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Что делать, если самозанятый аннулировал чек. Пошаговая инструкция

Один из основных документов при работе с самозанятым — чек, который одновременно подтверждает оказание услуги и расходы в учете. При этом самозанятый легко может его аннулировать. Как поступить компании в этом случае, чтобы у налоговой инспекции не возникло вопросов.
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Что делать, если самозанятый аннулировал чек. Пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Особенности расчетов с самозанятым

При получении от заказчика оплаты за товары, работы или услуги самозанятый выдает чек в электронном или бумажном виде — это правило устанавливает ст. 14 422-ФЗ. Если заказчик рассчитался наличными средствами, то чек выдается в тот же момент. При оплате безналичным способом исполнитель отправляет чек до 9 числа следующего за текущим налоговым периодом месяца.

Самозанятые формируют чеки в приложении «Мой налог». Но просто сформировать чек недостаточно. Его нужно обязательно передать покупателю. Иначе это будет считаться уклонением от уплаты налогов: в таком случае самозанятому грозит штраф 20% от суммы расчета по ст. 129.13 НК. Повторное нарушение в течение полугода приведет к уплате штрафа в полном размере от выплаты.

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Когда законно аннулировать чек

Самозанятый вправе так поступить:

  • при возврате средств заказчику;

  • если в чеке допущена ошибка — например, неверно указана сумма или ИНН.

В приложении «Мой налог» эта операция проводится в пару кликов и не требует от исполнителя какого-либо документального подтверждения. 

Со своей стороны заказчику при получении чека нужно проверить правильность указанных в нем данных:

  • наименование услуги;

  • ИНН заказчика;

  • дату;

  • наличие опечаток.

Чек с неверными данными нельзя принять к учету, поэтому попросите исполнителя аннулировать ошибочный и выдать новый документ.

Риски при аннулировании чека для компании

Самозанятый может аннулировать чек в любое время, несмотря на корректность документа:

  1. Когда заказчик еще не успел принять эти расходы при расчете налога на прибыль.

  2. Когда заказчик уже учел выплату в расходах при расчете налога на прибыль, подал декларацию и заплатил налог.

Чем грозит аннулирование чека компании:

  • Сложнее подтвердить расходы компании.

Если исполнитель аннулировал чек без возврата средств заказчику, то выплату самозанятому все равно можно включить в расходы. Эту позицию высказала ФНС в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@

В этом случае заказчик может направить в налоговую инспекцию обращение, чтобы инициировать проверку недобросовестного исполнителя. К обращению нужно приложить документы, которые подтверждают сотрудничество с самозанятым: договор, акт, платежное поручение.

  • Компания становится налоговым агентом по отношению к исполнителю.

Кроме того чек служит главным подтверждением того, что компания сотрудничает именно с самозанятым. При отсутствии чека налоговая посчитает, что компания сотрудничает с физлицом по ГПХ и доначислит НДФЛ и страховые взносы. 

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сотрудничайте с самозанятыми через онлайн-платформу «ЯЗАНЯТ». Здесь в полном объеме реализован обмен закрывающими документами, формирование чека после каждой выплаты самозанятому и автоматическая оплата налога за исполнителя.

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Что делать заказчику, когда чек аннулирован

Алгоритм действий будет такой:

  1. Обратитесь к исполнителю. Возможно, вам удастся договориться о том, чтобы он прислал чек, сформированный задним числом. Напомните самозанятому про штраф, который ему грозит за невыдачу чека.

  2. При отказе восстановить чек сообщите об этом в ФНС. Это можно сделать на официальном сайте или непосредственно в отделении. Здесь пригодится договор, акты, а также переписка и иные документы, подтверждающие сотрудничество. Приложите их к своему обращению.

  3. Налоговая инспекция проведет проверку, самозанятого оштрафуют за занижение налоговой базы, а вы получите чек, подтвердите расходы и избежите санкций.

Как обезопасить бизнес при сотрудничестве с самозанятыми

  • Лучше всего предупредить проблему. Всегда заключайте договор с самозанятым, подписывайте акты и сохраняйте переписку. Они могут служить доказательствами, что вы сотрудничали с исполнителем именно как с самозанятым.

  • Кроме того, в договоре можно предусмотреть условие, что при аннулировании или невыдаче чека исполнитель обязуется компенсировать расходы заказчика, которые тот понесет на доплату налога после корректировки налоговой базы, НДФЛ и страховых взносов.

Конечно, сложно постоянно контролировать статус чека и проверять QR-коды. Более надежный вариант — сотрудничать с самозанятыми через автоматизированные сервисы. Платформа «ЯЗАНЯТ» контролирует аннулирование чеков и обезопасит заказчиков от этой проблемы. С помощью онлайн-платформы вы найдете заказчиков или исполнителей, подпишете юридически значимые документы с исполнителями онлайн за несколько минут, а также сможете проводить массовые выплаты в рамках одного сервиса.

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Комментарии

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