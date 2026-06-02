Переписка и скриншоты как доказательство в спорах с контрагентами: что принимает арбитраж в 2026

Работу согласовали в переписке, объём и сроки уточнили в почте, заказчик написал «всё принято, спасибо» — а потом отказался платить, заявив, что договорённостей не было. Знакомая для малого бизнеса ситуация: значимая часть отношений с контрагентами живёт в мессенджерах и электронной почте, а не в подписанных документах. Пока всё идёт гладко, это удобно. Когда начинается спор — выясняется, что доказать на словах согласованное почти нечем.

Хорошая новость: арбитражные суды давно работают с электронной перепиской и скриншотами как с письменными доказательствами. Плохая: к тому, как именно они зафиксированы, есть жёсткие требования, и обычный скриншот их не проходит. Разберём, что арбитраж принимает в 2026 году, а что отклонит, и как зафиксировать переписку для суда так, чтобы она сработала, — этим как раз занимается наш сервис Подписал.ру.