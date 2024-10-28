Обзор популярных режимов с льготным налогообложением: ОЭЗ, ТОР, СЭЗ, Технопарк, ИНТЦ

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в России — это территория с особым правовым режимом, который направлен на создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса. Решение о создании ОЭЗ принимает Правительство (п. 1 ст. 6 закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ).

В разных регионах России от Ленинградской области до Бурятии действуют 53 ОЭЗ:

34 промышленно-производственных;

7 технико-внедренческих;

10 туристско-рекреационных;

2 портовые.

В ОЭЗ зарегистрировано 1 208 резидентов. Срок существования ОЭЗ составляет 49 лет без возможности продления. После окончания этого периода компании и индивидуальные предприниматели, которые работают на территории ОЭЗ, смогут продолжить свою деятельность на общих основаниях, без особых льгот.