Электронный документооборот в 1С. Как выбрать оптимальный тариф и настроить отправку документов

Большинство пользователей на стороне организаций и госорганов использует системы на базе 1С:Предприятие. И как наиболее популярная и проверенная временем 1С регулярно на своей платформе предлагает инструменты как для автоматизации внутренних процессов, так и для организации внешнего электронного документооборота (ЭДО).
Тарифы на ЭДО в 1С
Что такое 1С-ЭДО
Каждый пользователь систем бухгалтерского учета на базе 1С:Предприятие фактически обладает всеми нужными инструментами для электронного документооборота с контрагентами. В базы встроен сервис 1С-ЭДО — совместный продукт фирмы 1С и операторов ГК Астрал и Такском.
В отличие от сторонних сервисов, нет необходимости устанавливать дополнительный софт или оплачивать интеграцию с 1С, 1С-ЭДО уже полностью интегрирован и обновляется вместе со всей базой.
Это готовый набор встроенных в 1С инструментов для обмена юридически значимыми документами с контрагентами, с прозрачной тарификацией, регулярной поддержкой и обширной базой знаний от разработчика.
Основные тарифы на ЭДО в 1С
Тарификация 1С-ЭДО в отличие от большинства аналогичных сервисов идет по пакетам, а не за каждый документ. Это позволяет значительно экономить, отправляя контрагентам счет-фактуру с прилагающимися документами, как встроенными в базу, так и произвольными файлами. Если же отправить документ пакета отдельно, сервис распознает комплект и объединит отправки в пользу пользователя.
Стоимость 1 пакета в сервисе 1С-ЭДО от 1,8 рублей до 10 рублей.
В сервисе предусмотрены постоплатный и предоплатный формат работы. Предоплатные тарифы более выгодны и подойдут клиентам, которые готовы оценить количество отправляемых документов за период (в месяц или в квартал). Постоплату чаще выбирают компании на старте работы, с сезонным бизнесом или в других ситуациях, когда спрогнозировать объем документооборота затруднительно.
При этом чем больше пакетов, тем дешевле обходится каждая отправка. Все входящие документы бесплатно для получателя.
Есть также пакеты 1С-ЭДО почти во всех регулярных подписках. Так, при использовании КП ПРОФ — договора ИТС для регулярной поддержки программ 1С:Предприятие — пользователь уже может отправлять 100 пакетов документов в месяц, все входящие при этом останутся бесплатными и безлимитными на прием и подпись.
Еще один позитивный момент — фирма 1С ввела годовые предоплатные тарифы с возможностью сохранить неиспользованный трафик при непрерывном продлении подписки на сервис. Это также будет выгодно клиентам, которые пока не уверены в количестве отправляемых документов. Можно взять минимальный пакет или настроить имеющийся в подписке и оценить преимущества уже интегрированного в программу сервиса ЭДО.
При этом мы предоставляем всестороннюю поддержку пользователям сервиса 1С-ЭДО, как в составе подписок, так и с пакетами отправок без дополнительной оплаты. Независимо от выбранного партнера 1С, пользователям доступна поддержка оператора Калуга-Астрал и обширная база знаний по настройке и работе сервиса.
Подключить 1С-ЭДО за 0 руб.
Полный цикл подключения к ЭДО от Сервис-партнера 1С. Тарифы минимально рекомендованные вендором от 250 руб. в месяц
Пошаговая инструкция по настройке ЭДО
Настройка и регистрация в сервисе 1С-ЭДО — это операция фактически в «один шаг».
Для обмена юридически значимыми документами нужны:
программа для криптографической защиты данных — КриптоПРО;
электронная подпись любого оператора, выданная Удостоверяющим центром, или ЭП на физлицо с машиночитаемой доверенностью (МЧД).
Эти средства понадобятся для работы с любым сервисом с таким функционалом. В WiseAdvice-IT мы рекомендуем использовать 1С:Подпись или сервисы ГК Астрал. Также наши специалисты сопровождают на каждом этапе оформления ЭП, МЧД и заказа КриптоПРО, оказывают дальнейшую поддержку ЭДО в 1С.
Когда все необходимые инструменты готовы:
1. Заходим в карточку организации и вверху нажимаем на кнопку «ЭДО», а затем — «Подключить организацию».
2. Откроется окно помощника подключения ЭДО, где выбираем сертификат, установленный на компьютере.
3. После нажатия на кнопку выбора сертификата откроется окно с доступными сертификатами, выбираем необходимый для данной организации.
4. Нажимаем «Далее», откроется окно с данными сертификатами, в нем вводим пароль от сертификата, если он есть. Если его нет, оставляем поле пустым и кликаем кнопку «Выбрать».
5. После выбора сертификата — снова «Далее», в новом окне заполняем e-mail для получения рассылки о пришедших документах и параметры оповещений.
6. Заполняем поля «Назначение учетной записи» и «Описание учетной записи», соглашаемся с условиями использования и нажимаем кнопку «Подключить».
7. После подключения программа выдаст оповещение.
Сервис настроен и готов к использованию. В 1С-ЭДО можно попасть из любого первичного документа или из разделов Закупки, Продажи.
Поддержка ЭДО в 1С
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Советы по оптимизации затрат на ЭДО
Как экономить с помощью сервиса 1С-ЭДО
Если компания все еще использует бумажный документооборот, то выгода наиболее очевидна. Стоимость отправки одного комплекта документов на бумаге колеблется от 50 до 300 рублей в одну сторону. И это без учета необходимости выделить время и трудовой ресурс на то, чтобы отнести документ между кабинетами, на подпись, отследить его местонахождение, подшить в архив и хранить предусмотренное законодателем время.
Рассмотрим тарифы 1С-ЭДО и примеры их максимально экономичного использования.
Пример 1. Компания использует 1С:Бухгалтерия и 1С:Управление нашей фирмой в сервисе 1С:Фреш с тарифом ПРОФ. В тариф уже включены 100 отправок пакетов контрагентам, входящие пакеты бесплатны. Клиент отправляет через сторонний сервис 180 документов в месяц в среднем и платит за каждый, дополнительно ежегодно оплачивая модуль интеграции.
Чтобы оценить требуемый объем тарифа, есть два варианта:
Проанализировать состав отправляемых документов, чтобы понять какие из них были бы объединены в пакет сервисом от 1С. Предположим, что получилось 120 пакетов в месяц (УПД, УПД+акты сверок, УПД+счет), то есть нужно «докупить» 20 пакетов в месяц или 240 в год. В таком случае к основному пакету Фреш ПРОФ достаточно будет приобрести 200 комплектов на год и продлить тариф после расходования. Стоимость дополнительного пакета будет всего 10 рублей!
Остаться в рамках пакета Фреш ПРОФ 100 пакетов в месяц и вместе с партнером 1С по истечении месяца выбрать нужный пакет ЭДО. Тогда первый месяц будет работать постоплатный формат сверх лимита в составе подписки.
Пример 2. Компания только открылась и для ведения бухгалтерского учета приобрела 1С:Бухгалтерия Базовая версия. Для сдачи отчетности директор организации получил электронную подпись в ФНС. Такому клиенту мы предлагаем сразу подобрать подходящий тариф 1С-Отчетность, а при настройке бесплатно подключить и настроить 1С-ЭДО. Компания сможет отправлять до пяти документов в месяц бесплатно без приобретения пакета. Когда бизнес вырастет, увеличится документооборот, можно будет подобрать наиболее выгодный тариф. Здесь также может подойти тариф СтартЭДО или СтартРитейл, в которые входят 20 пакетов документов в месяц, а также 1С:Подпись для приходящего бухгалтера.
Приглашения контрагентам, в том числе в роуминге (то есть другим операторам), консультации федеральной технической поддержки, база знаний не требуют дополнительной оплаты.
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Как отправить документ по ЭДО в 1С — пошаговая инструкция
1. Чтобы отправить электронный документ, заходим в карточку документа, сверху кликаем «ЭДО». Далее появляется две функции на выбор «Просмотреть электронный документ» и «Отправить электронный документ». Первый вариант откроет предпросмотр отправляемого документа для проверки корректности, второй вариант сразу отправит документ контрагенту.
2. При выборе первого варианта нажимаем кнопку «Подписать и отправить» после проверки данных.
3. Для обновления документов 1С-ЭДО нажимаем кнопку «Отправить и получить».
4. Для приема документов в папке «Входящие» выбираем необходимый документ.
5. Открываем его, проверяем корректность и утверждаем, если заполнен правильно. Если такого документа 1С не обнаружит в базе, то предложит создать на основании входящего по ЭДО.
6. Завершенные обмены документами находятся на вкладке «Архив ЭДО» и отсортированы по категориям.
7. При возникновении вопросов с отправкой, получением или распаковкой пакетов ЭДО пользователь может обратиться в техническую поддержку оператора или к своему обслуживающему партнеру 1C.
Как начать работу в 1С-ЭДО
1С-интегратор WiseAdvice-IT предлагает помощь в подборе тарифа, настройке сервиса и поддержке в процессе использования. Наши специалисты помогут подготовить рабочее место, настроить сервис, прикрепить электронную подпись, приобрести и установить лицензию КриптоПРО. Мы предлагаем клиентам безлимитную поддержку на всех этапах использования сервиса.
Обратитесь за консультацией по ЭДО, и мы поможем не только подобрать тариф, но и оптимизировать затраты на документооборот в вашей компании.
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