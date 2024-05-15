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Самозанятые

Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб.: что делать заказчику

Иногда самозанятость возникает как вынужденная мера, а иногда становится результатом личного выбора. Независимо от причин, мало кто откажется от возможности заработать «лишние» деньги. Но что делать, если доход превысил установленную норму?
Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб.: что делать заказчику
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для самозанятых выгодное положение с точки зрения налогов. Налог на профессиональный доход составляет всего 4-6% (для физических и юридических лиц), и для уплаты налогов достаточно открыть приложение. Но что случится, если доход превысит 2,4 миллиона рублей?

Превышение этого порога приведет к потере статуса самозанятого. И в таком случае перед ним открываются несколько вариантов действий.

На доход в 2,4 миллиона рублей можно купить двухкомнатную квартиру в регионе или взять ипотеку на более дорогой вариант, хотя с большим первоначальным взносом. Сумма не космическая, но и не маленькая.

Доход гражданина превышает в несколько раз среднюю зарплату по России, достигнув отметки в 2,4 млн рублей за год. В таком случае приложение «Мой налог» заблокируется автоматически.

Если работа будет продолжена после превышения порога, есть риск потерять возможность уплачивать профессиональный налог и перейти на уплату НДФЛ (13% для резидентов) и НДС (на добавленную стоимость продукции до 20%) и другие обязательные налоги.

После превышения порога дохода у самозанятого есть несколько вариантов дальнейших действий.

Прекратить работу

Завершение работы в качестве самозанятого не повлечет за собой никаких наказаний – ведь если вы не зарабатываете, то и нечем уплачивать налог на профессиональный доход в размере 4-6%. Согласно Налоговому кодексу РФ, налоговый период – это календарный год.

Допустим, к ноябрю ваш заработок достиг 2,4 миллиона, а затем вы решаете взять отпуск до конца года – это разумное решение.

Но что если до конца года остается несколько месяцев? После перехода на статус индивидуального предпринимателя (ИП) вы можете увеличить объем производства, например, нанимая сотрудников.

Прибыль ИП практически не ограничена (до 150 миллионов рублей в год), и хотя перечень налогов значительно шире, существуют и другие преимущества.

Например, вам не нужно беспокоиться о пенсии, так как вместе с уплатой налогов вы получаете доступ к обязательному пенсионному страхованию.

Существует несколько видов налогообложения, и у начинающего предпринимателя есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант:

  • ПСН – патентная система налогообложения;

  • ЕСХН – сельскохозяйственный налог;

  • УСН – упрощенная система;

  • ОРН – общий режим налогообложения.

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Работать как физлицо

Работа в качестве физического лица предполагает сотрудничество исключительно с юридическими лицами, такими как компании или индивидуальные предприниматели (ИП). Для этого необходимо заключить гражданско-правовой договор.

Этот тип договора отличается от обычного трудового соглашения тем, что представляет собой соглашение об оказании определенной услуги или выполнении работ.

В трудовом договоре между работником и работодателем существуют подчинительные отношения, в то время как в гражданско-правовом договоре между ИП и физическим лицом стороны обладают равными правами и обязанностями.

Какие последствия это может иметь для заказчиков? Ни один бизнес не может существовать без клиентов, поэтому любое решение самозанятого влияет на его клиентов.

Если самозанятый решит временно прекратить работу, его заказчики могут остаться без нужного специалиста. Худшим сценарием является то, что они могут обратиться к другому фрилансеру и больше не использовать услуги предыдущего исполнителя. Хотя маловероятно, что самозанятый потеряет всех своих клиентов сразу, такая возможность все же существует.

Если фрилансер принимает решение стать ИП, ему придется повысить цены для покрытия налогов и оплаты сотрудников. Однако клиенты, как правило, готовы платить за качественные услуги и товары.

Работа с юридическими лицами может быть наименее выгодной для клиентов, поскольку в таком случае компании должны будут платить налоги и страховые взносы.

Вывод

В условиях самозанятости заработок может иногда превысить установленную норму, создавая необходимость принятия решений. При достижении определенного дохода, гражданин теряет статус самозанятого, открывая перед собой несколько вариантов действий.

Прекратить работу до конца налогового периода может быть разумным решением, особенно если до конца года остается недолгий срок. Возможность перейти на статус индивидуального предпринимателя предоставляет широкие возможности для развития бизнеса и увеличения дохода.

Работа в качестве физического лица требует заключения гражданско-правового договора, что влияет на отношения с клиентами. Принятие решения о временной остановке работы может повлиять на удовлетворение потребностей заказчиков, однако различные варианты развития событий открывают новые перспективы для самозанятого.

Решение фрилансера стать индивидуальным предпринимателем может потребовать повышения цен, но клиенты обычно готовы заплатить за качественные услуги. Работа с юридическими лицами может быть наименее выгодной для клиентов, так как это обычно влечет за собой дополнительные налоговые и страховые обязательства для компаний.

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