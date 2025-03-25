Господдержка бизнеса работает: примеры успешных кейсов

Найдите и получите меры господдержки для вашего бизнеса по всей России в одном месте с помощью онлайн-сервиса господдержка.рф. Скачайте отчет с доступными налоговыми льготами или региональными мерами поддержки, действующими в Москве и Московской области, для вашего бизнеса. Эксперты платформы помогут не только в их получении, но и в дальнейшей сдаче отчетности по ним.
Какая господдержка доступна бизнесу
Господдержка бизнеса в России охватывает более 10 тыс. мер, которые условно можно разделить на:
Налоговые льготы. Они снижают налоговую нагрузку на бизнес и позволяют направить освободившиеся средства на развитие компании. Например, для компаний при соблюдении установленных условий могут быть предусмотрены налоговые каникулы, пониженные ставки по налогам или налоговые вычеты.
Финансовые меры. Они включают в себя субсидии, гранты, льготные кредиты или займы. Например, государство может компенсировать часть процентной ставки по кредиту или предоставить безвозмездную финансовую помощь на развитие бизнеса, что помогает компаниям преодолевать финансовые трудности, особенно на этапе старта или в кризисные периоды.
Нефинансовые меры. К числу таких мер относятся образовательные, менторские и акселерационные программы, консультационная и инфраструктурная поддержка, которые помогают увеличить конкурентоспособность бизнеса и вывести его на новый уровень.
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Как господдержка помогла развитию бизнеса
Вопреки распространенному убеждению о том, что получить господдержку крайне сложно или даже невозможно, существует немало успешных примеров, когда компании эффективно использовали доступные инструменты и смогли достичь значительных результатов. В их числе:
1. Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» (Москва)
Занимается выпечкой хлеба, сдобных и слоеных булочных изделий, изготовлением вафельной продукции, зефира, быстрозамороженных хлебобулочных полуфабрикатов.
Благодаря получению статуса промышленного комплекса компания как субъект крупного бизнеса применяет пониженную ставку по налогу на прибыль, а налог на имущество стал вдвое меньше.
Как результат, предприятие выпускает более 1,5 тыс. тонн продукции в день и выпекает каждый десятый батон, который продают в магазинах Москвы.
2. Предприятие «Тверьтрубпласт» (Тверь)
Производит полиэтиленовые трубы всех назначений для заказчиков по всей России и стран ближнего зарубежья.
Компания из сегмента среднего бизнеса получила кредит в банке ВТБ в размере 75 млн рублей на закупку сырья, расширение производства и найм новых сотрудников. Корпорация МСП дала поручительство на половину этой суммы.
Как результат, у бизнеса увеличилась производительность труда на 30%, поставки продукции выросли до 4,8 тыс. тонн, а выручка — до 950 млн рублей.
3. Центр микрохирургии глаза «Я вижу» (Санкт-Петербург)
Офтальмологическая клиника получила от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга поддержку на сумму более 30 млн рублей.
Благодаря поддержке малый бизнес в период кризиса сохранил штат сотрудников, а позже направил средства на модернизацию оборудования.
Как результат, на 15% выросло число повторных пациентов и оказываемых услуг в центре.
4. Лаборатория корнеотерапевтической косметики «Floremi» (Красноярск)
Микропредприятие стало участником проекта «МСП шьет», в рамках которого прошел акселератор, направленный на привлечение клиентов, оптимизацию затрат на бизнес-процессы и развитие маркетинговых стратегий.
Как результат, производственная компания увеличила число заказов на 30%.
Реальные истории успеха подтверждают: господдержка доступна всем — микропредприятиям, малому и среднему бизнесу, крупным корпорациям, в том числе в различных отраслях, и эта поддержка действительно работает, помогая решать конкретные задачи и развиваться. Поэтому компаниям в условиях ограниченного развития венчурных источников финансирования важно уже сейчас максимально использовать имеющиеся возможности, чтобы повысить свою конкурентоспособность на российском и мировом рынках.
Где бизнесу найти господдержку
Сегодня найти подходящие меры поддержки для бизнеса стало проще благодаря онлайн-сервису господдержка.рф. Данная платформа предоставляет комплексный поиск налоговых льгот по всей России и региональных мер поддержки в Москве и Московской области, а специалисты онлайн-сервиса окажут помощь на всех этапах: от их получения до сдачи отчетности.
Навигатор мер государственной поддержки
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Господдержка бизнеса доказывает свою эффективность, помогая компаниям преодолевать кризисы, развиваться и конкурировать на рынке. Найдите оптимальное решение для вашего бизнеса вместе с онлайн-сервисом господдержка.рф и максимизируйте свои шансы на успех!
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