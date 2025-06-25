Как государство поддерживает металлургическую отрасль

В условиях санкционного давления, изменений на мировых рынках и необходимости технологической модернизации государство активно помогает металлургической отрасли, чтобы обеспечить ее стабильность и рост. Какие меры предлагаются — выясним в статье.

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По данным Росстата, в 2024 году:

суммарная выручка металлургических компаний составила 13,02 трлн рублей (+ 8% к 2023 году);

фактические отгрузки продукции металлургической промышленности увеличились на 6,1% относительно объема годичной давности — до 12,08 трлн рублей ;

поставки готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) выросли более чем на треть — до 6,7 трлн рублей.

При этом динамика отрасли неоднозначная. Так, в 2024 году наблюдалось снижение объемов производства некоторой продукции металлургической отрасли (железная руда, чугун, ферросилиций, сталь).

Сегодня для металлургической отрасли предусмотрены различные налоговые, финансовые и нефинансовые меры поддержки.

1. Налоговые льготы, в числе которых:

2. Финансовые меры поддержки. Среди них:

кластерная инвестиционная платформа (КИП), в рамках которой компании, реализующие инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции, могут претендовать на получение кредита до 100 млрд рублей по льготной ставке (решение Минпромторга о порядке предоставления субсидии от 24.07.2024 № 24-64132-01596-Р);

промышленная ипотека на приобретение производственных площадей и объектов недвижимого имущества, строительство или модернизацию производственного объекта, а также его реконструкцию. На 7 лет можно получить льготный кредит на сумму до 500 млн рублей (решение Минпромторга о порядке предоставления субсидии от 26.09.2024 № 23-60109-00982-Р);

программа ФРП «Проекты развития», в рамках которой предоставляется целевой займ на реализацию проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Компания может получить до 1 млрд рублей на срок не более 5 лет по ставке 3% или 5% (стандарт ФРП от 21.05.2025 № СФ-И-51);

субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов — организации могут возместить до 70% затрат (решение Минпромторга о порядке предоставления субсидии от 13.02.2025 № 22-68462-00692-Р).

3. Нефинансовые меры поддержки, среди которых:

получение комплексных экологических разрешений (КЭР) на 7 лет (постановление Правительства от 04.08.2022 № 1386);

бесплатные онлайн-консультации по различным вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ);

помощь в поиске покупателя — РЭЦ может сформировать перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к продукции компании и готовых вступить в предметные переговоры.

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Металлургия остается стратегически важной отраслью, и в 2025 году государство продолжает активную поддержку через различные инструменты, направленные не только на стабилизацию отрасли, но и на переход к технологическому и экологичному производству.

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