Господдержка бизнеса в кризис: как сохранить и усилить компанию

Кризис — тяжелое время для любого бизнеса, но правильные действия помогут не только пережить трудности, но и выйти из них сильнее. Чтобы остаться на плаву, компании важно не только сокращать расходы, но и активно использовать доступные меры поддержки.

На сайте господдержка.рф вы можете узнать о доступных мерах поддержки для вашего бизнеса! Скачайте отчет с перечнем актуальных налоговых льгот по всей России или региональных мер, доступных в Москве и Московской области, а также получите консультацию экспертов онлайн-сервиса по вопросу их внедрения.

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5 шагов для защиты бизнеса с помощью господдержки

1. Проведите аудит компании

Прежде чем действовать, оцените текущее состояние компании:

финансовые показатели (чистая прибыль, выручка, долговая нагрузка);

структура активов и обязательств;

численность сотрудников и т. д.

Это поможет определить, на какие виды поддержки вы можете претендовать.

2. Используйте налоговые льготы

Государство предлагает бизнесу различные налоговые послабления, в числе которых:

отсрочка или рассрочка по налогам;

отраслевые льготы;

пониженные тарифы страховых взносов;

ускоренная амортизация для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, проверьте региональные преференции, среди которых могут быть:

инвестиционные налоговые вычеты;

пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет;

льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество организаций;

специальные условия для участников инвестиционных проектов.

3. Рассмотрите льготные зоны для бизнеса

Перенос компании в особую экономическую зону (ОЭЗ), инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), территорию опережающего развития (ТОР) и другие льготные зоны открывает доступ к различным налоговым и административным преференциям. Оцените затраты на переезд бизнеса и потенциальные преимущества — возможно, это выгодное решение.

4. Подключите финансовую и нефинансовую поддержку

Государство предлагает бизнесу различные финансовые (субсидии, гранты, льготные кредиты и т. д.) и нефинансовые (акселераторы, менторские программы, помощь в выходе на экспорт и др.) меры поддержки, которые помогают снизить финансовую нагрузку, привлечь финансирование, выйти на новые рынки и повысить конкурентоспособность.

5. Выполните все условия для получения преференций

После выбора подходящих мер поддержки, убедитесь, что ваш бизнес соответствует требованиям. Соблюдение всех условий позволит легально воспользоваться поддержкой и укрепить позиции компании.

Навигатор мер государственной поддержки Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф Проверить онлайн

Грамотное использование господдержки помогает не только пережить сложный период, но и заложить основу для будущего роста. Однако следить за изменениями в законодательстве и подбирать актуальные меры вручную — сложно.

Онлайн-сервис господдержка.рф в автоматизированном режиме подберет для вашего бизнеса доступные налоговые льготы по всей России или региональные меры в Москве и Московской области, а специалисты платформы поддержат на всех этапах — от внедрения мер до сдачи отчетности по ним.

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