Господдержка бизнеса в кризис: как сохранить и усилить компанию
На сайте господдержка.рф вы можете узнать о доступных мерах поддержки для вашего бизнеса! Скачайте отчет с перечнем актуальных налоговых льгот по всей России или региональных мер, доступных в Москве и Московской области, а также получите консультацию экспертов онлайн-сервиса по вопросу их внедрения.
Навигатор мер государственной поддержки
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5 шагов для защиты бизнеса с помощью господдержки
1. Проведите аудит компании
Прежде чем действовать, оцените текущее состояние компании:
финансовые показатели (чистая прибыль, выручка, долговая нагрузка);
структура активов и обязательств;
численность сотрудников и т. д.
Это поможет определить, на какие виды поддержки вы можете претендовать.
2. Используйте налоговые льготы
Государство предлагает бизнесу различные налоговые послабления, в числе которых:
отсрочка или рассрочка по налогам;
отраслевые льготы;
пониженные тарифы страховых взносов;
ускоренная амортизация для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.
Кроме того, проверьте региональные преференции, среди которых могут быть:
инвестиционные налоговые вычеты;
пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет;
льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество организаций;
специальные условия для участников инвестиционных проектов.
3. Рассмотрите льготные зоны для бизнеса
Перенос компании в особую экономическую зону (ОЭЗ), инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), территорию опережающего развития (ТОР) и другие льготные зоны открывает доступ к различным налоговым и административным преференциям. Оцените затраты на переезд бизнеса и потенциальные преимущества — возможно, это выгодное решение.
4. Подключите финансовую и нефинансовую поддержку
Государство предлагает бизнесу различные финансовые (субсидии, гранты, льготные кредиты и т. д.) и нефинансовые (акселераторы, менторские программы, помощь в выходе на экспорт и др.) меры поддержки, которые помогают снизить финансовую нагрузку, привлечь финансирование, выйти на новые рынки и повысить конкурентоспособность.
5. Выполните все условия для получения преференций
После выбора подходящих мер поддержки, убедитесь, что ваш бизнес соответствует требованиям. Соблюдение всех условий позволит легально воспользоваться поддержкой и укрепить позиции компании.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Грамотное использование господдержки помогает не только пережить сложный период, но и заложить основу для будущего роста. Однако следить за изменениями в законодательстве и подбирать актуальные меры вручную — сложно.
Онлайн-сервис господдержка.рф в автоматизированном режиме подберет для вашего бизнеса доступные налоговые льготы по всей России или региональные меры в Москве и Московской области, а специалисты платформы поддержат на всех этапах — от внедрения мер до сдачи отчетности по ним.
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