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Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Обзор популярных режимов с льготным налогообложением: ОЭЗ, ТОР, СЭЗ, Технопарк, ИНТЦ

Компании стремятся оптимизировать затраты и повысить конкурентоспособность. Один из способов достижения этих целей — использование режимов с льготным налогообложением. Рассмотрим популярные инструменты, узнаем, как эти режимы помогают бизнесу развиваться и какие преимущества они предоставляют.

Особая экономическая зона

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в России — это территория с особым правовым режимом, который направлен на создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса. Решение о создании ОЭЗ принимает Правительство (п. 1 ст. 6 закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ). 

В разных регионах России от Ленинградской области до Бурятии действуют 53 ОЭЗ:

  • 34 промышленно-производственных;

  • 7 технико-внедренческих;

  • 10 туристско-рекреационных;

  • 2 портовые.

В ОЭЗ зарегистрировано 1 208 резидентов. Срок существования ОЭЗ составляет 49 лет без возможности продления. После окончания этого периода компании и индивидуальные предприниматели, которые работают на территории ОЭЗ, смогут продолжить свою деятельность на общих основаниях, без особых льгот.

Налоговые льготы в особых зонах

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Требования к резидентам ОЭЗ

Компания-резидент ОЭЗ, должна вести деятельность исключительно в пределах этой зоны. Это значит, что у нее не может быть филиалов или представительств за пределами ОЭЗ. Если речь идет о производстве, то оно должно находиться непосредственно на территории зоны.

При этом резиденты ОЭЗ вправе, нанимать сотрудников на удаленную работу или привлекать фрилансеров. 

Помимо географии бизнеса к резидентам предъявляются и другие требования, например, размер минимальных капитальных вложений или ведение определенных видов деятельности. Состав требований различается в зависимости от типа ОЭЗ. Всего их четыре:

  • промышленно-производственный;

  • технико-внедренческий;

  • портовый;

  • туристско-рекреационный.

Преимущества ОЭЗ для бизнеса

Особая экономическая зона — это не средство для получения прибыли без усилий, но предприниматели, который ведут и развивают свой бизнес на этих территориях могут:

  • снизить затраты, увеличить прибыль и повысить конкурентоспособность за счет сокращения налоговых и таможенных платежей; 

  • привлечь инвестиции и упростить ведение бизнеса благодаря развитой инфраструктуре и государственной поддержке.

Состав льгот различается между ОЭЗ. Но в целом бизнес получает следующие преимущества:

  • Налоговые льготы — пониженные ставки налогов на прибыль, налог на имущество, налог на землю.

  • Таможенные преференции — свободный ввоз оборудования, материалов, сырья без уплаты таможенных пошлин.

  • Административная поддержка — упрощенные процедуры регистрации бизнеса, получения разрешений и лицензий, аренда земли по льготный ценам.

  • Доступ к инфраструктуре, включая транспортную логистику, инженерные коммуникации и т.д.

  • Быстрый старт инвестиционным проектам и сниженный период их окупаемости за счет перечисленных выше бонусов.

Например, резиденты ОЭЗ ППТ Иваново:

  • получают бесплатное технологическое присоединение к инженерным сетям;

  • не платят транспортный и имущественный налоги в течение 10 лет, земельный — в течении пяти;

  • платят налог на прибыль по пониженным ставкам от 2 до 14,5%;

  • беспошлинно ввозят производственное оборудование.

Эти преференции дали толчок развитию компании «Трикотаж – Натали», которая на территории ОЭЗ Иваново построила и в 2022 году открыла крупный логистический центр, стала продавать ткани оптом, запустила собственную фотостудию коммерческой фото- и видеосъемки и вошла в Топ-10 и Топ-30 маркетплейсов.

Территория опережающего социально-экономического развития

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) — это вид территорий, которые создают для дополнительной поддержки регионов и муниципалитетов со сложной социально-экономической ситуацией, чтобы привлекать в них инвестиции за счет создания благоприятных условий для бизнеса в соответствии с законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ.

Правительство создает ТОР:

  • в моногородах на 10 лет с возможностью продления действия льготного режима на 5 лет;

  • в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на 70 лет.

ТОР действуют в 92 моногородах и ЗАТО, в них зарегистрировано более 1 300 резидентов.

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Требования к резидентам ТОР в моногородах

Резиденты ТОР вправе заниматься любым видом экономической деятельности, за исключением:

  • видов экономической деятельности градообразующего предприятия;

  • производства подакцизных товаров;

  • нефте- и газодобычи;

  • лесозаготовок;

  • торговли и финансовых операций и иных видов деятельности в соответствии с решением о создании ТОСЭР.

Также компании, которые включены в реестр резидентов ТОР, обязаны:

  • создать не менее 10 рабочих мест в течение года после включения в этот реестр; 

  • проинвестировать в капитальные вложения не менее 2,5 млн рублей (для некоторых видов деятельности и ТОР этот порог снижен до 500 тыс. рублей);

  • ограничивать трудоустройство иностранных работников четвертью от общей численности сотрудников;

  • реализовывать проекты, ориентированные на диверсификацию экономики моногорода.

Преимущества ТОСЭР для бизнеса

Льготы, которые предоставляют ТОСЭР, различаются по составу и по величине дисконта, но в общем случае речь идет о:

  • налоговых льготах — пониженные ставки налогов на прибыль, налог на имущество, налог на землю и на добычу полезных ископаемых;

  • сниженных тарифах страховых взносов;

  • возможности работы в режиме свободной таможенной зоны;

  • возможности привлекать иностранных рабочих без квот;

  • административной поддержке — упрощенные процедуры регистрации бизнеса, получения разрешений и лицензий, аренда земли по льготный ценам;

  • доступе к инфраструктуре, включая транспортную логистику, инженерные коммуникации и т.д;

  • маркетинговой поддержке.

В частности, резиденты ТОР «Приморье» получают:

  • право не платить налоги на прибыль, имущество и землю в первые пять лет деятельности в этой местности;

  • право исчислять страховые взносы по тарифу 7,5% на 10 лет;

  • землю под реализацию проекта бесплатно;

  • ввозные и вывозные таможенные пошлины и НДС на импорт для переработки — 0%;

  • ускоренный порядок возврата НДС экспортера.

На территории опережающего развития «Приморье» в декабре 2023 года компания ООО «ЭкоСтар Фэктори» запустила комплекс по переработке отработанных покрышек в резиновую крошку, который способен перерабатывать до 10 000 тонн отработанных покрышек в год. Комплекс стал крупнейшим на Дальнем Востоке.

Используемая технология переработки экологически безопасна и исключает сжигание покрышек, в результате чего получается высококачественная товарная резиновая крошка с минимальным содержанием примесей.

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Свободная экономическая зона

Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это особый режим для бизнеса в новых регионах России, действует до 2050 года. Количество резидентов СЭЗ новых регионов уже превысило 100 предприятий.

Требования к резидентам СЭЗ

Чтобы стать участником СЭЗ, компания или ИП должны соответствовать требованиям ст. 11 и 12 закона от 24.06.2023 № 266-ФЗ:

  1. Компания или ИП должны быть зарегистрированы на территории одного из новых регионов России. Вместо регистрации можно открыть филиал.

  2. За первые три года работы необходимо вложить в проект сумму, не меньшую, чем установленный лимит:

  • для IT-проектов, научных исследований и разработок — 1 млн рублей;

  • для МСП — 3 млн рублей;

  • остальные компании и предприниматели — 30 млн рублей.

При этом в первый год объем вложений должен составлять минимум 30% от общей суммы, если проект не связан с проектированием, строительством или реконструкцией объектов капитального строительства.

К капитальным вложениям относятся инвестиции в основной капитал, включая затраты на проектирование, строительство, модернизацию зданий и сооружений, покупку машин, оборудования, инструментов и инвентаря. Вложения в землю, легковые автомобили и их обслуживание при расчете инвестиций учитывать нельзя.

Преимущества СЭЗ для бизнеса

Компании и ИП, которые официально подтвердили статус участника СЭЗ, получают налоговые льготы:

  • страховые взносы по ставке 7,6% в течение первых пяти лет при условии, что работодатель удерживает среднюю зарплату и численность работников на уровне не ниже закрепленных в договоре о деятельности в СЭЗ значений;

  • налог на прибыль по ставке от 0 до 13,5%;

  • нулевые ставки акциз на жидкую сталь в течение пяти лет, налога на имущество в течение 10 лет, земельного — в течение трех лет, НДПИ.

Помимо налоговых льгот резиденты СЭЗ получают право на:

Технопарк

Технопарки — это объекты инновационной инфраструктуры, предназначенные для локализации и развития высокотехнологичного бизнеса. Для создания прорывных технологий необходима соответствующая техническая, научная и территориальная база, и технопарки обеспечивают все необходимые условия.

Обычно такие центры располагаются в городах на обширных территориях с развитой инфраструктурой, включая транспортные сети, охрану и жилые комплексы.

В деятельности технопарков участвует множество организаций, среди которых:

  • университеты;

  • бизнес-центры;

  • исследовательские институты;

  • выставочные площадки;

  • технологические компании.

Основные задачи технопарков в России заключаются в:

  • организации непрерывного воспроизводства инновационных компаний;

  • обеспечении комфортных условий для работы;

  • экономической и финансовой поддержке.

Технопарки способствуют внедрению научно-технических разработок в промышленность и продвижению товаров на рынке.

Среди ресурсов и организаций, способствующих успешному существованию и развитию технопарков, можно выделить:

  • государственные субсидии;

  • финансирование из местных бюджетов (включая передачу земли и инфраструктуры);

  • учебные заведения, которые поставляют кадры с новыми идеями и проектами;

  • промышленные предприятия, которые открывают филиалы в технопарке;

  • компании, развивающиеся на базе технопарка.

В России действует 430 технопарков, в которых развивают производство более 2 тыс. компаний

Требования к резидентам технопарков

Для того чтобы стать резидентом технопарка в общем случае, компании обычно должны заниматься определенными видами деятельности и соответствовать определенным требованиям, которые могут включать в себя наличие:

  • инновационного продукта или технологии;

  • проекта по профилю технопарка;

  • бизнес-плана.

Преимущества технопарков для бизнеса

Основное преимущество технопарков — это доступ к современному оборудованию, исследовательским лабораториям и интеллектуальным ресурсам. Это позволяет компаниям и отдельным разработчикам:

  • снижать затраты на исследования и разработки;

  • ускорять внедрение новшеств;

  • укреплять свои конкурентные преимущества;

  • обеспечить экономический рост;

  • осуществить научные открытия;

  • получить поддержку для стартапа.

К тому же участники технопарков получают:

  • налоговые льготы;

  • доступ к финансированию со стороны венчурных фондов, частных инвесторов и государственных программ.

Например, для управляющих компаний и собственников недвижимого имущества технопарков Москвы действуют следующие льготы:

  • пониженная ставка налога на прибыль в бюджет Москвы — 13,5% (эта же ставка действует и для якорных резидентов);

  • ставка земельного налога — 0,7% суммы налога;

  • отсутствие налога на недвижимое имущество на территории технопарка;

  • льготная стоимость аренды земельных участков Москвы.

Инновационный научно-технологический центр

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) — это группа организаций и людей, которые занимаются научной и технологической деятельностью. Они действуют вместе на определенной территории, где создана удобная и привлекательная для резидентов и посетителей инфраструктура.

В России ИНТЦ действуют в Москве, Краснодарском крае, Нижегородской области и Приморском крае. Их количество составляет 612 центров коллективного пользования.

Требования к резидентам ИНТЦ

Резидентами ИНТЦ могут стать только юридические лица, которые ведут деятельность, которая соответствуют целям создания центра (ст. 7 закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ). А в числе учредителей этих компаний не должны присутствовать создавший ИНТЦ фонд и управляющая компания ИНТЦ, а также их дочерние предприятия.

Преимущества ИНТЦ для бизнеса

Главные преимущества для резидентов ИНТЦ:

  • выгодное налогообложение — пониженный тариф страховых взносов в размере 15%;

  • освобождение от ряда налогов на 10 лет — НДС, налога на прибыль, налога на имущество организаций и земельного налога на участки, входящие в территорию ИНТЦ.

Помимо налоговых преференций компаниям-участникам ИНТЦ доступны различные услуги и инфраструктура управляющих компаний, например:

  • лаборатории и производственные центры;

  • консалтинг;

  • промышленные и социальные инфраструктурные объекты. 

География налоговых льгот и различных преференций для бизнеса в России обширна. Но часто компании и предприниматели даже не подозревают, что по соседству с ними расположены территории, которые делают ведение бизнеса проще.

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