Несовершеннолетний исполнитель. Нюансы сотрудничества  

Привлекать к сотрудничеству несовершеннолетних лиц по гражданско-правовым договорам (ГПД) законодательно не запрещено. Но есть некоторые нюансы, которые нужно знать заказчику, прежде чем начинать сотрудничать с подростком. В частности, нужно получить согласие законных представителей и указать корректные формулировки в договоре.

На какие группы делятся несовершеннолетние исполнители

Заключить ГПД с лицом младше 18 лет можно при соблюдении ст. 26 и 28 ГК. В терминологии ГК такие лица делятся на две группы:

Малолетние 6–14 лет (ст. 28 ГК).

Сделки от их имени могут проводить законные представители — родители, усыновители или опекуны. Исполнители могут выполнять мелкие бытовые заказы или заключать сделки с целью безвозмездного получения выгоды, не требующие заверения нотариусом либо госрегистрации. Также они могут распоряжаться деньгами, которые получили от представителей.

Фактически с этой категорией заказчики сотрудничают нечасто, они, как правило, привлекают к сотрудничеству подростков постарше.

Подростки 14–18 лет (ст. 26 ГК).

Такая категория может проводить сделки самостоятельно, а еще и нести по ним имущественную ответственность согласно ст. 26 ГК. Нюансы взаимодействия с такими подростками зависят от двух критериев. Первое — статус. Подросток может быть индивидуальным предпринимателем, лицом без спецстатуса или самозанятым. Второе — дееспособность. Подросток может быть полностью или ограниченно дееспособным.

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Эмансипированные и неэмансипированные несовершеннолетние

Если лицо моложе 18 лет признают полностью дееспособным, это называется эмансипацией.

В этом случае такое лицо проводит сделки на общих для взрослых основаниях и ему не нужно согласие законных представителей.

Эмансипированным подросток может стать:

С эмансипированными исполнителями заказчик сотрудничает на тех же основаниях и условиях, что и совершеннолетними. Но при этом прежде чем подписывать договор, нужно запросить у исполнителя один из подтверждающих документов:

решение органа опеки и попечительства;

решение суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным;

свидетельство о браке.

При сотрудничестве с неэмансипированным подростком обратите внимание на то, что такой гражданин не имеет право самостоятельно заключать ГПД на выполнение работ или оказание услуг. Чтобы сотрудничать с ним, заказчику нужно запросить у подростка необходимые документы и оформить договор с учетом его статуса.

Несовершеннолетний индивидуальный предприниматель

После достижения 14 лет подросток может стать ИП (п.1 ст. 23, ст. 26, ст. 22.1 от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Для открытия ИП ему необходимо подать в налоговую, помимо прочего, согласие законных представителей, которое заверено нотариально. Для заключения договора с ИП получите от подростка такие документы:

Уведомление о постановке на учет в налоговой.

Выписку из ЕГРИП.

Согласие законных представителей на заключение ГПД.

Свидетельство о рождении, если согласие дали родители.

Документ, подтверждающий права законных представителей, — при получении согласия от опекуна или попечителя.

Копии паспортов законных представителей.

Несовершеннолетний самозанятый

С 14 лет подросток может зарегистрироваться как самозанятый (письмо Минфина от 30.04.2021 № 03-11-11/33669). Чтобы это сделать, ему нужно получить статус плательщика налога на профдоход через «Мой налог» или портал Госуслуг. Чтобы заключить договор с самозанятым, нужны следующие документы:

Справка из приложения «Мой налог».

Согласие законных представителей на заключение ГПД.

Свидетельство о рождении, если согласие дали родители.

Документ, подтверждающий права законных представителей, — при получении согласия от опекуна или попечителя.

Копии паспортов законных представителей.

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Несовершеннолетний без статуса

При заключении договора с несовершеннолетним исполнителем без спецстатуса нужно запросить у него СНИЛС и согласие представителей (п. 1 ст. 26 ГК). Причем в таком случае заказчик является налоговым агентом и должен уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы за исполнителя, а еще сдать отчетность.

Как получить согласие законных представителей

На каждый договор законные представители дают согласие. Его можно оформить как отдельный документ, как приложение к договору, или представители могут подтвердить согласие подписью прямо в договоре.

Если согласие оформляется раньше, чем заключается договор, в него включают сведения:

Фамилия, имя, отчество исполнителя и представителей.

Предмет договора.

Сведения о заказчике.

Дата согласия.

Подписи представителей.

Если договор заключен раньше подписания согласия, то в таком случае в согласии нужно дополнительно прописать реквизиты соответствующего договора.

Что добавить в договор с несовершеннолетним

В целом, договор с несовершеннолетним исполнителем существенно не отличается от обычного ГПД. Но все же стоит учесть несколько моментов:

Следует прописать статус подростка и наличие согласия на заключение договора.

Например: «Общество с ограниченной ответственностью «Весна», далее — «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Ковалев Семен Петрович, который применяет налоговый режим «Налог на профдоход», далее — «Исполнитель», с другой стороны, которые совместно именуются «Стороны», заключили с согласия законных представителей Исполнителя Ковалевой Анны Сергеевны и Ковалева Петра Александровича Договор возмездного оказания услуг…».

В предмет договора нельзя включать работы, которые исполнитель по возрасту выполнять не может (например, водить автомобиль).

В договоре нужно указать ответственность представителей в случае, если несовершеннолетний исполнитель нанес заказчику ущерб.

Если исполнитель не сможет самостоятельно возместить убыток, то при таком условии этого можно требовать от законных представителей.

Каковы риски сотрудничества с подростком

Один из основных рисков — в том, что договор признают недействительным. Риск появляется, если не было получено согласия представителей. Соответственно, чтобы его исключить:

Пропишите в преамбуле, что получено согласие представителей.

Получите само согласие в письменном виде.

Закрепите в договоре ответственность представителей.

Второй риск, который может возникнуть, — риск переквалификации отношений в трудовые. Этот риск возникает не только при сотрудничестве с подростками, но и при заключении ГПД с внештатниками в целом. Полностью исключить такой риск не удастся, но чтобы уменьшить вероятность переквалификации:

Проверяйте статус исполнителя до того, как подписать договор.

Избегайте трудовой терминологии в ГПД.

Подписывайте акты выполненных работ или оказанных услуг с исполнителем.

Обязательно запрашивайте чеки, если сотрудничаете с самозанятым.

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Итоги

Чтобы сотрудничать с исполнителем по ГПД, уточните, является ли он эмансипированным. Если да, то согласие законных представителей не требуется. Договор в таком случае полностью аналогичен тому, что заключается с совершеннолетним внештатником.

Если подросток не имеет статуса эмансипированного, получите согласие его законных представителей на заключение ГПД. В договор с таким исполнителем включите условие об ответственности представителей, если в случае нанесения заказчику ущерба подросток не сможет возместить его самостоятельно.

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