. В специализированные Комплекты поддержки включены отраслевые справочники, которые напрямую экономят затраты на доступ к сторонним правовым базам.

Сервисы 1С:Сверка 2.0 и 1С:ДиректБанк просты в настройке, бесплатны для программ на официальной поддержке, при этом значительно упрощают работу бухгалтерии практически любого сегмента и отрасли. Система поможет провести автоматическую сверку с контрагентами без лупы и линейки или загрузить банковские выписки и платежки без переходов в Интернет-банк.

1С-Коннект — обновленный универсальный инструмент для всех пользователей. Сервис позволяет любому сотруднику, работающему с приложением, получать оперативную поддержку обслуживающего партнера «1С», связываться с поддержкой операторов и разработчика, создавать внутренние рабочие чаты. Кроме того, платные поставки сервиса позволяют организовывать видеозвонки и конференции, удаленное подключение и администрировать внутренний хелпдеск на полностью российском программном обеспечении. Разработчик пересмотрел функционал сервиса, расширил линейку тарифов, а также получил аккредитацию регулятора.

Заключение

1С-сервисы — это, прежде всего, инструменты для роста, высвобождения времени и трудовых ресурсов компаний. Одни приложения позволяют посмотреть на различные аналитики, другие — минимизировать риски, а третьи — оптимизировать привычные процессы почти до полного автоматизма.

Это консолидированный многолетний опыт специалистов в ходе решения задач пользователей, работы с обращениями и пожеланиями. Регулярное развитие облачных технологий рождает новые возможности систем 1С с акцентом на актуальные запросы бизнеса.

Специалисты 1С-интегратора WiseAdvice-IT быстро помогут выбрать оптимальный набор сервисов для вашего бизнеса.

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