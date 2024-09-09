Налоговые бонусы для развития МСП

Налоговые бонусы, предоставляемые государством, создают благоприятную бизнес-среду, снижают финансовую нагрузку и повышают конкурентоспособность компании. Российское законодательство предусматривает ряд преференций для субъектов малого и среднего бизнеса. О некоторых из них расскажем в нашей статье, а также подскажем, как быстро и легко в пару кликов узнать о доступных именно вам преференциях.

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Налоговые каникулы для ИП

Начинающие предприниматели вправе использовать режим налоговых каникул, при котором государство в первые два года ведения деятельности разрешает применять нулевую ставку налога при использовании специальных налоговых режимов.

На каникулы индивидуальный предприниматель уходит, если:

впервые зарегистрирован после введения налоговых каникул в регионе;

применяет упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН и ПСН соответственно);

осуществляет деятельность:

в качестве плательщика УСН в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания;

в качестве плательщика ПСН в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Допустимые коды ОКВЭД устанавливаются субъектами РФ самостоятельно.

не менее 70% дохода приходится на установленный законодательством вид деятельности.

Дополнительные условия и ограничения могут устанавливаться законами субъектов РФ.

Пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП

Общее правило устанавливает тариф страховых взносов, равный 30%.

Однако для индивидуальных предпринимателей и организаций, включенных в реестр малого и среднего бизнеса, действуют льготные условия уплаты страховых взносов.

Субъекты малого и среднего бизнеса, чьи выплаты работникам превышают минимальный размер оплаты труда, применяют пониженный тариф страховых взносов — 15%.

Для обрабатывающих производств в 2025 году планируется снижение тарифа еще почти в два раза — до 7,6% в пределах лимита базы и 0% — для доходов сверх этого лимита.

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Льгота по НДС для сферы туризма

В 2022 году для туристического бизнеса на 5 лет введена нулевая ставка НДС. Так налогоплательщики, предоставляющие в аренду или пользование на ином праве объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии, вправе применять налоговую ставку 0% по НДС.

Такой льготный режим вправе применять и действующие, и вновь созданные организации.

Льгота по НДС для сферы общепита

Предприятия общественного питания, включая рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания, а также организации выездного обслуживания, освобождаются от уплаты НДС при соблюдении условий, установленных за предыдущий календарный год:

годовой объем доходов менее двух миллиардов рублей;

доля доходов от профильной деятельности составляет не менее 70% от общих доходов компании;

средняя ежемесячная сумма выплат, предусмотренных сотрудникам, не ниже уровня средней заработной платы, установленной для предприятий общественного питания в соответствующем регионе. Требование действует с 1 января 2024 года.

Налоговые льготы для сферы образования и медицинской деятельности

Для таких категорий налогоплательщиков НК предусматривает применение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций.

Условиями применения являются следующие:

деятельность организации должна быть включена в Перечень видов образовательной и медицинской деятельности, утвержденный постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917; наличие лицензии на осуществление образовательной или медицинской деятельности; доходы от профильной деятельности должны составлять не менее 90% доходов, учитываемых при определении налоговой базы; в штате организации непрерывно в течение налогового периода должно числиться не менее 15 работников.

Для сферы медицины в штате организации численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода должно составлять не менее 50%.

Кроме того, не облагается НДС реализация медицинских услуг (за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических), оказываемых медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Освобождаются от НДС и услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.

Дополнительные бонусы от регионов для специальных режимов

Как известно, общеустановленная ставка для налогоплательщиков использующих УСН, если объектом налогообложения являются доходы, составляет 6% или 15%, если объектом являются доходы уменьшенные на величину расходов. Данные ставки могут быть снижены законами субъектов РФ при выполнении определенных условий.

Так, например, ставка УСН (для объекта доходы) установлена в размере 1% в Республике Татарстан для сферы информационных технологий, в Краснодарском крае 1% для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, в Ленинградской области 1% для производителей текстильных изделий, некоторых изделий из бумаги и картона, изделий народных художественных промыслов.

Ставка УСН (для объекта доходы минус расходы) установлена в размере 5% в Республике Башкортостан для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, в размере 10% в Оренбургской области для всех видов деятельности.

Аналогично и для спец. режима в виде ЕСХН законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6% (вместо общеустановленной 6%) для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.

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