Управление финансами в холдингах: как WA:Финансист и 1С:Управление холдингом упрощают жизнь

Управлять финансами в холдингах очень непросто. Хорошо, если у холдинга структурированная система учета, все организации работают на одинаковых программных ресурсах, есть методология учета, в результате которой весь бизнес централизован.
Но чаще бывает, что при расширении бизнеса входящие в холдинг организации работают на разных программах, используют разные инструменты и справочники.
К примеру, Компания 1 работает в 1С:Бухгалтерия, Компания 2 — в 1С:ERP, Компания 3 — в 1С:Торговля. И у каждой компании своя структура: в первой разделение только по подразделениям, во второй — по центрам финансовой ответственности, в третьей – и по подразделениям, и по ЦФО. В такой ситуации очень трудно следить за общей картиной финансового результата.
При такой информационной разрозненности бизнес-единиц поможет ведение консолидации данных в таких программных продуктах, как: WA:Финансист или 1С:Управление холдингом. В этой статье расскажем, как можно использовать эти продукты, разработанные на платформе 1С.
WA:Финансист
Описание продукта
WA:Финансист — это программный продукт, разработанный компанией WiseAdvice на платформе 1С:Предприятие 8.3 и работающий как отдельная система.
WA:Финансист предназначен для учета и контроля данных. С помощью него можно консолидировать и анализировать информацию из нескольких учетных систем по группе холдинга вне зависимости от структуры и отрасли бизнеса. Имеет официальный статус вендора 1С:Совместимо, что подтверждает возможность простой интеграции с любыми продуктами 1С.
Программа легко и интуитивно настраивается под задачи, стоящие перед бизнесом с возможностью визуализацией показателей.
Функционал
Функционал WA:Финансист состоит из нескольких модулей (блоков) и собирается в зависимости от потребностей бизнеса.
Казначейство — при помощи этого блока легко управлять денежными потоками холдинга. В программе есть все необходимые инструменты для анализа и контроля денежных средств. Здесь можно планировать и учитывать плановые и фактические денежные потоки.
WA:Финансист. Управление денежными средствами
Уникальная разработка WiseAdvice для автоматизации ДДС и управленческого учета. Независимая база данных, выгрузка данных из 1С. 70 000 ₽
Бюджетирование — данный блок помогает управлять доходами и расходами. Большой выбор стандартных и произвольных отчетов, есть Excel-подобные конструкторы для дополнительных отчетов. Доступна интерактивная аналитика — 47 диаграмм и графиков. Сценарное планирование и расчет различных показателей по сценариям, заполнение бюджетов данными из любых систем 1С с автоформированием мастер-бюджетов и не только.
WA:Финансист. Бюджетирование
Мощный инструмент для работы со всеми видами бюджетов в компаниях любого размера и отрасли. 120 000 ₽
Контракт-менеджмент — модуль обеспечивает работу только с согласованными контрагентами и договорами, согласование файлов и сравнение их вариативности. При помощи этого блока можно создавать заявки на расходы денежных средств на основании договоров.
Блок Управленческий учет позволяет консолидировать фактические данные для анализа из нескольких баз по необходимым параметрам и счетам.
WA:Финансист. Управленческий учет
Современная, гибкая система для автоматизации управленческой отчетности. Типовое внедрение за 1 мес. Готовая модель МСФО/IFRS. 130 000 ₽
В программе легко и удобно контролировать и анализировать финансы холдинга. Их можно учитывать по нескольким аналитическим разрезам, которые настраиваются индивидуально под потребности бизнеса.
Для контроля, например, есть удобные инструменты согласования документов. Таким инструментом является Рабочий стол согласования. При помощи этого сервиса можно согласовывать необходимые документы и справочники и следить за соблюдение бюджетов в холдинге.
Рабочее место согласования в WA:Финансист. Внедрение 1С:Управление холдингом
Цель применения
1С:Управление холдингом — очень эффективная программа для автоматизации учета и ведения бизнеса в крупных холдингах. Типовое программное решение от разработчиков 1С позволяет синхронизировать данные из нескольких учетных систем, а также вести качественный учет всех бизнес-процессов. Эта программа объединяет в себе возможность ведения всех видов учета:
Финансовый учет.
Бухгалтерский учет.
Учет по стандартам МСФО.
В 1С:Управление холдингом также внедрены этапы планирования и учет заработной платы.
Этапы внедрения
При покупке программного продукта для настройки лучше воспользоваться услугами специалистов. На каждом этапе внедрения вам помогут разобраться во всех нюансах бизнеса для эффективной автоматизации нужных процессов.
На предпроектном обследовании собирают необходимые сведения и уточняют все особенности заказчика для внедрения программного продукта.
Разработка методологии учета — план и концепция ведения вашего бизнеса в 1С:Управления холдингом. На этом этапе будет написана методология и обрисованы бизнес-схемы работы в системе.
Моделирование по согласованным примерам ситуаций бизнес-процессов вашей компании в 1С:Управления холдингом.
На этапах разработки технического задания, проектирования и разработки готовят всю нужную документацию и, при необходимости, дорабатывают типовой функционал программного решения под целевые бизнес-процессы.
Ввод в действие — настройка новой системы.
На этапах опытной и промышленной эксплуатации настройки проверяют под контролем специалистов, проводят обучение пользователей и оказание консультационных услуг при работе с программой.
Результаты внедрения
Внедрение 1С:Управление холдингом позволяет:
Повысить эффективность управления холдингом;
Снизить операционные затраты;
Улучшить качество принятия решений;
Повысить прозрачность и контроль деятельности;
Укрепить позиции компании на рынке.
Однако, важно понимать, что успех внедрения зависит от правильной подготовки, качественного проведения проекта и последующей поддержки системы.
1С:Управление холдингом
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Автоматизация финансового учета
Преимущества автоматизации на 1С
При использовании 1С:Управление холдингом (1C:УХ) или других решений для автоматизации финансового учета бизнес получит автоматизированный учет на всех уровнях бизнес-процессов компаний, входящих в холдинг: от планирования и учета данных до сдачи необходимой отчетности в государственные подразделения.
Типовые задачи
При внедрении 1С:УХ можно качественно вести учет финансов бизнеса. Для этого здесь есть все необходимые инструменты.
В подсистеме Управление рисками можно вести учет, регистрацию, оценивать, планировать и анализировать риски по контрагентам и договорам.
В подсистеме Корпоративные закупки можно вести учет и анализировать потребности бизнеса по закупкам, номенклатуре, в разрезе поставщиков, договоров, категорий, менеджеров и т.д.
Подсистема Бюджетирование поможет спланировать необходимые бюджеты, проанализировать ситуацию, сформировать необходимую отчетность. Вдобавок можно подготовить и сравнить плановые данные с фактическими для прогноза результатов от инвестиций в бизнес.
Инструменты автоматизации
При помощи инструмента Платежный календарь можно проанализировать остатки денежных средств в разрезе бизнес-подразделений, ЦФО, организаций, увидеть кассовые разрывы.
1С:Управление холдингом поможет автоматизировано спрогнозировать и проанализировать внутригрупповые обороты по группе компаний. Для этого здесь есть все необходимые инструменты.
В системе можно быстро, своевременно и эффективно провести анализ факторов, влияющих на бизнес. Для этих целей в 1С:УХ есть монитор целевых показателей. Это целый набор отчетов, которые помогут оценить показатели проектной деятельности: дюрацию денежных средств, период возврата финансов, NPV и рентабельность проекта. Автоматизированный процесс позволит быстро сформировать отчетность и провести анализ в холдинге.
Автоматизация финансового учета в 1С
Прозрачная отчетность, обоснованные управленческие решения и грамотный факторный анализ прибыли от продаж
Заключение
При использовании таких программных продуктах как 1С:Управление холдингом и WA:Финансист на базе 1С:Предприятие управлять финансами холдинга станет просто, прозрачно и быстро. Автоматизация финансового блока учета создаст все условия для консолидации данных, управления бюджетом и рисками, повышения прозрачности и улучшения координации подразделений холдинга.
Принимайте важные решения на основе актуального анализа данных, прогнозируйте финансовые показатели, планируйте развитие холдинга на основе исторических данных и текущих трендов. Получите бесплатную консультацию эксперта WiseAdvice-IT по автоматизации корпоративных финансов.
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