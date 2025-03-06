Новый ресурс для бизнеса: все меры поддержки в одном окне

Уникальная платформа господдержка.рф помогает предпринимателям найти актуальные меры государственной поддержки всего за пару кликов. База сервиса содержит более 3 350 различных преференций, включая налоговые льготы, субсидии, гранты и другие виды помощи. Пользователи сервиса получают доступ к информации о 19 льготных режимах и более чем 20 видах государственной поддержки.

Платформа в режиме онлайн подбирает доступные налоговые и иные меры поддержки для каждого конкретного бизнеса, а эксперты компании при необходимости сопровождают весь процесс получения преференций и помогают с дальнейшей отчетностью.