Не проверили статус самозанятого: последствия для заказчика

Сотрудничество с самозанятыми представляет собой привлекательную опцию для многих компаний. Оно позволяет оплачивать только товары или услуги, в то время как налоги перечисляются самостоятельно исполнителем. Однако, необходимо учитывать ряд нюансов, чтобы избежать потенциальных проблем, связанных с изменением статуса самозанятого.

Почему важно проверять статус самозанятого?

Самозанятые – это предприниматели, которые самостоятельно уплачивают налоги на свой доход. Однако, статус самозанятого может быть лишен в случае отказа от него, найма сотрудников или достижения определенного дохода. В таком случае, компания, работавшая с таким исполнителем, может столкнуться с необходимостью уплаты налогов и штрафов.

Как избежать неприятных сюрпризов?

Чтобы минимизировать риски, связанные с утратой статуса самозанятого, рекомендуется:

Включить соответствующий пункт в договор: Заказчик должен требовать от исполнителя уведомления о любых изменениях в его статусе самозанятого. Это поможет оперативно реагировать на возможные изменения и предотвратить неприятные последствия.

Проверить статус перед сотрудничеством: Проверка статуса самозанятого перед заключением договора и оплатой услуг поможет избежать нежелательных ситуаций. Для упрощения этого процесса можно использовать специализированные платформы, такие как ЯЗАНЯТ, которые предоставляют информацию о статусе налогоплательщика.

Как самостоятельно проверить статус самозанятого

Сотрудничество с самозанятыми стало обычной практикой для многих компаний, предлагающих услуги или товары. Однако, перед началом сотрудничества важно убедиться в том, что ваш потенциальный партнер находится в статусе самозанятого. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно проверить статус самозанятого и что делать, если он изменился.

На сайте ФНС

Первый способ проверки статуса самозанятого – это использование официального сайта Федеральной налоговой службы (ФНС). Вот как это сделать:

Перейдите по ссылке на сайт ФНС.

Введите ИНН самозанятого в соответствующее поле.

Выберите нужную вам дату.

Нажмите кнопку «Найти».

Система моментально предоставит вам информацию о статусе гражданина на указанную дату.

По справке

Другой способ проверки – получение справки от самозанятого через приложение «Мой налог». Вот как это работает:

Попросите самозанятого сформировать справку о своем статусе в приложении «Мой налог».

Получите этот официальный документ с подписью ФНС от вашего партнера.

Что делать, если самозанятый лишился статуса

Если ваш партнер потерял статус самозанятого, вам следует принять необходимые меры:

Если самозанятый также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, то все риски он несет сам.

Если вы сотрудничали с физическим лицом без статуса индивидуального предпринимателя, вам придется уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы с выплат, начисленных после того, как он потерял статус самозанятого. При возможности, лучше расторгнуть договор.

Ставка НДФЛ и страховых взносов

Ставка НДФЛ по общему правилу составляет 13%. Что касается страховых взносов, в 2023 году исполнители по различным видам договоров получили право на пособия по временной нетрудоспособности и декретные выплаты. Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование зависит от дохода исполнителя.



Когда еще нужно платить НДФЛ и страховые взносы при сотрудничестве с самозанятыми

Помимо обычных случаев, когда самозанятый должен самостоятельно уплачивать налоги и страховые взносы, существуют и другие сценарии, когда компании могут быть обязаны выплатить эти суммы. Рассмотрим несколько таких ситуаций.

1. Самозанятый работал ранее по трудовому договору

Если самозанятый ранее работал в компании по трудовому договору и сейчас работает по гражданско-правовому договору как самозанятый, то существует риск, что его доход будет облагаться налогом по ставке 13%, а не 6%, как это предусмотрено для самозанятых. Это может произойти, если доход от предыдущего места работы указывается в чеке, который самозанятый предоставляет заказчику. В таком случае компания может быть обязана доплатить разницу между 6% и 13%, а также уплатить штраф за нарушение.

2. Не оформлен чек для заказчика

Самозанятые обязаны выписывать чек через приложение «Мой налог» и предоставлять его заказчику в момент расчета. Если чек не был выписан или не был передан заказчику, ФНС может решить, что самозанятому была выплачена сумма как физическому лицу. В таком случае компания может быть обязана доплатить налоги и взносы за эту сумму.

В обоих случаях, чтобы избежать неприятных финансовых последствий, компаниям необходимо внимательно контролировать процесс работы с самозанятыми и следить за соблюдением ими всех необходимых налоговых обязательств. Регулярное обучение персонала и установление четких процедур работы с самозанятыми могут помочь избежать потенциальных проблем с налоговой.

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