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ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми. Как заказчику составить бухгалтерские проводки 

Документальное оформление сотрудничества с самозанятыми имеет нюансы. Платформа ЯЗАНЯТ обеспечивает заказчику полный комплект закрывающих документов. Но бухучет при работе через онлайн-платформу отличается от прямого сотрудничества.
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Сотрудничество с самозанятыми. Как заказчику составить бухгалтерские проводки 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие документы нужно оформлять при работе с самозанятыми

Итак, при работе с самозанятым у заказчика должны быть первичные документы, к которым относятся:

  1. Договор — основной документ, который регламентирует взаимоотношения сторон. Тип договора — гражданско-правовой. Брать за основу шаблон договора для штатного персонала нельзя, это чревато переквалификацией взаимоотношений в трудовые со всеми вытекающими последствиями. 

Важно, чтобы периодичность и даты выплат по договору отличались от дней расчета со штатными работниками, а вознаграждение перечислялось не за отработанное время, а за конкретный фронт выполненных работ или услуг.

  1. Акт — документ, который подтверждает, что исполнитель выполнил свои договорные обязанности, а заказчик принял эту работу. В акте необходимо прописать перечень оказанных услуг, выполненных работ или этап от общего объема, если договором предусмотрено длительное сотрудничество.

  2. Товарная накладная — документ, который отражает передачу материальных ценностей от самозанятого покупателю. Важно, чтобы приобретаемые у плательщика НПД товары, были произведены лично им. Самозанятым запрещено перепродавать. 

Но сейчас на рассмотрении в ГД находится законопроект, который предлагает расширить перечень видов деятельности, разрешенных для самозанятых. Если поправки в закон примут, то исполнители на НПД смогут продавать товар не своего производства, ввезенный в рамках параллельного импорта.

  1. Чек — документ, который подтверждает, что заказчик перечислил вознаграждение исполнителю, а последний задекларировал полученный доход. Самозанятый обязан формировать чек в приложении «Мой налог» и выдавать его заказчику, который вправе учесть в расходах для целей налогообложения выплату подрядчику на НПД только при наличии чека.

Работа через платформу ЯЗАНЯТ — залог корректности и прозрачности сотрудничества с самозанятым. Платформа ЯЗАНЯТ обеспечивает стороны юридически значимыми документами, заключенными через ЭДО, которые принимают суды и налоговые инспекторы, а также гарантирует заказчику предоставление чека, так как его формирование осуществляется автоматически после каждой выплаты. 

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Бухгалтерские проводки при работе с исполнителями через платформу ЯЗАНЯТ

Бухучет расчетов с самозанятым через платформу ЯЗАНЯТ отличается от учета прямого сотрудничества. Заказчик не перечисляет деньги непосредственно исполнителю, а пополняет баланс личного кабинета сервиса.

Поэтому оформление операций по самозанятым проводится так же, как и с прочими контрагентами с открытием специального субсчета «Расчеты с посредником».

Расчеты с исполнителями отражаются следующими проводками:

  • При пополнении номинального счета на платформе:

    • Дт 55.4 Кт 51

В назначении платежа укажите «Пополнение номинального счета компании в сервисе «ЯЗАНЯТ» в рамках пользовательского соглашения Сумма ХХХХ-ХХ Без налога (НДС)».

В качестве подтверждающего документа служит выписка с номинального счета.

  • Если компания выводит деньги с номинального счета платформы:

    • Дт 51 КТ 55.4

В назначении платежа укажите «Вывод средств с  номинального счета компании в сервисе «ЯЗАНЯТ» в рамках пользовательского соглашения Сумма ХХХХ-ХХ Без налога (НДС)».

Подтверждающим документом будет выписка с номинального счета.

  • Когда заказчик принимает выполненные работы / оказанные услуги на платформе и подписывает акт:

    • Дт 26 (10, 20, 25, 41, 44) Кт 76

Подтверждающими документами являются — подписанные ПЭП заказ-наряд, акт и договор.

  • Когда перечисляется оплата исполнителю:

    • Дт 76 Кт 55.4

Платеж подтверждается выпиской с номинального счета. В назначении платежа обязательно укажите по какому договору переводите деньги. 

Операции по сотрудничеству компании с платформой отражается такими проводками:

  • Когда компания в конце месяца подписывает акт за использование платформы:

    • Дт 26(08) Кт 76 (60)

Собираются данные по количеству самозанятых и проведенных транзакциях. На основании подписанного акта выставляется счет на оплату услуг платформы. 

  • При оплате выставленного счета за использование платформы:

    • Дт 76 (60) КТ 51

В назначении платежа укажите, например, «Оплата по счету № 6-050422 от 05.07.2023 за услуги Платформы «ЯЗАНЯТ» за период 01.06.2023-30.06.2023 г. Сумма 6102-86 рублей. В том числе НДС ххххх».

Подтверждающим документом служит выписка с расчетного счета компании.

Через платформу ЯЗАНЯТ можно провести массовую выплату исполнителям, подготовив всего одно платежное поручение — на пополнение баланса сервиса. А интеграция с 1С сэкономит время: заказчику не придется вручную формировать операции и заводить каждого исполнителя.

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Комментарии

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