Как государство поддерживает металлургическую отрасль
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По данным Росстата, в 2024 году:
суммарная выручка металлургических компаний составила 13,02 трлн рублей (+ 8% к 2023 году);
фактические отгрузки продукции металлургической промышленности увеличились на 6,1% относительно объема годичной давности — до 12,08 трлн рублей;
поставки готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) выросли более чем на треть — до 6,7 трлн рублей.
При этом динамика отрасли неоднозначная. Так, в 2024 году наблюдалось снижение объемов производства некоторой продукции металлургической отрасли (железная руда, чугун, ферросилиций, сталь).
Сегодня для металлургической отрасли предусмотрены различные налоговые, финансовые и нефинансовые меры поддержки.
1. Налоговые льготы, в числе которых:
нулевая ставка НДПИ 0 рублей для железной руды, добытой в рамках реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (пп. 22 п. 1 ст. 342 НК);
коэффициент, характеризующий способ добычи кондиционных руд черных металлов (Кподз), равный 0,25, при добыче кондиционных руд черных металлов на участках недр, на которых балансовые запасы руд черных металлов для отработки подземным способом составляют более 90% балансовых запасов руд черных металлов (пп. 1 п. 1 ст. 342.1 НК);
коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (Крм), равный 0,1, при добыче руд редких металлов (литий, бериллий, скандий, иттрий, лантан, церий и др.), образующих собственные месторождения, редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах (пп. 1 п. 1 ст. 342.7 НК);
рентный коэффициент Крента, равный 1, в отношении железной руды, многокомпонентной комплексной руды, добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, содержащей медь, никель и (или) металлы платиновой группы (возможно применение Крента, равного 0,2, в соответствии с п. 2 ст. 342.8 НК), концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (пп. 1, 2 п. 3 ст. 342.8 НК) и др.;
федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) по налогу на прибыль (ст. 286.2 НК).
2. Финансовые меры поддержки. Среди них:
кластерная инвестиционная платформа (КИП), в рамках которой компании, реализующие инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции, могут претендовать на получение кредита до 100 млрд рублей по льготной ставке (решение Минпромторга о порядке предоставления субсидии от 24.07.2024 № 24-64132-01596-Р);
промышленная ипотека на приобретение производственных площадей и объектов недвижимого имущества, строительство или модернизацию производственного объекта, а также его реконструкцию. На 7 лет можно получить льготный кредит на сумму до 500 млн рублей (решение Минпромторга о порядке предоставления субсидии от 26.09.2024 № 23-60109-00982-Р);
программа ФРП «Проекты развития», в рамках которой предоставляется целевой займ на реализацию проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Компания может получить до 1 млрд рублей на срок не более 5 лет по ставке 3% или 5% (стандарт ФРП от 21.05.2025 № СФ-И-51);
субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов — организации могут возместить до 70% затрат (решение Минпромторга о порядке предоставления субсидии от 13.02.2025 № 22-68462-00692-Р).
3. Нефинансовые меры поддержки, среди которых:
получение комплексных экологических разрешений (КЭР) на 7 лет (постановление Правительства от 04.08.2022 № 1386);
бесплатные онлайн-консультации по различным вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ);
помощь в поиске покупателя — РЭЦ может сформировать перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к продукции компании и готовых вступить в предметные переговоры.
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Металлургия остается стратегически важной отраслью, и в 2025 году государство продолжает активную поддержку через различные инструменты, направленные не только на стабилизацию отрасли, но и на переход к технологическому и экологичному производству.
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