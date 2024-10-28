Обзор популярных режимов с льготным налогообложением: ОЭЗ, ТОР, СЭЗ, Технопарк, ИНТЦ

Особая экономическая зона
Особая экономическая зона (ОЭЗ) в России — это территория с особым правовым режимом, который направлен на создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса. Решение о создании ОЭЗ принимает Правительство (п. 1 ст. 6 закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ).
В разных регионах России от Ленинградской области до Бурятии действуют 53 ОЭЗ:
34 промышленно-производственных;
7 технико-внедренческих;
10 туристско-рекреационных;
2 портовые.
В ОЭЗ зарегистрировано 1 208 резидентов. Срок существования ОЭЗ составляет 49 лет без возможности продления. После окончания этого периода компании и индивидуальные предприниматели, которые работают на территории ОЭЗ, смогут продолжить свою деятельность на общих основаниях, без особых льгот.
Налоговые льготы в особых зонах
Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне!
Требования к резидентам ОЭЗ
Компания-резидент ОЭЗ, должна вести деятельность исключительно в пределах этой зоны. Это значит, что у нее не может быть филиалов или представительств за пределами ОЭЗ. Если речь идет о производстве, то оно должно находиться непосредственно на территории зоны.
При этом резиденты ОЭЗ вправе, нанимать сотрудников на удаленную работу или привлекать фрилансеров.
Помимо географии бизнеса к резидентам предъявляются и другие требования, например, размер минимальных капитальных вложений или ведение определенных видов деятельности. Состав требований различается в зависимости от типа ОЭЗ. Всего их четыре:
промышленно-производственный;
технико-внедренческий;
портовый;
туристско-рекреационный.
Преимущества ОЭЗ для бизнеса
Особая экономическая зона — это не средство для получения прибыли без усилий, но предприниматели, который ведут и развивают свой бизнес на этих территориях могут:
снизить затраты, увеличить прибыль и повысить конкурентоспособность за счет сокращения налоговых и таможенных платежей;
привлечь инвестиции и упростить ведение бизнеса благодаря развитой инфраструктуре и государственной поддержке.
Состав льгот различается между ОЭЗ. Но в целом бизнес получает следующие преимущества:
Налоговые льготы — пониженные ставки налогов на прибыль, налог на имущество, налог на землю.
Таможенные преференции — свободный ввоз оборудования, материалов, сырья без уплаты таможенных пошлин.
Административная поддержка — упрощенные процедуры регистрации бизнеса, получения разрешений и лицензий, аренда земли по льготный ценам.
Доступ к инфраструктуре, включая транспортную логистику, инженерные коммуникации и т.д.
Быстрый старт инвестиционным проектам и сниженный период их окупаемости за счет перечисленных выше бонусов.
Например, резиденты ОЭЗ ППТ Иваново:
получают бесплатное технологическое присоединение к инженерным сетям;
не платят транспортный и имущественный налоги в течение 10 лет, земельный — в течении пяти;
платят налог на прибыль по пониженным ставкам от 2 до 14,5%;
беспошлинно ввозят производственное оборудование.
Эти преференции дали толчок развитию компании «Трикотаж – Натали», которая на территории ОЭЗ Иваново построила и в 2022 году открыла крупный логистический центр, стала продавать ткани оптом, запустила собственную фотостудию коммерческой фото- и видеосъемки и вошла в Топ-10 и Топ-30 маркетплейсов.
Территория опережающего социально-экономического развития
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) — это вид территорий, которые создают для дополнительной поддержки регионов и муниципалитетов со сложной социально-экономической ситуацией, чтобы привлекать в них инвестиции за счет создания благоприятных условий для бизнеса в соответствии с законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ.
Правительство создает ТОР:
в моногородах на 10 лет с возможностью продления действия льготного режима на 5 лет;
в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на 70 лет.
ТОР действуют в 92 моногородах и ЗАТО, в них зарегистрировано более 1 300 резидентов.
Вам положены налоговые льготы!
Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне!
Требования к резидентам ТОР в моногородах
Резиденты ТОР вправе заниматься любым видом экономической деятельности, за исключением:
видов экономической деятельности градообразующего предприятия;
производства подакцизных товаров;
нефте- и газодобычи;
лесозаготовок;
торговли и финансовых операций и иных видов деятельности в соответствии с решением о создании ТОСЭР.
Также компании, которые включены в реестр резидентов ТОР, обязаны:
создать не менее 10 рабочих мест в течение года после включения в этот реестр;
проинвестировать в капитальные вложения не менее 2,5 млн рублей (для некоторых видов деятельности и ТОР этот порог снижен до 500 тыс. рублей);
ограничивать трудоустройство иностранных работников четвертью от общей численности сотрудников;
реализовывать проекты, ориентированные на диверсификацию экономики моногорода.
Преимущества ТОСЭР для бизнеса
Льготы, которые предоставляют ТОСЭР, различаются по составу и по величине дисконта, но в общем случае речь идет о:
налоговых льготах — пониженные ставки налогов на прибыль, налог на имущество, налог на землю и на добычу полезных ископаемых;
сниженных тарифах страховых взносов;
возможности работы в режиме свободной таможенной зоны;
возможности привлекать иностранных рабочих без квот;
административной поддержке — упрощенные процедуры регистрации бизнеса, получения разрешений и лицензий, аренда земли по льготный ценам;
доступе к инфраструктуре, включая транспортную логистику, инженерные коммуникации и т.д;
маркетинговой поддержке.
В частности, резиденты ТОР «Приморье» получают:
право не платить налоги на прибыль, имущество и землю в первые пять лет деятельности в этой местности;
право исчислять страховые взносы по тарифу 7,5% на 10 лет;
землю под реализацию проекта бесплатно;
ввозные и вывозные таможенные пошлины и НДС на импорт для переработки — 0%;
ускоренный порядок возврата НДС экспортера.
На территории опережающего развития «Приморье» в декабре 2023 года компания ООО «ЭкоСтар Фэктори» запустила комплекс по переработке отработанных покрышек в резиновую крошку, который способен перерабатывать до 10 000 тонн отработанных покрышек в год. Комплекс стал крупнейшим на Дальнем Востоке.
Используемая технология переработки экологически безопасна и исключает сжигание покрышек, в результате чего получается высококачественная товарная резиновая крошка с минимальным содержанием примесей.
Быстро и бесплатно узнать о налоговых льготах, которые доступны вашему бизнесу, поможет сервис господдержка.рф. Здесь можно найти и оформить льготы, а также сдать отчетность по ним. Сделать это несложно — введите параметры вашей компании / ИП или вбейте ИНН. Сервис сформируют отчет, с перечнем положенных для вашего бизнеса льгот.
Свободная экономическая зона
Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это особый режим для бизнеса в новых регионах России, действует до 2050 года. Количество резидентов СЭЗ новых регионов уже превысило 100 предприятий.
Требования к резидентам СЭЗ
Чтобы стать участником СЭЗ, компания или ИП должны соответствовать требованиям ст. 11 и 12 закона от 24.06.2023 № 266-ФЗ:
Компания или ИП должны быть зарегистрированы на территории одного из новых регионов России. Вместо регистрации можно открыть филиал.
За первые три года работы необходимо вложить в проект сумму, не меньшую, чем установленный лимит:
для IT-проектов, научных исследований и разработок — 1 млн рублей;
для МСП — 3 млн рублей;
остальные компании и предприниматели — 30 млн рублей.
При этом в первый год объем вложений должен составлять минимум 30% от общей суммы, если проект не связан с проектированием, строительством или реконструкцией объектов капитального строительства.
К капитальным вложениям относятся инвестиции в основной капитал, включая затраты на проектирование, строительство, модернизацию зданий и сооружений, покупку машин, оборудования, инструментов и инвентаря. Вложения в землю, легковые автомобили и их обслуживание при расчете инвестиций учитывать нельзя.
Преимущества СЭЗ для бизнеса
Компании и ИП, которые официально подтвердили статус участника СЭЗ, получают налоговые льготы:
страховые взносы по ставке 7,6% в течение первых пяти лет при условии, что работодатель удерживает среднюю зарплату и численность работников на уровне не ниже закрепленных в договоре о деятельности в СЭЗ значений;
налог на прибыль по ставке от 0 до 13,5%;
нулевые ставки акциз на жидкую сталь в течение пяти лет, налога на имущество в течение 10 лет, земельного — в течение трех лет, НДПИ.
Помимо налоговых льгот резиденты СЭЗ получают право на:
льготы при получении землю в аренду или субаренду, без торгов (ч. 8 ст. 19 закона от 24.06.2023 № 266-ФЗ);
таможенные преференции (гл. 3 закона от 24.06.2023 № 266-ФЗ).
Технопарк
Технопарки — это объекты инновационной инфраструктуры, предназначенные для локализации и развития высокотехнологичного бизнеса. Для создания прорывных технологий необходима соответствующая техническая, научная и территориальная база, и технопарки обеспечивают все необходимые условия.
Обычно такие центры располагаются в городах на обширных территориях с развитой инфраструктурой, включая транспортные сети, охрану и жилые комплексы.
В деятельности технопарков участвует множество организаций, среди которых:
университеты;
бизнес-центры;
исследовательские институты;
выставочные площадки;
технологические компании.
Основные задачи технопарков в России заключаются в:
организации непрерывного воспроизводства инновационных компаний;
обеспечении комфортных условий для работы;
экономической и финансовой поддержке.
Технопарки способствуют внедрению научно-технических разработок в промышленность и продвижению товаров на рынке.
Среди ресурсов и организаций, способствующих успешному существованию и развитию технопарков, можно выделить:
государственные субсидии;
финансирование из местных бюджетов (включая передачу земли и инфраструктуры);
учебные заведения, которые поставляют кадры с новыми идеями и проектами;
промышленные предприятия, которые открывают филиалы в технопарке;
компании, развивающиеся на базе технопарка.
В России действует 430 технопарков, в которых развивают производство более 2 тыс. компаний.
Требования к резидентам технопарков
Для того чтобы стать резидентом технопарка в общем случае, компании обычно должны заниматься определенными видами деятельности и соответствовать определенным требованиям, которые могут включать в себя наличие:
инновационного продукта или технологии;
проекта по профилю технопарка;
бизнес-плана.
Преимущества технопарков для бизнеса
Основное преимущество технопарков — это доступ к современному оборудованию, исследовательским лабораториям и интеллектуальным ресурсам. Это позволяет компаниям и отдельным разработчикам:
снижать затраты на исследования и разработки;
ускорять внедрение новшеств;
укреплять свои конкурентные преимущества;
обеспечить экономический рост;
осуществить научные открытия;
получить поддержку для стартапа.
К тому же участники технопарков получают:
налоговые льготы;
доступ к финансированию со стороны венчурных фондов, частных инвесторов и государственных программ.
Например, для управляющих компаний и собственников недвижимого имущества технопарков Москвы действуют следующие льготы:
пониженная ставка налога на прибыль в бюджет Москвы — 13,5% (эта же ставка действует и для якорных резидентов);
ставка земельного налога — 0,7% суммы налога;
отсутствие налога на недвижимое имущество на территории технопарка;
льготная стоимость аренды земельных участков Москвы.
Инновационный научно-технологический центр
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) — это группа организаций и людей, которые занимаются научной и технологической деятельностью. Они действуют вместе на определенной территории, где создана удобная и привлекательная для резидентов и посетителей инфраструктура.
В России ИНТЦ действуют в Москве, Краснодарском крае, Нижегородской области и Приморском крае. Их количество составляет 612 центров коллективного пользования.
Требования к резидентам ИНТЦ
Резидентами ИНТЦ могут стать только юридические лица, которые ведут деятельность, которая соответствуют целям создания центра (ст. 7 закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ). А в числе учредителей этих компаний не должны присутствовать создавший ИНТЦ фонд и управляющая компания ИНТЦ, а также их дочерние предприятия.
Преимущества ИНТЦ для бизнеса
Главные преимущества для резидентов ИНТЦ:
выгодное налогообложение — пониженный тариф страховых взносов в размере 15%;
освобождение от ряда налогов на 10 лет — НДС, налога на прибыль, налога на имущество организаций и земельного налога на участки, входящие в территорию ИНТЦ.
Помимо налоговых преференций компаниям-участникам ИНТЦ доступны различные услуги и инфраструктура управляющих компаний, например:
лаборатории и производственные центры;
консалтинг;
промышленные и социальные инфраструктурные объекты.
География налоговых льгот и различных преференций для бизнеса в России обширна. Но часто компании и предприниматели даже не подозревают, что по соседству с ними расположены территории, которые делают ведение бизнеса проще.
Чтобы узнать о них и налоговых льготах, которые положены вашему бизнесу, а также оценить потребность в переезде в другой регион, воспользуйтесь сервисом господдержка.рф.
В одном окне доступны поиск, получение льгот и сдача отчетности. Достаточно вбить параметры вашего бизнеса или осуществить поиск по ИНН и получить бесплатный отчет с перечнем доступных налоговых льгот. Скачайте расширенный отчет — он поможет оценить условия применения льгот и необходимые размеры вложений.
Вам положены налоговые льготы!
Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне!
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: LjN8K64oH
Начать дискуссию