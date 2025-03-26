Как бизнесу больше зарабатывать с помощью государства? Узнайте в нашем квизе!

Многие компании и ИП не пользуются поддержкой государства, которая могла бы существенно упростить их финансовое положение, а также помочь повысить конкурентоспособность. Причин для этого множество — незнание своих прав по доступным льготам, страх лишнего внимания от контролирующих органов и дополнительных проверок, да и просто не хватает времени, чтобы во всем этом разобраться.
Пройдите квиз, чтобы проверить, насколько хорошо вы знакомы с актуальными мерами государственной поддержки.
Независимо от результата при прохождении квиза вы получите персональную СКИДКУ 50% на покупку любого отчета с сайта господдержка.рф:
Расширенный отчет «Налоговые льготы» — 499 руб. вместо 999 руб.
Расширенный отчет «Меры государственной поддержки» — 750 руб. вместо 1499 руб.
Также вы всегда можете скачать бесплатный отчет с перечнем налоговых льгот для вашей компании.
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFHUWsyJ
Начать дискуссию