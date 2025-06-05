Логистика и господдержка: путь к выгодным решениям для бизнеса

Логистика в цифрах

По итогам 2024 года логистическая отрасль росла медленнее, чем российская экономика в целом. По данным Росстата, в 2024 году российская логистика выросла на 1,8%, что на 1,4% меньше, чем в 2023 году — это связано со слабой динамикой внешнеторгового оборота.

За 2024 год грузооборот вырос на 0,4%, перевозки грузов — на 5,5%. Драйвером роста в перевозках грузов стал автомобильный транспорт, который перевез 7 млрд тонн груза — это на 8,3% больше, чем в 2023 году. Остальные виды транспорта доставили в 2024 году 2,4 млрд тонн грузов.

По данным Росстата, в 2024 году число организаций выросло на 2,8% — до 209,5 тыс., число индивидуальных предпринимателей повысилось на 5,2% — до 515,7 тыс., а оборот логистических компаний увеличился до 24,3 трлн рублей.

Кроме того, Main Transport опубликовал рейтинг топ-20 российских транспортных компаний в 2024 году, в пятерку лидеров которого вошли Деловые Линии, ITECO, Lorry, FM Logistic и Monopoly Online.