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Комиссии по самозанятым: как сотрудничать с внештатниками в новых реалиях

В 2024 году появилась новая «страшилка» для тех, кто предпочитает качественный результат при минимуме затрат, то есть для заказчиков самозанятых. Это межведомственные комиссии, которые заточены под выявление незаконной занятости, по сути — еще один контролирующий орган, помимо ИФНС и ГИТ, который будет выискивать следы трудовых отношений там, где их нет.
Комиссии по самозанятым: как сотрудничать с внештатниками в новых реалиях
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Полномочия новых контролеров

Чтобы уличать тех, кто работает с самозанятыми (вместо того, чтобы раздувать штаты), комиссиям, согласно ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, предоставлены следующие права:

  • Запрашивать информацию у налоговиков — в том числе и персональные данные, данные, составляющие налоговую тайну.

  • Направлять информацию, необходимую для противодействия нелегальной занятости, в органы надзора, контроля и муниципалитеты.

  • Создавать в муниципалитетах субъектов РФ рабочие группы.

Согласно проекту постановления Минтруда, комиссии также будут:

  1. Запрашивать у Соцфонда и контролирующих органов данные о трудовой деятельности.

  2. Рассматривать факты, которые свидетельствуют о нелегальной занятости — выплаты ниже МРОТ, отклонение от эталонных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

  3. Проводить осмотр рабочих мест.

  4. Вызывать на заседания «пострадавших» и «работодателей».

  5. Делать запросы о начислении выплат.

  6. Давать рекомендации работодателям и т.п.

Этот перечень еще не стал нормативным актом, но, учитывая тенденции, обязательно станет — и тогда заказчиков начнут вызывать на «ковер» с предложениями отбиться от обвинений в использовании нелегального труда самозанятых.

Кому приготовиться первым

Заказчики, которые в самом деле чисто и честно сотрудничают с плательщиками НПД, вряд ли попадут в поле зрения новых контролеров. Иное дело, если работа с самозанятыми выстроена небрежно, с нарушениями. Налоговики обязательно передадут в ГИТ и новым комиссиям данные о том, что:

  • Заказчик начислял за каждый месяц отчетного квартала выплаты, уменьшенные на величину базы по договорам ГПХ, ниже МРОТ не менее чем 10 физическим лицам. Причем доля таких лиц составляет 10% от общего числа работников. 

  • Выявлены факты или признаки нелегальной занятости. 

  • За 12 месяцев заказчик взаимодействует более чем с 10 физическими лицами и ИП, применяющими НПД. Причем среднемесячный доход их превышает 20 000 руб. и средняя продолжительность работы с ними — более трех месяцев, 

  • Показатели среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% отклоняются от аналогичных по данному субъекту России и т.п. 

Полный Перечень сведений, которые налоговики будут передавать в ГИТ и комиссии, утвержден приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

Подчеркнем, что для вызова на комиссию достаточно одного факта из списка.

Если контролерам удастся доказать использование нелегальной занятости, то заказчику грозят:

  • Переквалификация договоров с самозанятыми в трудовые договоры со всеми вытекающими доначислениями — НДФЛ, взносы, не исключены затраты на выплату компенсаций по итогам судебных разбирательств с вдруг обидевшимися исполнителями.

  • Выставление на всеобщий «позор» — включение в общедоступный реестр. 

Этот «черный список» еще не ведется, но с 1 января 2025 года его будет администрировать Роструд и размещать его на своем сайте. Прогнозируем, что включение в этот реестр станет маркером недобросовестности, нанесет репутационный ущерб, скажется на прибылях.

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Как не стать жертвой комиссии

Прежде всего — не дожидаясь вызовов, провести аудит договоров с самозанятыми и исключить опасные условия, то есть те, которые могут дать повод заподозрить маскировку трудовых отношений:

  • подчиненность и зависимость;

  • работа по определенной специальности, квалификации или должности;

  • наличие гарантий — больничные, отпуска, матпомощь;

  • контроль работы и распределение по объектам;

  • интегрированность в оргструктуру;

  • регулярные выплаты одного и того же размера и т.п.

Внимание: наличие лишь одного из «трудовых» признаков не грозит вызовом на комиссию, главное — не допускать их совокупности.

Можно ли безопасно продолжать работать с самозанятыми в новых условиях — да, конечно. Причем совершенно не обязательно «сокращать» их, лишая людей дохода, урезать суммы вознаграждений, заключать договоры лишь на разовые услуг, на короткие сроки, тем самым делая невыгодным сотрудничество для добросовестных, квалифицированных исполнителей.

Достаточно грамотно оформлять договоры и задания, проверять наличие статуса самозанятого, контролировать выставление чеков. Да, это непросто, особенно если самозанятых у вас не один, не два, а гораздо больше. Однако взаимодействие с исполнителями с помощью специальных платформ занятости не только подтверждает чистоту отношений с плательщиками НПД, но и практически исключают риски переквалификации гражданско-правовых отношений на трудовые. 

С сервисом «ЯЗАНЯТ» даже при массовой работе с исполнителями вы легко избежите подозрений в нелегальной занятости. Автоматическая проверка статуса самозанятого у исполнителя на всех этапах сотрудничества, своевременное получение чеков, отсутствие временных и финансовых трат на бумажный документооборот — все это обеспечит платформа «ЯЗАНЯТ».

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