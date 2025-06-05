Логистика и господдержка: путь к выгодным решениям для бизнеса

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Логистика в цифрах
По итогам 2024 года логистическая отрасль росла медленнее, чем российская экономика в целом. По данным Росстата, в 2024 году российская логистика выросла на 1,8%, что на 1,4% меньше, чем в 2023 году — это связано со слабой динамикой внешнеторгового оборота.
За 2024 год грузооборот вырос на 0,4%, перевозки грузов — на 5,5%. Драйвером роста в перевозках грузов стал автомобильный транспорт, который перевез 7 млрд тонн груза — это на 8,3% больше, чем в 2023 году. Остальные виды транспорта доставили в 2024 году 2,4 млрд тонн грузов.
По данным Росстата, в 2024 году число организаций выросло на 2,8% — до 209,5 тыс., число индивидуальных предпринимателей повысилось на 5,2% — до 515,7 тыс., а оборот логистических компаний увеличился до 24,3 трлн рублей.
Кроме того, Main Transport опубликовал рейтинг топ-20 российских транспортных компаний в 2024 году, в пятерку лидеров которого вошли Деловые Линии, ITECO, Lorry, FM Logistic и Monopoly Online.
Навигатор мер государственной поддержки
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Как государство помогает логистическим компаниям
В современных экономических реалиях ключевым фактором успеха логистических компаний становится грамотное использование доступных инструментов поддержки, чтобы не только сохранить, но и усилить свои рыночные позиции, а также обеспечить преимущество перед конкурентами.
Сегодня такие компании могут воспользоваться как адресными, так и общими мерами поддержки. Среди них:
Также ставка 0% распространяется на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:
услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;
транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.
Для логистических компаний, получивших статус резидента ОЭЗ, открывается доступ к таким преимуществам, как минимальные административные барьеры, налоговые льготы, таможенные преференции, сниженные цены на аренду и выкуп земли, финансовая поддержка и другие.
Предприятия могут компенсировать до 20% затрат на закупку отечественного ПО для внедрения IT-технологий с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия.
Грантовая поддержка позволит компаниям сократить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и коммуникацию при работе с контрагентами, обеспечить прозрачность логистики грузов, складской логистики и снижение ручных операций и использование сервисов, внедрить электронный документооборот и объединить базы данных, оптимизировать операционные процессы внутри логистического отдела и отслеживать статусные модели в процессе перевозки.
Так, в настоящий момент уже 69 предприятий получили такую меру поддержки на общую сумму 124 млн рублей.
4. Льготного кредитование субъектов МСП на инвестиционные цели по программе «ПСК» + программе «1764»
Субъекты МСП в сфере логистики могут получить кредит на срок до 10 лет (5 лет — льготный период) от 50 млн до 2 млрд рублей. Это позволит компаниям инвестировать в развитие производства и быстрее масштабировать свой бизнес. Размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ.
5. Субсидия на компенсацию расходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам
Претендовать на данную меру поддержки могут российские логистические компании, оказывающие услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из морских портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна, расположенных на территории РФ, в порты приоритетных стран. В число таких стран в 2025 году вошли Республика Никарагуа, Республика Сенегал, Боливарианская Республика Венесуэла, Федеративная Республика Бразилия, Республика Куба, Южно-Африканская Республика, Объединенная Республика Танзания.
Так, на сегодняшний день, Минпромторг отобрал 8 логистических компаний, которые смогут получить такую меру поддержки — на ее реализацию в 2025 году заложено 1,2 млрд рублей.
Компании могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с применением мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов.
Предусмотрены следующие критерии отбора проектов:
минимальная стоимость проекта — от 3 млрд рублей;
максимальный срок окупаемости — 30 лет;
максимальный срок финансирования — 20 лет;
собственные средства инициатора проекта — не менее 20% от стоимости проекта.
Компаниям в данном статусе предоставляются такие меры поддержки, как:
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на цели, устанавливаемые Правительством РФ в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития.
Помимо этого, федеральным бюджетом на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы предусмотрена государственная поддержка российских организаций в целях создания транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах в размере 500 млн рублей ежегодно.
Навигатор мер государственной поддержки
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Благодаря государственной поддержке логистические компании могут оптимизировать затраты, модернизировать инфраструктуру и расширить географию деятельности. Крайне важно максимально использовать доступные возможности для вашего бизнеса, и в этом вам поможет онлайн-сервис господдержка.рф. Скачайте отчет с актуальным перечнем налоговых льгот по всей России или региональных мер в Москве и Московской области, а также получите поддержку от специалистов платформы на всех этапах: от внедрения преференций до сдачи отчетности по ним.
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