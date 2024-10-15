Топ-5 ошибок в налогообложении бизнеса от эксперта, или почему бизнес не пользуется налоговыми льготами

Налоговые льготы для бизнеса
Льготы по налогам — предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества, в том числе возможность платить налог в меньшем размере или вовсе не уплачивать его (п. 1 ст. 56 НК).
Налоговые льготы устанавливаются на разных уровнях — федеральном, региональном, местном. Это могут быть, например:
пониженные налоговые ставки (вплоть до 0% по некоторым налогам);
пониженные тарифы страховых взносов;
налоговые вычеты, снижающие облагаемую базу;
предоставление отсрочки или рассрочки налоговых платежей;
налоговые каникулы и т. д.
В зависимости от срока действия льготы могут носить постоянный или временный характер.
Чтобы получить льготу, налогоплательщик должен соответствовать определенным критериям, установленным Налоговым кодексом или соответствующим законом.
Например, до конца 2026 года некоторые регионы предоставляют налоговые каникулы — льгота доступна только для ИП на патенте или УСН, которые зарегистрированы впервые и ведут основную деятельность в сфере, подпадающей под действие соответствующего регионального закона.
В некоторых случаях для получения права на применение льготы придется подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию. При этом налоговики могут запрашивать дополнительные подтверждающие документы, если необходимая информация у них отсутствует.
Возможно и беззаявительное предоставление льгот. Например, с 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС, но те из них, чей доход в 2024 году не превысил 60 млн руб., от уплаты налога будут освобождаться автоматически (п. 1, 5 ст. 145 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Почему бизнес не применяет льготы
Зачастую компании и предприниматели просто не задумываются, какие возможности для снижения налогов у них есть.
Если знать о возможных преференциях заранее, можно сэкономить уже на начальном этапе деятельности, не переплачивая в бюджет лишние средства, а вкладывая их в развитие компании. Перед тем как начинать бизнес, следует внимательно изучить не только Налоговый кодекс, но и другие нормы законодательства о налогах. Необходимо собрать всю информацию о федеральных и региональных льготах, доступных для видов деятельности, которые ведет компания или ИП, а в дальнейшем не забывать следить за нормативными изменениями.
Среди основных причин непопулярности налоговых льгот – отсутствие доступной и понятной информации о них. Не каждый начинающий предприниматель может разобраться в сложных формулировках законов. К тому же серьезный подход к налоговому планированию и оптимизации требует немало времени, которого владельцам бизнеса часто не хватает.
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Еще одна причина, по которой бизнес не стремится применять полагающиеся льготы — боязнь стать объектом налоговых проверок. Многие считают, что к компаниям и ИП, использующим льготы, налоговики относятся с подозрением, намеренно стараясь найти какие-либо нарушения, чтобы доначислить платежи и оштрафовать их на «круглую» сумму.
Но если налоговый учет полностью соответствует требованиям НК, все хозяйственные операции и сделки подтверждаются документально, своевременно сдается отчетность и перечисляются платежи в бюджет, а льготы применяются на законном основании, повода для такого беспокойства быть не должно. Также снизить риски поможет делегирование сдачи отчетности по полученным льготам профессионалам компании господдержка.рф.
Налогообложение: пять основных ошибок бизнеса
Рассмотрим главные ошибки компаний и ИП, которые они допускают, пытаясь снизить налоговую нагрузку.
Ошибка № 1. Неверный выбор формы ведения бизнеса
Многие допускают ошибку уже на старте собственного бизнеса, регистрируя юрлицо (ООО, АО), хотя поначалу более выгодным для них может оказаться статус ИП.
Иногда регистрация организации необходима, например, при участии в бизнесе нескольких партнеров, или когда для ведения деятельности требуется получение лицензии, выдаваемой только юрлицам. Но в других случаях, возможно, именно статус ИП на начальном этапе позволит более эффективно развиваться бизнесу.
В частности, предпринимателю доступен более широкий выбор налоговых спецрежимов со льготными условиями (самозанятость, патент), ему не требуется вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность. Вывод прибыли для ИП обойдется дешевле и проще, чем для учредителя ООО: компания платит налог с прибыли, а затем выплачивает ее часть учредителю в виде дивидендов, с которых снова удерживается налог, но уже НДФЛ. ИП достаточно заплатить только налог с прибыли и можно распоряжаться ею по своему усмотрению.
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Ошибка № 2. Неправильный выбор системы налогообложения
Перед выбором налоговой системы, необходимо заранее рассчитать, какая из них будет выгоднее для вашего вида деятельности.
Нужно учитывать не только стандартные ставки налогов, но и пониженные, которые могут действовать в регионе, а также все доступные льготы и меры господдержки.
Если выбран спецрежим УСН, придется определиться еще и с налоговым объектом: «доходы» или «доходы минус расходы».
Предприниматели, выбравшие только патентную систему, должны учитывать, что действие патента распространяется лишь на указанный в нем вид бизнеса, а доходы от деятельности, не предусмотренной патентом, подпадают под общую систему (ОСНО). Вероятно, для остальной деятельности выгоднее будет выбрать упрощенку.
Если налогоплательщик после госрегистрации не сделал выбор в пользу какого-либо спецрежима, он по умолчанию считается применяющим ОСНО и должен платить соответствующие налоги.
Ошибка № 3. Использование незаконных налоговых схем
Нередко бизнес ради минимизации налогов идет на различные ухищрения, например:
Дробит бизнес, создавая ИП или ООО на льготных спецрежимах (обычно это УСН «доходы»).
Использует для вывода выручки фирмы-однодневки.
Выплачивает «серые» зарплаты в конверте для снижения размера страховых взносов.
Переводит сотрудников в статус самозанятых или ИП.
Все подобные схемы незаконны. Они легко вычисляются налоговиками, а следствием их применения может стать не только налоговая, но и уголовная ответственность.
Ошибка № 4. Уменьшение налоговой базы на расходы, не подтвержденные первичными документами
Нельзя признавать в налоговом учете расходы, на которые у ИП или компании отсутствует первичка (кассовые чеки, платежные поручения, акты приемки, накладные и т.п.).
Обнаружив такие траты, налоговая исключит их из налоговой базы и пересчитает налог, который придется доплатить в бюджет. Дополнительно будет взыскан штраф — 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК).
Хранить первичные документы необходимо в течение пяти лет: для ИП и компаний это обязательное требование, независимо от применяемого ими налогового режима (ст. 23 НК).
Ошибка № 5. Неправомерное использование льгот по налогам и взносам
Применять льготы по налогам и страховым взносам могут ИП и компании, которые соответствуют установленным требованиям и ограничениям. При нарушении любого из условий налог или взносы придется пересчитать и доплатить. К тому же такой подход действительно привлечет повышенное внимание налоговых органов.
Например, компания из сферы IT в 2024 году применяет нулевую ставку по налогу на прибыль и платит страховые взносы по пониженному тарифу. В ноябре компания лишилась государственной аккредитации, но до конца года продолжала применять пониженные ставки и тарифы. Поскольку наличие госаккредитации — одно из обязательных условий для применения льгот IT-компаниями, такие действия налогоплательщика признают незаконными. Компании придется пересчитать налог и взносы по обычным ставкам и тарифам с начала 2024 года (п. 1.15 ст. 284, п. 5 ст. 427 НК).
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