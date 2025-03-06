Новый ресурс для бизнеса: все меры поддержки в одном окне

Поддержка есть, но бизнес ей не пользуется
Российский бизнес работает в непростых условиях. Налоги растут, себестоимость продукции повышается из-за инфляции и санкций. В таких обстоятельствах каждому предпринимателю важно оптимизировать расходы и использовать все доступные инструменты экономии. Тем более что государство предлагает разные виды помощи: налоговые льготы, субсидии, гранты, льготные кредиты, бесплатные помещения и многое другое.
На практике далеко не все компании используют меры господдержки, которые могли бы облегчить их финансовое положение.
Причин такой ситуации несколько:
Информационный вакуум. Многие предприниматели просто не знают о доступных возможностях или не могут в них разобраться. Информация часто написана сложным юридическим языком, разбросана по разным сайтам и документам, а правила постоянно меняются.
Нехватка времени и ресурсов. Чтобы правильно использовать налоговые льготы и другие меры поддержки, нужно потратить много времени на изучение правил и подготовку документов. У многих компаний просто нет сотрудника, который мог бы следить за всеми изменениями законодательства и вовремя реагировать на новые возможности.
Страх налоговых проверок. Некоторые боятся, что использование, например, налоговых льгот привлечет внимание ФНС. Бытует мнение, что компании, которые пользуются преференциями, чаще проверяют контролирующие органы.
Но если налоговый учет полностью соответствует требованиям НК, а льготы используются на законном основании, беспокоиться не о чем. А вот найти меры поддержки, подходящие именно вашему бизнесу, можно быстро и без утомительного поиска по десяткам сайтов. Для этого воспользуйтесь сервисом господдержка.рф.
Где посмотреть полный список мер господдержки для своего бизнеса
Уникальная платформа господдержка.рф помогает предпринимателям найти актуальные меры государственной поддержки всего за пару кликов. База сервиса содержит более 3 350 различных преференций, включая налоговые льготы, субсидии, гранты и другие виды помощи. Пользователи сервиса получают доступ к информации о 19 льготных режимах и более чем 20 видах государственной поддержки.
Платформа в режиме онлайн подбирает доступные налоговые и иные меры поддержки для каждого конкретного бизнеса, а эксперты компании при необходимости сопровождают весь процесс получения преференций и помогают с дальнейшей отчетностью.
База господдержка.рф — одна из самых полных и детальных в России.
Что предлагает сервис господдержка.рф
1. Узнать о налоговых льготах
Бесплатный тариф предоставляет персонализированный список налоговых льгот, специально подобранный под конкретные параметры бизнеса пользователя. Система анализирует более 3 150 налоговых преференций по всем регионам России и формирует актуальный перечень возможностей для экономии.
Платный тариф расширяет возможности для бизнеса. Помимо базового перечня льгот, пользователь получает детальную информацию об условиях применения каждой преференции, требованиях к резидентству, а также прямые ссылки на нормативную документацию. Также вы можете проконсультироваться с экспертом — он поможет разобраться в любых сложных вопросах.
2. Получить информацию о мерах государственной поддержки
Сервис охватывает широкий спектр возможностей для бизнеса, включая субсидии, гранты, льготные займы и другие неналоговые преференции.
Полный отчет включает:
актуальный перечень всех доступных мер поддержки для конкретного бизнеса с подробными условиями их применения;
пошаговый порядок получения мер;
перечень необходимых документов для получения поддержки;
информацию о порядке администрирования;
ссылки на нормативную базу.
Сейчас направление «Меры государственной поддержки» включает 173 региональные меры по Москве и Московской области. Сервис активно развивается и в ближайшее время будет охватывать подобные программы во всех регионах России. Также планируется дополнить базу федеральными мерами поддержки.
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Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне!
Как скачать отчет: инструкция
Получить отчет можно быстро и легко. Для этого:
1. На сайте господдержка.рф введите ИНН или название вашей компании.
2. Выберите тип отчета из трех.
3. Нажмите кнопку «Поиск».
4. Если вы выбрали бесплатный отчет, данные откроются прямо на сайте и их можно будет скачать.
При получении платного отчета нужно будет указать способ оплаты и адрес электронной почты. После проведения платежа отчет придет на указанный email-адрес.
5. Вместо того чтобы указывать название или ИНН компании, можно использовать поиск по параметрам. Например, если вы хотите найти список льгот для бизнеса в определенном регионе.
Задайте нужные критерии поиска и нажмите кнопку «Показать» или «Поиск».
Какие преимущества вы получите с платформой господдержка.рф:
Полный охват актуальных мер поддержки. Вам не придется тратить время на анализ множества других ресурсов. Все, что нужно, собрано в одном месте.
Услугу «под ключ». Не нужно беспокоиться о деталях получения государственной поддержки. Эксперты сервиса — бывшие сотрудники ФНС, профессиональные налоговые консультанты с опытом работы более 10 лет — помогут разобраться в многообразии мер, помогут подготовить документы для их получения и необходимую отчетность.
Удобный поиск. Вы сможете быстро находить нужные льготы, используя простой поиск по ИНН или названию компании. При необходимости вы можете воспользоваться расширенным поиском и фильтрами для более точного подбора необходимых вам мер.
Актуальные данные. База сервиса обновляется два раза в год, а также автоматически корректируется при изменениях в законодательстве.
Консультации экспертов. Вам будет доступна помощь опытных специалистов, которые готовы дать советы по выбору и получению способов помощи — это уже включено в стоимость, никаких скрытых доплат.
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Вам положены налоговые льготы!
Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне!
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