Господдержка бизнеса работает: примеры успешных кейсов

Найдите и получите меры господдержки для вашего бизнеса по всей России в одном месте с помощью онлайн-сервиса господдержка.рф . Скачайте отчет с доступными налоговыми льготами или региональными мерами поддержки, действующими в Москве и Московской области, для вашего бизнеса. Эксперты платформы помогут не только в их получении, но и в дальнейшей сдаче отчетности по ним.

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Нефинансовые меры . К числу таких мер относятся образовательные, менторские и акселерационные программы, консультационная и инфраструктурная поддержка, которые помогают увеличить конкурентоспособность бизнеса и вывести его на новый уровень.

Финансовые меры . Они включают в себя субсидии, гранты, льготные кредиты или займы. Например, государство может компенсировать часть процентной ставки по кредиту или предоставить безвозмездную финансовую помощь на развитие бизнеса, что помогает компаниям преодолевать финансовые трудности, особенно на этапе старта или в кризисные периоды.

Налоговые льготы . Они снижают налоговую нагрузку на бизнес и позволяют направить освободившиеся средства на развитие компании. Например, для компаний при соблюдении установленных условий могут быть предусмотрены налоговые каникулы, пониженные ставки по налогам или налоговые вычеты.

Господдержка бизнеса в России охватывает более 10 тыс. мер , которые условно можно разделить на:

Как господдержка помогла развитию бизнеса

Вопреки распространенному убеждению о том, что получить господдержку крайне сложно или даже невозможно, существует немало успешных примеров, когда компании эффективно использовали доступные инструменты и смогли достичь значительных результатов. В их числе:

1. Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» (Москва)

Занимается выпечкой хлеба, сдобных и слоеных булочных изделий, изготовлением вафельной продукции, зефира, быстрозамороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Благодаря получению статуса промышленного комплекса компания как субъект крупного бизнеса применяет пониженную ставку по налогу на прибыль, а налог на имущество стал вдвое меньше. Как результат, предприятие выпускает более 1,5 тыс. тонн продукции в день и выпекает каждый десятый батон, который продают в магазинах Москвы.

2. Предприятие «Тверьтрубпласт» (Тверь)

Производит полиэтиленовые трубы всех назначений для заказчиков по всей России и стран ближнего зарубежья. Компания из сегмента среднего бизнеса получила кредит в банке ВТБ в размере 75 млн рублей на закупку сырья, расширение производства и найм новых сотрудников. Корпорация МСП дала поручительство на половину этой суммы. Как результат, у бизнеса увеличилась производительность труда на 30%, поставки продукции выросли до 4,8 тыс. тонн, а выручка — до 950 млн рублей.

3. Центр микрохирургии глаза «Я вижу» (Санкт-Петербург)

Офтальмологическая клиника получила от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга поддержку на сумму более 30 млн рублей. Благодаря поддержке малый бизнес в период кризиса сохранил штат сотрудников, а позже направил средства на модернизацию оборудования. Как результат, на 15% выросло число повторных пациентов и оказываемых услуг в центре.

4. Лаборатория корнеотерапевтической косметики «Floremi» (Красноярск)