Преимущества при работе с самозанятыми через платформу ЯЗАНЯТ

Как уже говорилось, главное во взаимовыгодном сотрудничестве между заказчиком-организацией и исполнителем-самозанятым — это надежные гаранты сделки и оформления полного пакета документов. И в том, и в другом случае решением может стать использование специализированной платформы «ЯЗАНЯТ».
В чем выгода для самозанятого?
Бесплатное использование платформы.
Удобная и простая регистрация.
Возможность поиска по базе заказов от проверенных заказчиков.
Электронная подпись, позволяющая подписывать договоры и акты онлайн.
Автоматическое формирование чека.
Хранение документов в архиве платформы.
Выплаты вознаграждения на реквизиты карты или счета.
Автоматическая оплата налогов.
Для компаний-заказчиков услуги платформы платные, однако стоимость услуг совсем невысока — всего 0,5 % от суммы оплаченных услуг самозанятых.
При этом компания получает огромное количество бонусов:
возможность поиска проверенных исполнителей по базе платформы;
возможность приглашать на платформу исполнителей, с которыми работали ранее;
удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
автоматическое формирование комплекта необходимых документов – акт, заказ-наряд, чек;
оплата «одним кликом» даже большому количеству исполнителей;
удаленное подписание всех документов при помощи ЭЦП, архив документов;
проверка статуса плательщика НПД в течение всего времени сотрудничества;
автоматическое формирование чека от плательщика НПД после оплаты;
персональный менеджер и техническая поддержка 24/7;
отслеживание состояния чека — недобросовестные исполнители не смогут незаметно аннулировать чек, платформа сразу сообщит об этом заказчику;
маркетплейс и формирование заданий - указывает на сдельный характер отношений, что снижает риск переквалификации отношений в трудовые.
Работа через платформу «ЯЗАНЯТ» предоставляет не только удобство, но и значительные преимущества в снижении рисков, связанных с составлением документов, обосновывающих расходы заказчика и подтверждающих, что сделки с самозанятыми носили законный характер.
Исполнители и заказчики могут осуществлять весь процесс оформления документов в автоматическом режиме, что позволяет сократить время на бумажную работу и снизить риск допустить ошибки в их составлении, которые могут привести к проблемам с контролирующими органами.
Таким образом, работа через платформу «ЯЗАНЯТ» не только удобна, но и позволяет снизить риски, связанные с составлением документов, что в свою очередь помогает исполнителям и заказчикам сфокусироваться на своей основной деятельности, минимизируя возможные проблемы и потенциальные финансовые затраты.
Упрощаем работу с самозанятыми
Находите или добавляйте исполнителей, заключайте электронные договоры, формируйте закрывающие документы, производите расчеты
Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8JyKKJ
Комментарии