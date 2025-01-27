Электронный документооборот в 1С. Как выбрать оптимальный тариф и настроить отправку документов

Это готовый набор встроенных в 1С инструментов для обмена юридически значимыми документами с контрагентами, с прозрачной тарификацией, регулярной поддержкой и обширной базой знаний от разработчика.

В отличие от сторонних сервисов, нет необходимости устанавливать дополнительный софт или оплачивать интеграцию с 1С, 1С-ЭДО уже полностью интегрирован и обновляется вместе со всей базой.

Каждый пользователь систем бухгалтерского учета на базе 1С:Предприятие фактически обладает всеми нужными инструментами для электронного документооборота с контрагентами. В базы встроен сервис 1С-ЭДО — совместный продукт фирмы 1С и операторов ГК Астрал и Такском.

Тарификация 1С-ЭДО в отличие от большинства аналогичных сервисов идет по пакетам, а не за каждый документ. Это позволяет значительно экономить, отправляя контрагентам счет-фактуру с прилагающимися документами, как встроенными в базу, так и произвольными файлами. Если же отправить документ пакета отдельно, сервис распознает комплект и объединит отправки в пользу пользователя.

Стоимость 1 пакета в сервисе 1С-ЭДО от 1,8 рублей до 10 рублей.

В сервисе предусмотрены постоплатный и предоплатный формат работы. Предоплатные тарифы более выгодны и подойдут клиентам, которые готовы оценить количество отправляемых документов за период (в месяц или в квартал). Постоплату чаще выбирают компании на старте работы, с сезонным бизнесом или в других ситуациях, когда спрогнозировать объем документооборота затруднительно.

При этом чем больше пакетов, тем дешевле обходится каждая отправка. Все входящие документы бесплатно для получателя.

Есть также пакеты 1С-ЭДО почти во всех регулярных подписках. Так, при использовании КП ПРОФ — договора ИТС для регулярной поддержки программ 1С:Предприятие — пользователь уже может отправлять 100 пакетов документов в месяц, все входящие при этом останутся бесплатными и безлимитными на прием и подпись.

Еще один позитивный момент — фирма 1С ввела годовые предоплатные тарифы с возможностью сохранить неиспользованный трафик при непрерывном продлении подписки на сервис. Это также будет выгодно клиентам, которые пока не уверены в количестве отправляемых документов. Можно взять минимальный пакет или настроить имеющийся в подписке и оценить преимущества уже интегрированного в программу сервиса ЭДО.

При этом мы предоставляем всестороннюю поддержку пользователям сервиса 1С-ЭДО, как в составе подписок, так и с пакетами отправок без дополнительной оплаты. Независимо от выбранного партнера 1С, пользователям доступна поддержка оператора Калуга-Астрал и обширная база знаний по настройке и работе сервиса.