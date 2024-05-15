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Самозанятые

Для каких услуг и на какие работы можно привлекать самозанятых

Закон не содержит перечня разрешенных для самозанятых сфер деятельности. Но если знать, к каким видам работы совершенно точно не следует привлекать плательщиков НПД, можно избежать пагубных последствий в виде штрафов, а то и лишения свободы. Рассказываем в деталях.
Для каких услуг и на какие работы можно привлекать самозанятых
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Общие правила НК

Стандартный список запрещенных для самозанятых видов деятельности содержит ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Из него следует, что на НПД нельзя:

  • Продавать, иным образом реализовывать маркируемые и подакцизные товары.

  • Перепродавать товары, имущественные права. Исключение — вещи, которые использовались в быту, для личных и тому подобных нужд.

  • Добывать и иным образом реализовывать полезные ископаемые.

  • Нанимать работников по трудовым договорам.

  • Работать в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии, агентским контрактам.

  • Доставлять товары с приемом платежей через ККТ. Но если касса зарегистрирована на продавца, то можно — этим объясняется внушительное количество самозанятых курьеров.

Также придется «слезть» с НПД, если дела пошли настолько хорошо, что доходы в текущем календарном году превысили 2,4 млн руб.

Конкретного перечня видов деятельности, доступных для самозанятых, нет, но запрещенные виды деятельности очерчены четко. Но есть и неявные запреты, о которых необходимо знать.   

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Неявные препятствия для сотрудничества с самозанятыми

Самозанятость — дело индивидуальное, по крайней мере с точки зрения охраны труда. Если нормативно-правовой акт, который регулирует охрану труда по той или иной деятельности, предусматривает работу:

  • в составе бригады;

  • при условии выдачи наряда-допуска;

  • с условием о двустороннем подписании акта приемки внеплощадочных и внутриплощадочных работ, актов-допусков,

то очевидно, что это труд в условиях повышенной опасности, и самозанятых привлекать к ним не следует. 

Примеры такого рода видов деятельности:

Если вы заключили с одним-единственным самозанятым договор на выполнение сварочных работ строго определенного объема, то проблем не возникнет.

А если их у вас целая бригада?

Получаются своеобразные «вилы». Создавать условия для сохранения жизни и здоровья, то есть принимать меры по охране труда (ст. 209 ТК) — это расписаться в том, что заказчик на самом деле является работодателем.

Риски известны: переквалификация договора гражданско-правового характера в трудовой, доначисления обязательных платежей с даты фактического допущения к работе, штрафы и т.п.

Вы как заказчик не обязаны создавать ему безопасные условия труда. А исходя из характера ваших отношений — и не в состоянии, так как вы не можете его контролировать

Но не делать ничего для охраны труда — значит создавать все условия для несчастного случая. А ведь нарушение нормативных требований охраны труда чревато в лучшем случае претензиями от ГИТ и штрафами по ст. 5.27.1 КоАП (до 80 тыс. руб.), в худшем, если причинен вред здоровью одного человека и более, то и уголовной ответственностью по ст. 143 УК (вплоть до лишения свободы, причем с дисквалификацией). При этом следствие не откажется от своих претензий только на основании того, что у вас с пострадавшим был гражданско-правовой, а не трудовой договор.

Вывод очевиден: не рискуйте имуществом и свободой, привлекая самозанятых к запрещенным видам деятельности. А для дозволенных работ и услуг используйте платформу «ЯЗАНЯТ», это практически исключает риски, которые связаны с составлением документов, обосновывающих расходы заказчика и подтверждающих, что сделки с самозанятыми носили законный характер.

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