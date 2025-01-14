Преференциальные экосистемы для развития бизнеса: сравнение Сколково и ИНТЦ 

В настоящее время компании могут снизить свою налоговую нагрузку благодаря эффективному использованию инструментов государственной поддержки. Для бизнеса, занимающегося разработкой новых и высоких технологий и внедрением передовых решений, наиболее привлекательным механизмом господдержки становится статус резидента инновационного центра «Сколково» или инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ).

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Коротко о главном: что представляют собой Сколково и ИНТЦ

Инновационный центр «Сколково» основан в 2010 году для развития технологического предпринимательства и разработки и коммерциализации новых технологий. Его деятельность регулируется законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ. На сегодняшний день в экосистеме насчитывается 4681 компания, чья общая выручка в 2024 году увеличилась на 40% и составила более 700 млрд рублей.

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) — это особая зона, созданная для обеспечения комфортных условий для научной и технологической деятельности через интеграцию научных организаций, образовательных учреждений и бизнеса. Деятельность ИНТЦ регулируется законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ и рядом других нормативных документов. Сегодня в России функционирует 12 ИНТЦ: «Интеллектуальная электроника — Валдай», «Невская дельта», «Парк атомных и медицинских технологий», МГУ «Воробьевы горы», «Долина Менделеева», «Композитная долина», «Аэрокосмическая инновационная долина», «Квантовая долина», «Сириус», «Юнити Парк» и «Русский». Например, ИНТЦ «Сириус» объединяет 88 компаний, а в ИНТЦ «Квантовая долина» резидентами стали 37 компаний.

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Сколково или ИНТЦ — что выбрать бизнесу

Следует отметить, что при соблюдении установленных требований и условий компания может одновременно быть резидентом как ИНТЦ, так и Сколково.

Если же перед бизнесом возникает необходимость выбора между этими двумя центрами, то решение будет зависеть от стадии развития проекта, его направленности, целей компании и ресурсов. При этом важно понимать, что оба центра предоставляют отличные возможности для роста, и каждый из них может стать важным катализатором в достижении успеха вашего бизнеса.

Оба инструмента направлены на поддержку инновационного развития и имеют свои особенности:

Инновационный центр «Сколково» Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) Территориальная зависимость Регистрация юридического лица на территории Российской Федерации Регистрация юридического лица на территории выбранного ИНТЦ Направленность проекта информационные технологии

биологические и медицинские технологии

энергоэффективные технологии

передовые производственные, ядерные и космические технологии Направления предусмотрены каждым ИНТЦ самостоятельно. К примеру, направления деятельности в ИНТЦ «Русский»: мировой океан

биотехнологии

информационно-коммуникационные технологии Налоговые меры господдержки для бизнеса налог на прибыль — 0%

НДС — 0%

налог на имущество организаций — 0%

пониженный тариф страховых взносов — 15% Льготы действуют в течение 10 лет со дня получения статуса резидента для компаний с выручкой до 1 млрд руб. и прибылью до 300 млн руб. в год Неналоговые меры господдержки для бизнеса финансовая поддержка: гранты, привлечение инвестиций

возмещение таможенных платежей

миграционная поддержка

менторские программы

акселерационные программы

международные программы для выхода на глобальные рынки

услуги на льготных условиях: аренда, HR, услуги в области интеллектуальной собственности и другие Каждым ИНТЦ отдельно установлены неналоговые меры господдержки для бизнеса Процедура получения статуса резидента Подача заявки Подготовка необходимых документов Получение положительного решения экспертного совета Внесение в реестр участников проекта

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Сколково и ИНТЦ, несмотря на разный накопленный опыт и уровень доверия со стороны бизнеса, играют важную роль в российской инновационной экосистеме, способствуя развитию страны как технологической державы. Сопроводить получение статуса резидента Сколково или ИНТЦ для оптимизации налоговой нагрузки вашего бизнеса помогут эксперты WISOFT, а следить за последними изменениями государственной поддержки бизнеса — наш Telegram-канал.

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