Для каких услуг и на какие работы можно привлекать самозанятых

Общие правила НК
Стандартный список запрещенных для самозанятых видов деятельности содержит ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Из него следует, что на НПД нельзя:
Продавать, иным образом реализовывать маркируемые и подакцизные товары.
Перепродавать товары, имущественные права. Исключение — вещи, которые использовались в быту, для личных и тому подобных нужд.
Добывать и иным образом реализовывать полезные ископаемые.
Нанимать работников по трудовым договорам.
Работать в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии, агентским контрактам.
Доставлять товары с приемом платежей через ККТ. Но если касса зарегистрирована на продавца, то можно — этим объясняется внушительное количество самозанятых курьеров.
Также придется «слезть» с НПД, если дела пошли настолько хорошо, что доходы в текущем календарном году превысили 2,4 млн руб.
Конкретного перечня видов деятельности, доступных для самозанятых, нет, но запрещенные виды деятельности очерчены четко. Но есть и неявные запреты, о которых необходимо знать.
Взаимодействуйте только с проверенными самозанятыми через сервис «ЯЗАНЯТ». Создавайте задания и находите исполнителей или добавляйте своих самозанятых списком, обменивайтесь электронными документами.
Неявные препятствия для сотрудничества с самозанятыми
Самозанятость — дело индивидуальное, по крайней мере с точки зрения охраны труда. Если нормативно-правовой акт, который регулирует охрану труда по той или иной деятельности, предусматривает работу:
в составе бригады;
при условии выдачи наряда-допуска;
с условием о двустороннем подписании акта приемки внеплощадочных и внутриплощадочных работ, актов-допусков,
то очевидно, что это труд в условиях повышенной опасности, и самозанятых привлекать к ним не следует.
Примеры такого рода видов деятельности:
строительство (п. 22 Правил, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н);
электросварочные, газосварочные работы (п. 29 Правил, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н);
производство цемента (п. 42 Правил, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 781н);
производство отдельных видов пищевой продукции (п. 24 Правил, утв. приказом Минтруда от 07.12.2020 № 866н);
жилищно-коммунальное хозяйство (п. 12 Правил, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н);
размещение, монтаж, техобслуживание, ремонт технологического оборудования (п. 32 Правил, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н);
хранение, транспортировка, реализация нефтепродуктов (п. 17 Правил, утв. приказом Минтруда от 16.12.2020 № 915н);
сельское хозяйство (п. 22 Правил, утв. приказом Минтруда от 27.10.2020 № 746н) и т.п.
Если вы заключили с одним-единственным самозанятым договор на выполнение сварочных работ строго определенного объема, то проблем не возникнет.
А если их у вас целая бригада?
Получаются своеобразные «вилы». Создавать условия для сохранения жизни и здоровья, то есть принимать меры по охране труда (ст. 209 ТК) — это расписаться в том, что заказчик на самом деле является работодателем.
Риски известны: переквалификация договора гражданско-правового характера в трудовой, доначисления обязательных платежей с даты фактического допущения к работе, штрафы и т.п.
Вы как заказчик не обязаны создавать ему безопасные условия труда. А исходя из характера ваших отношений — и не в состоянии, так как вы не можете его контролировать.
Но не делать ничего для охраны труда — значит создавать все условия для несчастного случая. А ведь нарушение нормативных требований охраны труда чревато в лучшем случае претензиями от ГИТ и штрафами по ст. 5.27.1 КоАП (до 80 тыс. руб.), в худшем, если причинен вред здоровью одного человека и более, то и уголовной ответственностью по ст. 143 УК (вплоть до лишения свободы, причем с дисквалификацией). При этом следствие не откажется от своих претензий только на основании того, что у вас с пострадавшим был гражданско-правовой, а не трудовой договор.
Вывод очевиден: не рискуйте имуществом и свободой, привлекая самозанятых к запрещенным видам деятельности. А для дозволенных работ и услуг используйте платформу «ЯЗАНЯТ», это практически исключает риски, которые связаны с составлением документов, обосновывающих расходы заказчика и подтверждающих, что сделки с самозанятыми носили законный характер.
Бесплатная инструкция для бизнеса по работе с самозанятыми
Узнайте как избежать штрафов при работе с самозанятыми
Оптимизируйте свой бизнес и сэкономьте время и ресурсы
Заполните форму ниже, нажмите «Получить бесплатно» и мы отправим инструкцию на ваш e-mail:
Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid: LjN8KMXYf
Начать дискуссию