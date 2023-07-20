Сотрудничество с самозанятыми. Как заказчику составить бухгалтерские проводки 

Документальное оформление сотрудничества с самозанятыми имеет нюансы. Платформа ЯЗАНЯТ обеспечивает заказчику полный комплект закрывающих документов. Но бухучет при работе через онлайн-платформу отличается от прямого сотрудничества.

Какие документы нужно оформлять при работе с самозанятыми

Итак, при работе с самозанятым у заказчика должны быть первичные документы, к которым относятся:

Договор — основной документ, который регламентирует взаимоотношения сторон. Тип договора — гражданско-правовой. Брать за основу шаблон договора для штатного персонала нельзя, это чревато переквалификацией взаимоотношений в трудовые со всеми вытекающими последствиями.

Важно, чтобы периодичность и даты выплат по договору отличались от дней расчета со штатными работниками, а вознаграждение перечислялось не за отработанное время, а за конкретный фронт выполненных работ или услуг.

Акт — документ, который подтверждает, что исполнитель выполнил свои договорные обязанности, а заказчик принял эту работу. В акте необходимо прописать перечень оказанных услуг, выполненных работ или этап от общего объема, если договором предусмотрено длительное сотрудничество. Товарная накладная — документ, который отражает передачу материальных ценностей от самозанятого покупателю. Важно, чтобы приобретаемые у плательщика НПД товары, были произведены лично им. Самозанятым запрещено перепродавать.

Но сейчас на рассмотрении в ГД находится законопроект, который предлагает расширить перечень видов деятельности, разрешенных для самозанятых. Если поправки в закон примут, то исполнители на НПД смогут продавать товар не своего производства, ввезенный в рамках параллельного импорта.

Чек — документ, который подтверждает, что заказчик перечислил вознаграждение исполнителю, а последний задекларировал полученный доход. Самозанятый обязан формировать чек в приложении «Мой налог» и выдавать его заказчику, который вправе учесть в расходах для целей налогообложения выплату подрядчику на НПД только при наличии чека.

Работа через платформу ЯЗАНЯТ — залог корректности и прозрачности сотрудничества с самозанятым. Платформа ЯЗАНЯТ обеспечивает стороны юридически значимыми документами, заключенными через ЭДО, которые принимают суды и налоговые инспекторы, а также гарантирует заказчику предоставление чека, так как его формирование осуществляется автоматически после каждой выплаты. Зарегистрироваться на платформе

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Бухгалтерские проводки при работе с исполнителями через платформу ЯЗАНЯТ

Бухучет расчетов с самозанятым через платформу ЯЗАНЯТ отличается от учета прямого сотрудничества. Заказчик не перечисляет деньги непосредственно исполнителю, а пополняет баланс личного кабинета сервиса.

Поэтому оформление операций по самозанятым проводится так же, как и с прочими контрагентами с открытием специального субсчета «Расчеты с посредником».

Расчеты с исполнителями отражаются следующими проводками:

При пополнении номинального счета на платформе: Дт 55.4 Кт 51



В назначении платежа укажите «Пополнение номинального счета компании в сервисе «ЯЗАНЯТ» в рамках пользовательского соглашения Сумма ХХХХ-ХХ Без налога (НДС)».

В качестве подтверждающего документа служит выписка с номинального счета.

Если компания выводит деньги с номинального счета платформы: Дт 51 КТ 55.4



В назначении платежа укажите «Вывод средств с номинального счета компании в сервисе «ЯЗАНЯТ» в рамках пользовательского соглашения Сумма ХХХХ-ХХ Без налога (НДС)».

Подтверждающим документом будет выписка с номинального счета.

Когда заказчик принимает выполненные работы / оказанные услуги на платформе и подписывает акт: Дт 26 (10, 20, 25, 41, 44) Кт 76



Подтверждающими документами являются — подписанные ПЭП заказ-наряд, акт и договор.

Когда перечисляется оплата исполнителю: Дт 76 Кт 55.4



Платеж подтверждается выпиской с номинального счета. В назначении платежа обязательно укажите по какому договору переводите деньги.

Операции по сотрудничеству компании с платформой отражается такими проводками:

Когда компания в конце месяца подписывает акт за использование платформы: Дт 26(08) Кт 76 (60)



Собираются данные по количеству самозанятых и проведенных транзакциях. На основании подписанного акта выставляется счет на оплату услуг платформы.

При оплате выставленного счета за использование платформы: Дт 76 (60) КТ 51



В назначении платежа укажите, например, «Оплата по счету № 6-050422 от 05.07.2023 за услуги Платформы «ЯЗАНЯТ» за период 01.06.2023-30.06.2023 г. Сумма 6102-86 рублей. В том числе НДС ххххх».

Подтверждающим документом служит выписка с расчетного счета компании.

Через платформу ЯЗАНЯТ можно провести массовую выплату исполнителям, подготовив всего одно платежное поручение — на пополнение баланса сервиса. А интеграция с 1С сэкономит время: заказчику не придется вручную формировать операции и заводить каждого исполнителя.

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