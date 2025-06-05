ЦОК КПП ЗП 04.06 Мобильный
Господдержка.рф
Экономика России

Логистика и господдержка: путь к выгодным решениям для бизнеса

Логистический бизнес является одним из ключевых секторов российской экономики, обеспечивающим эффективное перемещение грузов. Сегодня особую актуальность приобретает государственная поддержка предприятий данной отрасли, направленная на их устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности.

Онлайн-сервис господдержка.рф — это инструмент комплексного поиска мер поддержки для вашего бизнеса. Найдите налоговые льготы по всей России и региональные меры поддержки в Москве и Московской области, а также получите помощь по их внедрению от экспертов платформы.

Навигатор мер государственной поддержки

Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф

Логистика в цифрах

По итогам 2024 года логистическая отрасль росла медленнее, чем российская экономика в целом. По данным Росстата, в 2024 году российская логистика выросла на 1,8%, что на 1,4% меньше, чем в 2023 году — это связано со слабой динамикой внешнеторгового оборота. 

За 2024 год грузооборот вырос на 0,4%, перевозки грузов — на 5,5%. Драйвером роста в перевозках грузов стал автомобильный транспорт, который перевез 7 млрд тонн груза — это на 8,3% больше, чем в 2023 году. Остальные виды транспорта доставили в 2024 году 2,4 млрд тонн грузов.

По данным Росстата, в 2024 году число организаций выросло на 2,8% — до 209,5 тыс., число индивидуальных предпринимателей повысилось на 5,2% — до 515,7 тыс., а оборот логистических компаний увеличился до 24,3 трлн рублей.

Кроме того, Main Transport опубликовал рейтинг топ-20 российских транспортных компаний в 2024 году, в пятерку лидеров которого вошли Деловые Линии, ITECO, Lorry, FM Logistic и Monopoly Online.

Навигатор мер государственной поддержки

Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф

Как государство помогает логистическим компаниям

В современных экономических реалиях ключевым фактором успеха логистических компаний становится грамотное использование доступных инструментов поддержки, чтобы не только сохранить, но и усилить свои рыночные позиции, а также обеспечить преимущество перед конкурентами.

Сегодня такие компании могут воспользоваться как адресными, так и общими мерами поддержки. Среди них:

1. Нулевая ставка НДС при реализации услуг по международной перевозке товаров

Также ставка 0% распространяется на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

  • услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

  • транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. 

2. Резидентство в особой экономической зоне (ОЭЗ)

Для логистических компаний, получивших статус резидента ОЭЗ, открывается доступ к таким преимуществам, как минимальные административные барьеры, налоговые льготы, таможенные преференции, сниженные цены на аренду и выкуп земли, финансовая поддержка и другие.

3. Гранты для реализации инвестиционных проектов, связанных с цифровизацией логистики

Предприятия могут компенсировать до 20% затрат на закупку отечественного ПО для внедрения IT-технологий с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия. 

Грантовая поддержка позволит компаниям сократить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и коммуникацию при работе с контрагентами, обеспечить прозрачность логистики грузов, складской логистики и снижение ручных операций и использование сервисов, внедрить электронный документооборот и объединить базы данных, оптимизировать операционные процессы внутри логистического отдела и отслеживать статусные модели в процессе перевозки.

Так, в настоящий момент уже 69 предприятий получили такую меру поддержки на общую сумму 124 млн рублей.

4. Льготного кредитование субъектов МСП на инвестиционные цели по программе «ПСК» + программе «1764»

Субъекты МСП в сфере логистики могут получить кредит на срок до 10 лет (5 лет — льготный период) от 50 млн до 2 млрд рублей. Это позволит компаниям инвестировать в развитие производства и быстрее масштабировать свой бизнес. Размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ. 

5. Субсидия на компенсацию расходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам

Претендовать на данную меру поддержки могут российские логистические компании, оказывающие услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из морских портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна, расположенных на территории РФ, в порты приоритетных стран. В число таких стран в 2025 году вошли Республика Никарагуа, Республика Сенегал, Боливарианская Республика Венесуэла, Федеративная Республика Бразилия, Республика Куба, Южно-Африканская Республика, Объединенная Республика Танзания.

Так, на сегодняшний день, Минпромторг отобрал 8 логистических компаний, которые смогут получить такую меру поддержки — на ее реализацию в 2025 году заложено 1,2 млрд рублей.

6. Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ

Компании могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с применением мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов. 

Предусмотрены следующие критерии отбора проектов:

  • минимальная стоимость проекта — от 3 млрд рублей;

  • максимальный срок окупаемости — 30 лет;

  • максимальный срок финансирования — 20 лет;

  • собственные средства инициатора проекта — не менее 20% от стоимости проекта.

7. Статус системообразующей организации

Компаниям в данном статусе предоставляются такие меры поддержки, как:

  • субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

  • государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на цели, устанавливаемые Правительством РФ в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития.

Помимо этого, федеральным бюджетом на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы предусмотрена государственная поддержка российских организаций в целях создания транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах в размере 500 млн рублей ежегодно

Навигатор мер государственной поддержки

Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф

Благодаря государственной поддержке логистические компании могут оптимизировать затраты, модернизировать инфраструктуру и расширить географию деятельности. Крайне важно максимально использовать доступные возможности для вашего бизнеса, и в этом вам поможет онлайн-сервис господдержка.рф. Скачайте отчет с актуальным перечнем налоговых льгот по всей России или региональных мер в Москве и Московской области, а также получите поддержку от специалистов платформы на всех этапах: от внедрения преференций до сдачи отчетности по ним. 

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу и оставайтесь в курсе последних новостей о мерах поддержки российского бизнеса!

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFH23Dkt

Информации об авторе

Господдержка.рф

Господдержка.рф

Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.

2 937 подписчиков 45 постов

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум