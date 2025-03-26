Как бизнесу больше зарабатывать с помощью государства? Узнайте в нашем квизе!

Хотите расширить бизнес, но не хватает ресурсов? Государство готово вам помочь разными способами — от предоставления налоговых льгот до грантов на развитие бизнеса и аренды помещений по льготным ставкам.

Многие компании и ИП не пользуются поддержкой государства, которая могла бы существенно упростить их финансовое положение, а также помочь повысить конкурентоспособность. Причин для этого множество — незнание своих прав по доступным льготам, страх лишнего внимания от контролирующих органов и дополнительных проверок, да и просто не хватает времени, чтобы во всем этом разобраться.

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