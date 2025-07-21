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Господдержка.рф
Ведение бизнеса

Господдержка бизнеса в кризис: как сохранить и усилить компанию

Кризис — тяжелое время для любого бизнеса, но правильные действия помогут не только пережить трудности, но и выйти из них сильнее. Чтобы остаться на плаву, компании важно не только сокращать расходы, но и активно использовать доступные меры поддержки.
Господдержка бизнеса в кризис: как сохранить и усилить компанию
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На сайте господдержка.рф вы можете узнать о доступных мерах поддержки для вашего бизнеса! Скачайте отчет с перечнем актуальных налоговых льгот по всей России или региональных мер, доступных в Москве и Московской области, а также получите консультацию экспертов онлайн-сервиса по вопросу их внедрения. 

Навигатор мер государственной поддержки

Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф

5 шагов для защиты бизнеса с помощью господдержки

1. Проведите аудит компании

Прежде чем действовать, оцените текущее состояние компании:

  • финансовые показатели (чистая прибыль, выручка, долговая нагрузка);

  • структура активов и обязательств;

  • численность сотрудников и т. д.

Это поможет определить, на какие виды поддержки вы можете претендовать. 

2. Используйте налоговые льготы

Государство предлагает бизнесу различные налоговые послабления, в числе которых:

  • отсрочка или рассрочка по налогам;

  • отраслевые льготы;

  • пониженные тарифы страховых взносов;

  • ускоренная амортизация для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, проверьте региональные преференции, среди которых могут быть:

  • инвестиционные налоговые вычеты;

  • пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет;

  • льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество организаций; 

  • специальные условия для участников инвестиционных проектов.

3. Рассмотрите льготные зоны для бизнеса

Перенос компании в особую экономическую зону (ОЭЗ), инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), территорию опережающего развития (ТОР) и другие льготные зоны открывает доступ к различным налоговым и административным преференциям. Оцените затраты на переезд бизнеса и потенциальные преимущества — возможно, это выгодное решение.

4. Подключите финансовую и нефинансовую поддержку

Государство предлагает бизнесу различные финансовые (субсидии, гранты, льготные кредиты и т. д.) и нефинансовые (акселераторы, менторские программы, помощь в выходе на экспорт и др.) меры поддержки, которые помогают снизить финансовую нагрузку, привлечь финансирование, выйти на новые рынки и повысить конкурентоспособность. 

5. Выполните все условия для получения преференций

После выбора подходящих мер поддержки, убедитесь, что ваш бизнес соответствует требованиям. Соблюдение всех условий позволит легально воспользоваться поддержкой и укрепить позиции компании.

Навигатор мер государственной поддержки

Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф

Грамотное использование господдержки помогает не только пережить сложный период, но и заложить основу для будущего роста. Однако следить за изменениями в законодательстве и подбирать актуальные меры вручную — сложно. 

Онлайн-сервис господдержка.рф в автоматизированном режиме подберет для вашего бизнеса доступные налоговые льготы по всей России или региональные меры в Москве и Московской области, а специалисты платформы поддержат на всех этапах — от внедрения мер до сдачи отчетности по ним. 

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Господдержка.рф

Господдержка.рф

Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.

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