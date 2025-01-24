Будущее за инновациями! Меры господдержки малых технологических компаний

В условиях обеспечения и укрепления технологического суверенитета государство предоставляет возможность бизнесу получить статус малой технологической компании (МТК), а вместе с этим и адресную поддержку. Какую именно — расскажем в нашей статье.

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МТК: что это и как попасть в реестр

В соответствии с законом от 04.08.2023 № 478-ФЗ технологическая компания — российская коммерческая организация, осуществляющая деятельность по разработке и (или) производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ) с использованием инновационных технологий.

К малой технологической компании относится технологическая компания, соответствующая условиям:

объем выручки за предшествующий календарный год не превышает 4 млрд рублей;

ОКВЭД включен в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 02.11.2023 № 1847.

Установлены следующие виды малых технологических компаний в зависимости от объема выручки за предшествующий календарный год:

Стартапы с минимальным показателем выручки . Выручка не превышает 1 млн рублей.

Стартапы . Объем выручки составляет более 1 млн рублей, но не превышает 300 млн рублей.

Ранние компании . Объем выручки составляет более 300 млн рублей, но не превышает 2 млрд рублей.

Зрелые компании. Объем выручки составляет более 2 млрд рублей, но не превышает 4 млрд рублей.

Сведения о малой технологической компании должны быть включены в реестр МТК. В такой реестр попадают технологические компании, если выполняется одно из требований:

Включены в Единый реестр и получали господдержку инновационной деятельности в форме предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей и (или) в форме финансового обеспечения (в части предоставления субсидий, грантов, кредитов, займов и взносов в уставный капитал) не позднее чем за 3 года до даты включения в реестр. В данном случае включение в реестр происходит автоматически. Результаты экспертизы (экспертного заключения) подтвердили соответствие установленному уровню научно-технического потенциала и возможностей для создания и (или) применения (внедрения) инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции (оказании услуг, выполнении работ) определенному уровню.

В такой ситуации компания подает заявление с приложением необходимых документов в центр экспертизы. Распоряжением Правительства от 31.10.2023 № 3051-р определен перечень организаций, являющихся центрами экспертизы:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Автономная некоммерческая организация «Платформа Национальной технологической инициативы».

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Меры господдержки МТК

Одним из ключевых элементов достижения национальной цели «Технологическое лидерство», обозначенной президентом, являются малые технологические компании, которые способствуют снижению уровня технологического отставания от ведущих экономик мира, увеличению объема венчурных инвестиций в высокотехнологичные отрасли и числа высококвалифицированной рабочей силы.

Так, на данный момент в реестре МТК более 4 тыс. компаний. К 2030 году их число должно увеличиться до 11 тыс.

В 2023 году объем выручки МТК составил 279 млрд рублей. До 2030 года поставлена задача по увеличению выручки малых технологических компаний не менее чем в 7 раз по сравнению с уровнем 2023 года.

В рамках этого для МТК государством разработаны и реализуются такие меры поддержки, как:

1. Льгота по налогу на прибыль.

В 2025–2030 годах законами субъектов может устанавливаться пониженная ставка по налогу на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет (п. 1.8-5 ст. 284 НК). Такая льгота уже действует, к примеру, в Калужской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

2. Коэффициент 2 к расходам на НИОКР для целей налога на прибыль.

МТК могут применять повышающий коэффициент к расходам на НИОКР, в результате которых получены исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенные в соответствующий государственный реестр РФ, вне зависимости от отнесения их к перечню, утвержденному постановлением Правительства от 24.12.2008 № 988 (п. 9 ст. 262 НК).

3. Коэффициент 2 при учете расходов, связанных с приобретением оборудования МТК.

На основании п. 1 ст. 257 НК при исчислении налога на прибыль налогоплательщики вправе применять повышающий коэффициент 2 к расходам на приобретение основных средств, произведенных МТК и включенных в перечень российского высокотехнологичного оборудования (распоряжение Правительства от 20.07.2023 № 1937-р).

Оборудование также должно входить в перечень российской промышленной продукции.

4. Статус участника проекта «Сколково».

МТК может стать резидентом проекта «Сколково» без необходимости проведения экспертизы «по существу», с сокращенным сроком рассмотрения заявки и получать налоговые льготы, финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки.

5. Грантовая поддержка.

Гранты Фонда содействия инновациям . Для малых технологических компаний в рамках конкурсных отборов по программам «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация» предоставляются дополнительные баллы и предусмотрен упрощенный порядок экспертизы (отсутствие выездного мониторинга). Так, в рамках программы «Коммерциализация» МТК могут получить до 30 млн рублей при минимальном объеме софинансирования не менее 30%;

Грантовая программа «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций предусмотрена постановлением Правительства от 17.03.2022 № 392. Оператором программы выступает Центр поддержки инжиниринга и инноваций.

6. Инвестиционный налоговый вычет для инвестиционных товариществ, финансирующих МТК.

Вычет предусмотрен в отношении венчурных или прямых инвестиций в инновационные проекты или инновационную деятельность по договорам инвестиционного товарищества (пп. 10 п. 2 ст. 286.1 НК).

7. Льготное кредитование высокотехнологичных компаний.

Поддержка реализуется в рамках решения Минэкономразвития от 10.10.2024 № 22-62194-00645-Р и предусмотрена на финансирование инвестиций и пополнение оборотных средств. Для МТК, ведущих деятельность не менее 2 лет, сумма кредита составляет до 1 млрд рублей.

8. Промышленная ипотека.

Для МТК предусмотрена льготная процентная ставка 3%, если ключевая ставка ЦБ не превышает 10%, на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности (решение Минпромторга от 26.09.2024 № 23-60109-00982-Р).

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Помимо этого, для малых технологических компаний предусмотрено:

приоритетное рассмотрение заявок на государственную регистрацию изобретения (до 2 месяцев) и полезной модели (до 1 месяца) в соответствии с приказом ФГБУ ФИПС от 15.03.2024 № 120;

присвоение статуса проекта «НТИ» без проведения экспертизы «по существу» (приложение № 1 к Порядку проведения экспертизы и формирования заключений по проектам НТИ в целях отбора);

упрощенное получение государственной аккредитации IT-компаний . Для стартапа с минимальным показателем выручки, созданного менее 3 лет назад, с доходом до 1 млн рублей не учитывается критерий «доля доходов от деятельности в области информационных технологий составляет более 30% всех доходов организации» (постановление Правительства от 30.09.2022 № 1729).

размещение на портале «Витрина стартапов» для привлечения дополнительного частного финансирования.

Комплексная государственная поддержка малых технологических компаний играет ключевую роль в стимулировании инновационной активности и повышении конкурентоспособности отечественной экономики.

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