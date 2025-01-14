Преференциальные экосистемы для развития бизнеса: сравнение Сколково и ИНТЦ 

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Коротко о главном: что представляют собой Сколково и ИНТЦ
Инновационный центр «Сколково» основан в 2010 году для развития технологического предпринимательства и разработки и коммерциализации новых технологий. Его деятельность регулируется законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ. На сегодняшний день в экосистеме насчитывается 4681 компания, чья общая выручка в 2024 году увеличилась на 40% и составила более 700 млрд рублей.
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) — это особая зона, созданная для обеспечения комфортных условий для научной и технологической деятельности через интеграцию научных организаций, образовательных учреждений и бизнеса. Деятельность ИНТЦ регулируется законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ и рядом других нормативных документов. Сегодня в России функционирует 12 ИНТЦ: «Интеллектуальная электроника — Валдай», «Невская дельта», «Парк атомных и медицинских технологий», МГУ «Воробьевы горы», «Долина Менделеева», «Композитная долина», «Аэрокосмическая инновационная долина», «Квантовая долина», «Сириус», «Юнити Парк» и «Русский». Например, ИНТЦ «Сириус» объединяет 88 компаний, а в ИНТЦ «Квантовая долина» резидентами стали 37 компаний.
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Сколково или ИНТЦ — что выбрать бизнесу
Следует отметить, что при соблюдении установленных требований и условий компания может одновременно быть резидентом как ИНТЦ, так и Сколково.
Если же перед бизнесом возникает необходимость выбора между этими двумя центрами, то решение будет зависеть от стадии развития проекта, его направленности, целей компании и ресурсов. При этом важно понимать, что оба центра предоставляют отличные возможности для роста, и каждый из них может стать важным катализатором в достижении успеха вашего бизнеса.
Оба инструмента направлены на поддержку инновационного развития и имеют свои особенности:
Инновационный центр «Сколково»
Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ)
Территориальная зависимость
Регистрация юридического лица на территории Российской Федерации
Регистрация юридического лица на территории выбранного ИНТЦ
Направленность проекта
Направления предусмотрены каждым ИНТЦ самостоятельно.
К примеру, направления деятельности в ИНТЦ «Русский»:
Налоговые меры господдержки для бизнеса
Льготы действуют в течение 10 лет со дня получения статуса резидента для компаний с выручкой до 1 млрд руб. и прибылью до 300 млн руб. в год
Неналоговые меры господдержки для бизнеса
Каждым ИНТЦ отдельно установлены неналоговые меры господдержки для бизнеса
Процедура получения статуса резидента
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Сколково и ИНТЦ, несмотря на разный накопленный опыт и уровень доверия со стороны бизнеса, играют важную роль в российской инновационной экосистеме, способствуя развитию страны как технологической державы. Сопроводить получение статуса резидента Сколково или ИНТЦ для оптимизации налоговой нагрузки вашего бизнеса помогут эксперты WISOFT, а следить за последними изменениями государственной поддержки бизнеса — наш Telegram-канал.
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