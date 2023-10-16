Преимущества при работе с самозанятыми через платформу ЯЗАНЯТ

О самозанятости сказано уже немало. Подводные камни в работе с плательщиками НПД мы рассматривали ранее в другой статье. Но проблемы могут возникнуть не только у заказчиков, но и у исполнителей. Давайте сегодня попробуем определить, как минимизировать риски для всех сторон сделки.

Как уже говорилось, главное во взаимовыгодном сотрудничестве между заказчиком-организацией и исполнителем-самозанятым — это надежные гаранты сделки и оформления полного пакета документов. И в том, и в другом случае решением может стать использование специализированной платформы «ЯЗАНЯТ».

В чем выгода для самозанятого?

Бесплатное использование платформы.

Удобная и простая регистрация.

Возможность поиска по базе заказов от проверенных заказчиков.

Электронная подпись, позволяющая подписывать договоры и акты онлайн.

Автоматическое формирование чека.

Хранение документов в архиве платформы.

Выплаты вознаграждения на реквизиты карты или счета.

Автоматическая оплата налогов.

Для компаний-заказчиков услуги платформы платные, однако стоимость услуг совсем невысока — всего 0,5 % от суммы оплаченных услуг самозанятых.

При этом компания получает огромное количество бонусов:

возможность поиска проверенных исполнителей по базе платформы;

возможность приглашать на платформу исполнителей, с которыми работали ранее;

удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

автоматическое формирование комплекта необходимых документов – акт, заказ-наряд, чек;

оплата «одним кликом» даже большому количеству исполнителей;

удаленное подписание всех документов при помощи ЭЦП, архив документов;

проверка статуса плательщика НПД в течение всего времени сотрудничества;

автоматическое формирование чека от плательщика НПД после оплаты;

персональный менеджер и техническая поддержка 24/7;

отслеживание состояния чека — недобросовестные исполнители не смогут незаметно аннулировать чек, платформа сразу сообщит об этом заказчику;

маркетплейс и формирование заданий - указывает на сдельный характер отношений, что снижает риск переквалификации отношений в трудовые.

Работа через платформу «ЯЗАНЯТ» предоставляет не только удобство, но и значительные преимущества в снижении рисков, связанных с составлением документов, обосновывающих расходы заказчика и подтверждающих, что сделки с самозанятыми носили законный характер.

Исполнители и заказчики могут осуществлять весь процесс оформления документов в автоматическом режиме, что позволяет сократить время на бумажную работу и снизить риск допустить ошибки в их составлении, которые могут привести к проблемам с контролирующими органами.

Таким образом, работа через платформу «ЯЗАНЯТ» не только удобна, но и позволяет снизить риски, связанные с составлением документов, что в свою очередь помогает исполнителям и заказчикам сфокусироваться на своей основной деятельности, минимизируя возможные проблемы и потенциальные финансовые затраты.

Упрощаем работу с самозанятыми Находите или добавляйте исполнителей, заключайте электронные договоры, формируйте закрывающие документы, производите расчеты Зарегистрироваться

Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8JyKKJ