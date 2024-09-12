Поддержка бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Новые горизонты для развития бизнеса

Дальний Восток и Арктика — стратегически важные регионы России, обладающие огромным потенциалом для развития бизнеса. В связи с этим государство предлагает широкий спектр различных преференциальных режимов для стимулирования предпринимательской деятельности.

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В целях содействия росту производства и повышению конкурентоспособности предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в разных отраслях экономики предусмотрены льготные режимы, предоставляющие различные преференции и снижающие налоговую нагрузку компаний. Так, на Дальнем Востоке и в Арктике уже инициировано более 3 600 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 10 триллионов рублей.

Территория опережающего развития — ТОР

Статус резидента ТОР юридическое лицо или индивидуальный предприниматель получает, если:

зарегистрирован на территории ТОР;

не имеет филиалы вне ТОР;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

минимальный объем инвестиций составляет 500 000 рублей, что является хорошим решением для субъектов малого и среднего бизнеса;

не имеет недоимки и задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам за последний год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов;

соответствует видам деятельности по Постановлениям Правительства РФ о создании ТОР.

При соблюдении этих требований резиденты ТОР получают:

1. Налоговые льготы:

ставка налога на прибыль 0% в течение 5 лет с момента получения первой прибыли (5% для Республики Бурятия и Мурманской области, 2% для некоторых видов деятельности в Забайкальском крае) и 12% на следующие 5 лет;

ставка земельного налога от 0% до 1,5% в течение 3-5 лет;

ставка налога на имущество организаций от 0% до 0,3% на первые 5 лет, от 0,5% до 2,2% на следующие 5 лет (например, 0% и 1,1% соответственно в Хабаровском крае);

пониженный тариф страховых взносов 7,6% в течение 10 лет;

пониженный коэффициент налога на добычу полезных ископаемых от 0 до 1 на 10 лет.

2. Административные преференции: привлечение иностранной рабочей силы без учета квот, предоставление земельного участка, готовая инфраструктура, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны, режим «одного окна» для инвестора и право управляющей компании на защиту резидента в суде.

На ВЭФ–2024 президент России Владимир Путин анонсировал создание первой международной ТОР в Приморском крае, которая будет носить трехсторонний формат сотрудничества России, Китая и Белоруссии.

Свободный порт Владивосток — СПВ

Преференциальный режим, действующий в муниципальных образованиях и предоставляющий для компании особые условия по налоговому и административному регулированию.

Так, получив статус резидента СПВ, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе применять первые 5 лет ставку налога на прибыль 0%, следующие 5 лет — 12%, первые 3 года ставку земельного налога 0%, первые 5 лет ставку налога на имущество организаций 0%, следующие 5 лет — не более 0,5%, в течение 10 лет пониженный тариф страховых взносов 7,6%.

Резиденты СПВ получают такие же административные преференции, как и в ТОР, за исключением возможности получения земельного участка и готовой инфраструктуры.

Требования к получению статуса резидента СПВ также схожи с ТОР. Только здесь бизнес намеревается осуществлять новые виды деятельности в соответствии с постановлением Правительства № 1123, а минимальный объем капитальных вложений составляет 500 000 рублей за 3 года с момента получения статуса резидента.

Некоторые виды деятельности запрещены — добыча нефти и природного газа и производство подакцизных товаров, за исключением производства легковых автомобилей, мотоциклов, моторных масел, авиационного, дизельного и автомобильного топлива.

Меры государственной поддержки не предоставляются на деятельность финансовую и страховую, по организации и проведению азартных игр, оптовую и розничную торговлю, за исключением реализации товаров, произведенных резидентом СПВ на территории СПВ, в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности резидента СПВ.

Курильские острова Российской Федерации — КОРФ

Преференциальный режим предоставляет участникам самые привлекательные условия реализации проектов: на 20 лет участник освобождается от уплаты налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и транспортного налога и применяет пониженный тариф страховых взносов 7,6%.

В качестве административных преференций предусмотрено:

применение процедуры свободной таможенной зоны;

предоставление участникам земельных участков без торгов;

обеспечение инфраструктурой;

содействие в привлечении финансирования;

привлечение иностранной рабочей силы;

сопровождение проекта по принципу «одного окна».

Участником может стать организация, зарегистрированная на территории Курильских островов после 1 января 2022 года, которая не имеет обособленных подразделений за ее пределами и не осуществляет посредническую, агентскую и торговую деятельность (за исключением торговли товарами собственного производства), не занимается производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных. При этом доля доходов участника от пассивной деятельности не может превышать 10%.

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Специальный административный район на острове Русский — САР на острове Русский

На фоне санкций тренд на перевод компаний из иностранной юрисдикции в российскую растет. Так, по данным Минэкономразвития, сегодня на острове Русский зарегистрировано 102 участника САР.

Как международная компания иностранное юридическое лицо, например, освобождается от уплаты НДС на ввоз судов на территорию России при условии регистрации в реестре. Организации в статусе международных холдинговых компаний наделены особым правом. В частности, они могут использовать стабилизационную оговорку по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, транспортному налогу и льготную ставку 5% при получении дивидендов, процентов и роялти.

Компании также вправе применять административные преференции, особые условия валютного контроля и без ограничений перечислять иностранную и российскую валюту между своими счетами в различных банках.

Арктическая зона Российской Федерации — АЗРФ

Условия получения статуса резидента АЗРФ следующие:

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели зарегистрированы на территории Арктической зоны и не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

минимальный объем капитальных вложений равен 1 000 000 рублей;

инвестиционный проект или направление деятельности должно быть новым с объемом вложений до 25% от всего проекта;

не должно быть недоимок по налогам и сборам, страховым взносам, задолженностей по иным обязательным платежам за последний год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов.

Преференциальный режим предоставляет:

1. Налоговые льготы:

ставка 0% налога на прибыль в федеральной части первые 10 лет с момента получения первой прибыли. Льгота в региональной части устанавливается субъектом России. Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых, производства сжиженного природного газа и продукции нефтехимии;

ставка 0% земельного налога в течение первых 3-5 лет;

ставка 0–1,1% налога на имущество организаций на первые 5 лет;

объем субсидирования страховых взносов 75% для новых рабочих мест. Не распространяется на проекты в области добычи углеводородного сырья;

0,5 действующей ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении твердых полезных ископаемых, добытых на новых месторождениях.

2. Административные преференции:

возможность применения процедуры свободной таможенной зоны;

предоставление резидентам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов;

одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации;

защита интересов резидентов в суде;

особый регламент работы пунктов пропуска на государственной границе России в российской Арктике;

содействие в поиске финансирования;

маркетинговая поддержка и кооперация резидентов;

информационная система «Кабинет инвестора»;

предоставление субсидии на инфраструктуру;

HR-поддержка.

Инновационный научно-технологический центр «Русский» — ИНТЦ «Русский»

Направлен на развитие высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижение наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Резидент ИНТЦ вправе:

получить в течение 10 лет освобождение по налогу на добавочную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество и применять пониженный тариф страховых взносов в размере 14%. Льготы применяются для компаний с выручкой до 1 миллиарда рублей и прибылью до 300 миллионов рублей;

применить административные преференции, в числе которых возмещение затрат на уплату таможенных платежей и НДС на ввозимые неподакцизные товары, льготные условия привлечения иностранных работников, возможность не проводить обязательную оценку соответствия продукции и сопутствующих процессов, получение земельных участков и объектов инфраструктуры ИНТЦ в субаренду на льготных условиях, особые условия осуществления медицинской и образовательной деятельности, упрощенная процедура ведения градостроительной деятельности;

воспользоваться сервисами и услугами ИНТЦ для комфортной научно-технологической и предпринимательской деятельности.

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