ЯЗАНЯТ
Трудовые отношения

Несовершеннолетний исполнитель. Нюансы сотрудничества  

Привлекать к сотрудничеству несовершеннолетних лиц по гражданско-правовым договорам (ГПД) законодательно не запрещено. Но есть некоторые нюансы, которые нужно знать заказчику, прежде чем начинать сотрудничать с подростком. В частности, нужно получить согласие законных представителей и указать корректные формулировки в договоре.
38 6
Несовершеннолетний исполнитель. Нюансы сотрудничества  
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На какие группы делятся несовершеннолетние исполнители

Заключить ГПД с лицом младше 18 лет можно при соблюдении ст. 26 и 28 ГК. В терминологии ГК такие лица делятся на две группы:

Сделки от их имени могут проводить законные представители — родители, усыновители или опекуны. Исполнители могут выполнять мелкие бытовые заказы или заключать сделки с целью безвозмездного получения выгоды, не требующие заверения нотариусом либо госрегистрации. Также они могут распоряжаться деньгами, которые получили от представителей.

Фактически с этой категорией заказчики сотрудничают нечасто, они, как правило, привлекают к сотрудничеству подростков постарше.

Такая категория может проводить сделки самостоятельно, а еще и нести по ним имущественную ответственность согласно ст. 26 ГК. Нюансы взаимодействия с такими подростками зависят от двух критериев. Первое — статус. Подросток может быть индивидуальным предпринимателем, лицом без спецстатуса или самозанятым. Второе — дееспособность. Подросток может быть полностью или ограниченно дееспособным.

Находите самозанятых на платформе «ЯЗАНЯТ» или добавляйте своих исполнителей, проводите массовые или разовые выплаты и обменивайтесь электронными документами.

Эмансипированные и неэмансипированные несовершеннолетние

Если лицо моложе 18 лет признают полностью дееспособным, это называется эмансипацией.

В этом случае такое лицо проводит сделки на общих для взрослых основаниях и ему не нужно согласие законных представителей.

Эмансипированным подросток может стать:

  • На основании решения органов опеки (ст. 27 ГК)при получении согласия от родителей.

  • По решению суда (ст. 27 ГК), если родители против того, чтобы ребенка признали полностью дееспособным.

  • При вступлении в брак (п. 2 ст. 21 ГК, п. 2 ст. 13 СК) после получения свидетельства о браке. Тогда не требуется согласие родителей или опеки.

С эмансипированными исполнителями заказчик сотрудничает на тех же основаниях и условиях, что и совершеннолетними. Но при этом прежде чем подписывать договор, нужно запросить у исполнителя один из подтверждающих документов:

  • решение органа опеки и попечительства;

  • решение суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным;

  • свидетельство о браке.

При сотрудничестве с неэмансипированным подростком обратите внимание на то, что такой гражданин не имеет право самостоятельно заключать ГПД на выполнение работ или оказание услуг. Чтобы сотрудничать с ним, заказчику нужно запросить у подростка необходимые документы и оформить договор с учетом его статуса.

Несовершеннолетний индивидуальный предприниматель

После достижения 14 лет подросток может стать ИП (п.1 ст. 23, ст. 26, ст. 22.1 от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Для открытия ИП ему необходимо подать в налоговую, помимо прочего, согласие законных представителей, которое заверено нотариально. Для заключения договора с ИП получите от подростка такие документы:

  • Уведомление о постановке на учет в налоговой.

  • Выписку из ЕГРИП.

  • Согласие законных представителей на заключение ГПД.

  • Свидетельство о рождении, если согласие дали родители.

  • Документ, подтверждающий права законных представителей, — при получении согласия от опекуна или попечителя.

  • Копии паспортов законных представителей.

Несовершеннолетний самозанятый

С 14 лет подросток может зарегистрироваться как самозанятый (письмо Минфина от 30.04.2021 № 03-11-11/33669). Чтобы это сделать, ему нужно получить статус плательщика налога на профдоход через «Мой налог» или портал Госуслуг. Чтобы заключить договор с самозанятым, нужны следующие документы:

  • Справка из приложения «Мой налог».

  • Согласие законных представителей на заключение ГПД.

  • Свидетельство о рождении, если согласие дали родители.

  • Документ, подтверждающий права законных представителей, — при получении согласия от опекуна или попечителя.

  • Копии паспортов законных представителей.

Сотрудничайте с самозанятыми исполнителями через платформу «ЯЗАНЯТ». С ее помощью вы можете подписывать документы с самозанятым в электронном виде по готовым шаблонам, формировать документы автоматически и проверять корректность данных. 

После каждой сделки платформа автоматически формирует чеки и сохраняет их. Вы в любой момент можете получить доступ к документам и предоставить их по запросу проверяющих органов. 

А если появились сложные вопросы — наш юрист с практикой в области НПД предоставит вам бесплатную консультацию.

Несовершеннолетний без статуса

При заключении договора с несовершеннолетним исполнителем без спецстатуса нужно запросить у него СНИЛС и согласие представителей (п. 1 ст. 26 ГК). Причем в таком случае заказчик является налоговым агентом и должен уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы за исполнителя, а еще сдать отчетность.

Как получить согласие законных представителей

На каждый договор законные представители дают согласие. Его можно оформить как отдельный документ, как приложение к договору, или представители могут подтвердить согласие подписью прямо в договоре.

Если согласие оформляется раньше, чем заключается договор, в него включают сведения:

  • Фамилия, имя, отчество исполнителя и представителей.

  • Предмет договора.

  • Сведения о заказчике.

  • Дата согласия.

  • Подписи представителей.

Если договор заключен раньше подписания согласия, то в таком случае в согласии нужно дополнительно прописать реквизиты соответствующего договора.

Что добавить в договор с несовершеннолетним

В целом, договор с несовершеннолетним исполнителем существенно не отличается от обычного ГПД. Но все же стоит учесть несколько моментов:

  • Следует прописать статус подростка и наличие согласия на заключение договора.

Например: «Общество с ограниченной ответственностью «Весна», далее — «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Ковалев Семен Петрович, который применяет налоговый режим «Налог на профдоход», далее — «Исполнитель», с другой стороны, которые совместно именуются «Стороны», заключили с согласия законных представителей Исполнителя Ковалевой Анны Сергеевны и Ковалева Петра Александровича Договор возмездного оказания услуг…».

  • В предмет договора нельзя включать работы, которые исполнитель по возрасту выполнять не может (например, водить автомобиль).

  • В договоре нужно указать ответственность представителей в случае, если несовершеннолетний исполнитель нанес заказчику ущерб.

Если исполнитель не сможет самостоятельно возместить убыток, то при таком условии этого можно требовать от законных представителей.

Каковы риски сотрудничества с подростком

Один из основных рисков — в том, что договор признают недействительным. Риск появляется, если не было получено согласия представителей. Соответственно, чтобы его исключить:

  • Пропишите в преамбуле, что получено согласие представителей.

  • Получите само согласие в письменном виде.

  • Закрепите в договоре ответственность представителей.

Второй риск, который может возникнуть, — риск переквалификации отношений в трудовые. Этот риск возникает не только при сотрудничестве с подростками, но и при заключении ГПД с внештатниками в целом. Полностью исключить такой риск не удастся, но чтобы уменьшить вероятность переквалификации:

  • Проверяйте статус исполнителя до того, как подписать договор.

  • Избегайте трудовой терминологии в ГПД.

  • Подписывайте акты выполненных работ или оказанных услуг с исполнителем.

  • Обязательно запрашивайте чеки, если сотрудничаете с самозанятым.

Доверьте анализ рисков платформе «ЯЗАНЯТ». Мы проверим статус самозанятого, отклоним сделку, если он превысил лимит дохода в 2,4 млн рублей, проверим информацию об исполнителе через банк-партнер и проанализируем все возникающие риски, которые связаны в том числе с переквалификацией отношений.

Записаться на демо

Итоги

Чтобы сотрудничать с исполнителем по ГПД, уточните, является ли он эмансипированным. Если да, то согласие законных представителей не требуется. Договор в таком случае полностью аналогичен тому, что заключается с совершеннолетним внештатником.

Если подросток не имеет статуса эмансипированного, получите согласие его законных представителей на заключение ГПД. В договор с таким исполнителем включите условие об ответственности представителей, если в случае нанесения заказчику ущерба подросток не сможет возместить его самостоятельно.

Бесплатная инструкция для бизнеса по работе с самозанятыми

Узнайте как избежать штрафов при работе с самозанятыми

Оптимизируйте свой бизнес и сэкономьте время и ресурсы

Заполните форму ниже, нажмите «Получить бесплатно» и мы отправим инструкцию на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8KCpzz

Начать дискуссию

Санкции 2022-2024

Стало известно, кто вошёл в перечень экономически значимых компаний

Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В него вошли 6 холдинговых компаний.

16

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Красный уголок бухгалтера

Какие документы по зарплате нужно распечатывать для архива?

Коллеги, добрый день ! Какие документы Вы распечатываете по зарплате? Нам же нужно потом это в архив передавать? Или все,что передаём в качестве РСВ и 6-НДФЛ это и будет информацией об оплате труда и больше ничего не надо?

3
13
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: картошка нон грата, хлеб возрастом 8600 лет, рассылку Госуслуг объявили спамом

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

25

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

64% россиян считают справедливым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Только 17% жителей страны опасаются, что пересмотр НДФЛ приведет к возвращению серых зарплат, а каждый пятый заявил, что налоги нужно отменить для всех, кто получает меньше 5 млн рублей.

52
УСН

Налоги ИП на УСН без работников в 2024 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
20
MasterTMS
Перевозка

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 

В текущих условиях, когда себестоимость перевозок растет, вопрос оптимизации издержек становится особенно актуальным для грузоотправителей. Перестройка логистических схем также вносит свои коррективы: необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, внимательно относиться к расходам и избегать ненужных затрат.

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 
4
97

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Цифра дня. Про зарплату

Более 60% работодателей собираются поднять сотрудникам зарплату в 2024 году.

Цифра дня. Про зарплату
17
Самозанятые

💼Мониторинг по самозанятым стартовал: эксперт предположила, как будут действовать работодатели

С 1 марта 2024 года Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими с самозанятыми. И попавшим под подозрение придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

83
Бесплатно с Налоговые споры

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
1
905
Чеки

ФНС просит хранить электронные кассовые чеки в своем бесплатном сервисе

Пользователи могут скачать два мобильных приложения «Мои чеки онлайн» и «Проверка чеков», где удобно хранить и проверять кассовые документы, а потом использовать их для возврата покупки или для того, чтобы подать жалобу на продавца.

117
Обзоры для бухгалтера

🌟 Как считать НДФЛ с матвыгоды и зарплату для льготы по НДС: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

34
Александр Андрианов
Налог на прибыль

Налог на прибыль по агентскому договору с нерезидентом. Разъяснения коллегии налоговых консультантов

Обязано ли ООО выполнять функции налогового агента по уплате налога на прибыль с суммы выплачиваемого агентского вознаграждения и представлять соответствующий Налоговый расчет в налоговый орган?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
30

Разборы законов

1 194
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Санкции 2022-2024

С основателя газовой фирмы «Итера» сняли санкции

Великобритания сняла санкции с Игоря Макарова, который основал нефтегазовую компанию «Итера», а сейчас занимается инвестициями на Кипре.

33
Управление персоналом

Как организовать системный отдел продаж: ключевые принципы и секреты

Системный отдел продаж -- ключ к росту прибыли компании. Как грамотно организовать его структуру и настроить бизнес-процессы, рассказываем в статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
51
Криптовалюта

Обзор Bitget 2024

Основанная в 2018 году, Bitget собрала глобальную базу пользователей, превышающую 20 миллионов зарегистрированных учетных записей по всему миру. Она выделяется как крупнейшая платформа для копирования криптовалют и третья по величине биржа криптовалютных деривативов.

Иллюстрация: Shubham Dhage/unsplash
29
ФСБУ Основные средства

Как по ФСБУ 6/2020 учитывать дорогой ремонт основного средства

Дорогостоящий ремонт основного средства можно считать отдельным основным средством. Например, если купили дорогую деталь для замены и срок ее использования – больше 12 месяцев.

67
Зарплата

Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году

В 37% компаний планируют увеличить оклад сотрудников, 22% работодателей поднимут премиальную часть, а 14% хотят повысить и премии, и оклад.

8
529
Юрий Михайлов
Маркетинг

Как назначать встречи в b2b с крупным бизнесом. Выжимка из опыта без воды

В данной статье собрал свой актуальный опыт назначения встреч-презентаций для продаж ИТ-продукта в b2b. Применимо для продаж в enterprise-сегменте.

Как назначать встречи в b2b с крупным бизнесом. Выжимка из опыта без воды
9
75

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Необразовательные услуги образовательных НКО облагаются НДС

Некоммерческие организации не платят НДС за лицензируемые услуги в сфере образования. Но все остальные непрофильные услуги облагаются НДС.

38

Интересные материалы

CRM

Читатели «Клерка» смогут поближе познакомиться с работой CRM-сервисов

На «Клерке» появится новый блог, который будут вести специалисты ПланФикс — компании, которая занимается разработкой системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Читатели «Клерка» смогут поближе познакомиться с работой CRM-сервисов
52