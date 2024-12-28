Управление финансами в холдингах: как WA:Финансист и 1С:Управление холдингом упрощают жизнь

Управлять финансами в холдингах очень непросто. Хорошо, если у холдинга структурированная система учета, все организации работают на одинаковых программных ресурсах, есть методология учета, в результате которой весь бизнес централизован.

Но чаще бывает, что при расширении бизнеса входящие в холдинг организации работают на разных программах, используют разные инструменты и справочники.

К примеру, Компания 1 работает в 1С:Бухгалтерия, Компания 2 — в 1С:ERP, Компания 3 — в 1С:Торговля. И у каждой компании своя структура: в первой разделение только по подразделениям, во второй — по центрам финансовой ответственности, в третьей – и по подразделениям, и по ЦФО. В такой ситуации очень трудно следить за общей картиной финансового результата.

При такой информационной разрозненности бизнес-единиц поможет ведение консолидации данных в таких программных продуктах, как: WA:Финансист или 1С:Управление холдингом. В этой статье расскажем, как можно использовать эти продукты, разработанные на платформе 1С.