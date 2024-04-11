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Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов

Сфера народно-художественных промыслов (НХП) давно является важным аспектом культурного и экономического развития многих стран. В прошлом для того, чтобы работать мастером в этой области, требовалось заключить трудовой договор или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Однако с недавних пор это изменилось.
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Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Внесенные изменения в законодательство о НХП, разработанные в правительстве, призваны существенно улучшить условия работы мастеров в этой области. Этот документ вносит изменения в закон «О народно-художественных промыслах», который был принят еще в 1999 году.

Согласно новым правилам, мастер НХП теперь имеет возможность работать как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору с юридическим лицом, а также в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.

Эти изменения открывают перед мастерами НХП новые перспективы и возможности. Теперь им стало доступнее выбирать форму трудовых отношений, которая наилучшим образом соответствует их потребностям и желаниям. Благодаря этому, предприниматели могут легче вести свой бизнес, а работники — получать более гибкие  условия трудоустройства.

Уже сейчас в сфере НХП действуют более 500 предприятий и 400 индивидуальных предпринимателей. Всего в этой сфере занято более 15,5 тысячи человек. Эти цифры свидетельствуют о значительном вкладе НХП в экономику страны и об их важной роли в обеспечении занятости населения.

Закон о народных художественных промыслах

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ставит под защиту и поддержку народные художественные промыслы (НХП), определяя их терминологию и обеспечивая государственную поддержку для организаций, занимающихся этой сферой. Этот шаг представляет собой значительное улучшение статуса народных промыслов и важен не только с экономической, но и с культурной точки зрения.

Одним из ключевых аспектов нового закона является признание специфики НХП и задачи сохранения и развития мест их традиционного бытования параллельно с развитием. Ранее, мастера, работающие независимо, имели возможность оформить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь, благодаря принятому закону, они могут действовать как физические лица, применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Этот закон также расширяет границы государственной поддержки и делает ее системной, что открывает путь для ее постоянного обновления и развития. Более того, он стимулирует процесс цифровизации НХП, что важно для их адаптации к современным рыночным требованиям.

В рамках нового закона вводится понятие «народный художественный промысел», который охватывает широкий спектр культурной деятельности, включая создание художественных изделий как утилитарного, так и декоративного назначения. Эта деятельность базируется на коллективном освоении и преемственном развитии традиций народного искусства в определенной местности через творческий ручной труд или ручной труд с использованием средств механизации.

Важно отметить, что народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемую часть культурного наследия народов РФ и ее нематериального этнокультурного достояния. Этот закон призван обеспечить сохранение и развитие этого культурного богатства, способствуя тем самым укреплению культурной и национальной идентичности.

Помощь ремесленникам

Недавно принятые изменения в законодательстве о народных художественных промыслах (НХП) в России призваны обеспечить мастерам этой области более гибкие и выгодные условия работы.

Один из ключевых аспектов нового закона — это предоставление мастерам возможности выбора оптимального налогового режима, что позволит им эффективнее управлять своими финансами и развивать свое дело.

Важным шагом также является предоставление органам государственной власти и местного самоуправления права оказывать мастерам художественных промыслов финансовую, информационно-консультативную, организационную и другие меры поддержки. Это включает в себя субсидии на возмещение затрат на модернизацию производства, закупку сырья и материалов, оплату энергоносителей, организацию работ по продвижению продукции на рынок, отчисления на страховые взносы, а также на затраты по продвижению товаров в интернете и другие цели.

Эти меры поддержки, несомненно, станут новым стимулом для развития индивидуального творчества и способствуют созданию благоприятной среды для процветания народных художественных промыслов.

Согласно пресс-службе Министерства промышленности и торговли, государственная политика в области народных художественных промыслов должна включать не только финансовую поддержку, но и создание условий для развития самого производства, а также проведение просветительской деятельности и популяризации народных художественных промыслов среди населения.

Такие меры позволят сохранить и развивать наследие ремесленников, способствуя их творческому росту и укреплению культурного богатства страны. Все это вместе создает перспективы для более успешного развития народных художественных промыслов и их значимый вклад в экономику и культуру России.

Итог

Эксперты подчеркивают, что очень важно продолжать поддерживать и развивать эту отрасль, создавая благоприятные условия для ее деятельности и роста. Внесенные изменения в законодательство о НХП представляют собой шаг в этом направлении, который поможет укрепить позиции мастеров и способствовать дальнейшему развитию этой важной отрасли.

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