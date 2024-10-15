Топ-5 ошибок в налогообложении бизнеса от эксперта, или почему бизнес не пользуется налоговыми льготами

Льготы по налогам — предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества, в том числе возможность платить налог в меньшем размере или вовсе не уплачивать его (п. 1 ст. 56 НК).

Налоговые льготы устанавливаются на разных уровнях — федеральном, региональном, местном. Это могут быть, например:

пониженные налоговые ставки (вплоть до 0% по некоторым налогам);

пониженные тарифы страховых взносов;

налоговые вычеты, снижающие облагаемую базу;

предоставление отсрочки или рассрочки налоговых платежей;

налоговые каникулы и т. д.

В зависимости от срока действия льготы могут носить постоянный или временный характер.

Чтобы получить льготу, налогоплательщик должен соответствовать определенным критериям, установленным Налоговым кодексом или соответствующим законом.

Например, до конца 2026 года некоторые регионы предоставляют налоговые каникулы — льгота доступна только для ИП на патенте или УСН, которые зарегистрированы впервые и ведут основную деятельность в сфере, подпадающей под действие соответствующего регионального закона.

В некоторых случаях для получения права на применение льготы придется подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию. При этом налоговики могут запрашивать дополнительные подтверждающие документы, если необходимая информация у них отсутствует.

Возможно и беззаявительное предоставление льгот. Например, с 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС, но те из них, чей доход в 2024 году не превысил 60 млн руб., от уплаты налога будут освобождаться автоматически (п. 1, 5 ст. 145 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).