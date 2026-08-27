Личный фонд как инструмент наследования бизнеса: передать компанию, сохранить управление, защитить наследников

По сути — российский траст, работающий с марта 2022 года. В этой статье разбираем, когда он нужен, как устроен, сколько стоит создание и какие налоговые последствия наступают для учредителя и выгодоприобретателей в 2026 году.
Нассим Талеб различает три состояния систем: хрупкие (разрушаются от стресса), устойчивые (выдерживают) и антихрупкие (становятся сильнее). Наследование — самая хрупкая точка в жизненном цикле любого бизнеса. Момент, когда одновременно сходятся все виды рисков: юридические, налоговые, управленческие, семейные. И именно в этот момент большинство собственников оказываются неподготовленными.
Допустим, вы построили бизнес. Не ларёк — нормальную компанию с оборотами, людьми, договорами, активами. И однажды задали себе вопрос, который почему-то не принято задавать вслух: а что будет с этим всем, когда меня не станет?
Большинство собственников этот вопрос откладывают. Кто-то суеверно, кто-то просто «некогда». А потом случается то, что случается — и бизнес, строившийся 15 лет, разваливается за полгода. Один удар — и система рассыпается. Это классическая хрупкость по Талебу: вы просто не видели её, пока стресс не наступил.
Почему завещание не решает задачу наследования бизнеса
Стандартный сценарий наследования бизнеса в России: собственник идёт к нотариусу, пишет завещание, ставит подпись — и живёт дальше с ощущением, что вопрос закрыт.
Вопрос не закрыт. Вот почему.
Шестимесячный паралич. После смерти собственника наследники не могут полноценно распоряжаться бизнесом минимум 6 месяцев. Банк заморозит счёт — нет правомочного руководителя. Контрагенты начнут расторгать договоры. Ключевые сотрудники уйдут. Для живого бизнеса полгода простоя — это не пауза. Это приговор.
Обязательная доля при наследовании. Вы написали в завещании: «Всё — жене» или «Всё — партнёру». Но у вас есть несовершеннолетние дети. Или нетрудоспособные родители. Они имеют право на обязательную долю — не менее половины того, что получили бы по закону (ст. 1149 ГК РФ). Завещанием это не обходится. Доля в ООО начинает дробиться между людьми, которые не имеют ни компетенций, ни интереса к бизнесу.
Корпоративный вакуум. Устав молчит. Корпоративный договор не подписан. Партнёры не обсуждали, что будет, если один из них умрёт. Наследники входят в бизнес — и начинается война.
Завещание — нужный документ. Но как единственный инструмент передачи бизнеса наследникам оно примерно так же эффективно, как пластырь при переломе.
Все три проблемы — паралич, обязательная доля, корпоративный вакуум — симптомы одной болезни. Бизнес хрупок, потому что замкнут на одного человека: на его владение, на его решения, на его присутствие. Убери человека — и всё разваливается. Антихрупкость — это когда система спроектирована так, что переход к наследникам её не ослабляет. В идеале — усиливает, потому что заставляет бизнес ещё при жизни собственника обзавестись структурой, правилами и распределённым управлением. Личный фонд — центральный элемент такой архитектуры.
Что такое личный фонд и как он работает
Личный фонд — некоммерческая организация, которую создаёт гражданин при жизни для управления своим имуществом. Инструмент появился с 1 марта 2022 года (Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ), а с августа 2024 года серьёзно упрощён: личные фонды выведены из-под контроля Минюста и ФЗ «О некоммерческих организациях», регистрируются через ФНС за 3 рабочих дня.
Суть простая: вы создаёте фонд, передаёте ему активы (доли в ООО, недвижимость, деньги, ценные бумаги — что угодно стоимостью от 100 млн рублей), определяете правила управления, назначаете выгодоприобретателей — и фонд начинает работать.
Четыре свойства, которые делают личный фонд уникальным инструментом наследственного планирования:
Фонд не входит в наследственную массу. Имущество фонда — это имущество фонда, а не наследодателя. Не участвует в разделе. Не подлежит 6-месячному ожиданию. Фонд продолжает работать как отдельное юрлицо — вне зависимости от того, жив учредитель или нет.
Обязательная доля не распространяется на имущество фонда. Вот это, пожалуй, самый мощный аргумент. Имущество, переданное в фонд при жизни, больше не ваше. А значит, при открытии наследства претензии обязательных наследников на него не применяются. Вы сами решаете, кто, что и на каких условиях получает.
Конфиденциальность учредителя. Сведения о личном фонде закрыты: в ЕГРЮЛ не видно учредителей, учредительные документы конфиденциальны. Налоговая не вправе их предоставлять по запросу третьих лиц.
Гибкие сценарии распределения. В условиях управления фондом вы прописываете всё: кто выгодоприобретатели, при каких условиях они получают выплаты, кто управляет, как принимаются решения. Можно привязать выплаты к возрасту («с 18 лет»), к образованию («при получении диплома»), к участию в бизнесе. Фактически — вы проектируете посмертную конституцию своего бизнеса.
Вот почему личный фонд — это не просто защитный инструмент. Это архитектурный элемент. Подготовка к созданию фонда вынуждает собственника сделать то, что он годами откладывал: формализовать процессы, выстроить управленческую вертикаль, разделить владение и операционку, снизить зависимость бизнеса от себя лично. В нашей практике мы называем этот показатель ODI — Owner Dependency Index, индекс зависимости от собственника. Чем выше ODI, тем хрупче бизнес. Создание фонда — это не подготовка к смерти. Это проектирование бизнеса, которому не нужен собственник для выживания. И именно поэтому бизнес, прошедший через такую подготовку, становится сильнее — антихрупкий эффект в чистом виде.
Кому нужен личный фонд: четыре типовых сценария
Не всем нужен фонд. Если у вас ООО с одним наследником, который уже работает в бизнесе, — хватит наследственного договора и нормального устава. Точка хрупкости там локальная, и для её закрытия достаточно точечных инструментов.
Личный фонд нужен, когда точек хрупкости несколько и они усиливают друг друга.
Сценарий 1. Сложная семейная ситуация и обязательные наследники. Дети от разных браков. Нетрудоспособные родители. Актуальный супруг, который не участвует в бизнесе. Много обязательных наследников, и вы точно знаете, что дробление доли уничтожит компанию. Фонд позволяет обойти обязательную долю и распределить доходы от бизнеса по вашим правилам.
Сценарий 2. Несовершеннолетние дети — наследники бизнеса. Ребёнку 8 лет. Управлять долей в ООО он не может — требуется опека, а опекун не всегда тот человек, которому вы бы доверили бизнес. Фонд управляет активами профессионально, а ребёнок получает выплаты через представителя. С 18 лет — больше выплат. С 25 — место в совете директоров фонда. С 30 — возможность стать исполнительным органом. Вы решаете это сейчас, пока живы.
Сценарий 3. Группа компаний с распределёнными активами. Несколько юрлиц, операционные и холдинговые компании. Завещание на такую структуру не ляжет — слишком много переменных. Фонд становится единой точкой владения: вы передаёте ему доли в головной компании, операционные звенья продолжают работать без перебоев.
Сценарий 4. Партнёрский бизнес, где наследники не должны управлять. Вы хотите, чтобы семья получала доход от бизнеса, но не хотите, чтобы ваш сын, который учится на филолога, голосовал на собраниях участников. Фонд владеет долей и управляет ею, наследники получают деньги.
Как создать личный фонд: документы и порядок регистрации
Для создания личного фонда нужны три документа:
Решение об учреждении — волеизъявление учредителя, перечень передаваемых активов, определение выгодоприобретателей.
Устав — структура органов управления, полномочия, порядок принятия решений, условия ликвидации.
Условия управления — самый важный документ: инвестиционная стратегия, порядок выплат выгодоприобретателям, условия получения выплат, правила действий после смерти учредителя.
Все три документа удостоверяются нотариально. Нотариус по просьбе учредителя направляет документы в ФНС в день удостоверения. Регистрация — 3 рабочих дня.
После регистрации учредитель передаёт фонду имущество: доли в ООО — через нотариально удостоверенное соглашение и внесение изменений в ЕГРЮЛ; недвижимость — через соглашение с государственной регистрацией перехода права.
Минимальная стоимость передаваемого имущества — 100 млн рублей по рыночной оценке.
Пока учредитель жив — он входит в высшие органы управления фондом, может менять состав органов, корректировать условия управления. После смерти учредителя фонд продолжает работать по заложенным правилам.
Налогообложение личного фонда в 2026 году
Налоговый режим — одна из причин, почему личные фонды стали популярны не только как инструмент наследственного планирования, но и как элемент налоговой архитектуры.
Передача имущества в фонд не облагается ни НДС, ни налогом на прибыль. При создании фонда вы не платите ничего.
Налог на прибыль фонда — 15% при условии, что не менее 90% доходов составляют пассивные доходы: дивиденды, проценты, арендные платежи, доходы от реализации недвижимости и ценных бумаг (п. 1.18 ст. 284, ст. 284.12 НК РФ). Стандартная ставка после налоговой реформы — 25%. В марте 2026 года в Госдуму вносился законопроект о повышении ставки для фондов до 25% — он не прошёл первое чтение. Ставка 15% сохраняется.
Выплаты выгодоприобретателям не облагаются НДФЛ — при жизни учредителя это касается его самого и близких родственников-резидентов РФ (супруг, дети, родители, внуки, братья/сёстры), после смерти учредителя — всех выгодоприобретателей вне зависимости от родства и резидентства.
Фонд может применять УСН при соблюдении стандартных ограничений: доходы не более 450 млн рублей (с коэффициентом-дефлятором), балансовая стоимость основных средств — до 200 млн рублей.
Важный нюанс: если передаёте коммерческую недвижимость, которую ранее сдавали в аренду, налоговая может потребовать уплату НДС при передаче. Каждый актив нужно проверять отдельно с точки зрения налоговых последствий.
Риски и ограничения личного фонда
Было бы нечестно рассказывать только про плюсы.
Порог входа — 100 млн рублей. Стоимость имущества при создании — не менее 100 млн по рыночной оценке. Личный фонд — не инструмент для малого бизнеса. При этом после создания учредитель может делать дополнительные вложения на любую сумму — как при жизни, так и по завещанию.
Невозвратность. Имущество, переданное фонду, вам больше не принадлежит. Юридически — это имущество фонда. Вы можете управлять, получать выплаты, но забрать активы обратно — нельзя. Решение нужно принимать осознанно.
Субсидиарная ответственность — 3 года. Фонд несёт субсидиарную ответственность по долгам учредителя в течение трёх лет после передачи имущества (в исключительных случаях — пяти лет). Создавать фонд, когда уже горит, — плохая стратегия.
Практика только формируется. Инструмент работает с 2022 года. Судебной практики мало. Это одновременно и плюс, и минус: устоявшихся решений по спорным вопросам пока нет.
Личный фонд, завещание, наследственный договор, опцион — сравнение
Личный фонд — не единственный инструмент наследственного планирования. Каждый из них решает свой круг задач.
Завещание — не обходит обязательную долю, создаёт 6-месячный паралич, не решает вопрос управления. Базовый элемент, но недостаточный.
Наследственный договор — хорош для простых ситуаций с одним-двумя наследниками. Не даёт гибкости управления активами.
Опцион на долю в ООО — мощный точечный инструмент для обхода обязательной доли, но работает для конкретной доли в конкретном юрлице, не для всего портфеля активов.
Дарение при жизни — безналоговое между близкими родственниками, но вы теряете контроль сразу и полностью.
Личный фонд — единственный инструмент, который одновременно решает все четыре задачи: обходит обязательную долю, исключает 6-месячный паралич, сохраняет управляемость бизнеса и позволяет задать правила преемственности на десятилетия вперёд.
В реальной практике эти инструменты часто работают в связке. Мы используем концепцию пяти столбов наследственной антихрупкости: корпоративная архитектура преемственности (устав, корпоративный договор, совет директоров), инструменты наследственного планирования (завещание, наследственный договор, опцион, личный фонд), защита активов (брачный договор, залог долей, хранитель активов), налоговая архитектура и управленческая преемственность (снижение ODI, подготовка преемника, регламент переходного периода). Личный фонд — центральный элемент второго столба. Но один столб не держит здание.
Кейс: личный фонд для несовершеннолетних наследников
Собственник группы компаний (3 ООО, совокупные активы 1,2 млрд рублей), 48 лет, двое детей 8 и 12 лет. Жена не участвует в бизнесе. Цель: обеспечить детям пассивный доход до совершеннолетия и постепенное вхождение в управление после 25 лет.
Решение: создан личный фонд при жизни. Доли в головной компании группы переданы фонду. Условия управления: до 18 лет дети получают ежемесячные выплаты через законного представителя; с 18 до 25 — увеличенные выплаты при условии получения образования; с 25 лет — право войти в совет директоров фонда; с 30 лет — возможность стать единоличным исполнительным органом.
Результат: бизнес защищён от дробления, обязательная доля не применяется, дети обеспечены, управление не парализовано, сценарий преемственности расписан на 20+ лет вперёд. Но важнее другое: в процессе подготовки фонда собственник был вынужден выстроить совет директоров, формализовать управление операционными компаниями, назначить резервных руководителей и документировать ключевые процессы. Бизнес стал лучше — ещё до того, как фонд понадобится по назначению. Это и есть антихрупкость: стресс-тест, который делает систему сильнее.
Часто задаваемые вопросы о личных фондах
Можно ли создать личный фонд с имуществом дешевле 100 млн рублей?
Нет. Минимальная стоимость передаваемого имущества — 100 млн рублей по рыночной оценке. Это требование установлено Гражданским кодексом и не имеет исключений. Для бизнеса с меньшими активами работают другие инструменты: наследственный договор, опцион, корпоративный договор.
Что будет с личным фондом после смерти учредителя?
Фонд продолжает работать. Это его основное назначение. Управление переходит к тем органам и лицам, которых учредитель определил в условиях управления. Менять учредительные документы после смерти учредителя нельзя — за исключением судебного порядка. Права выгодоприобретателей не переходят по наследству; учредитель сам определяет, кто и при каких условиях становится выгодоприобретателем.
Платят ли наследники НДФЛ с выплат из личного фонда?
Нет. После смерти учредителя все выгодоприобретатели — независимо от степени родства и налогового резидентства — освобождены от НДФЛ на выплаты из фонда.
Защищает ли личный фонд от кредиторов?
Частично. В течение 3 лет (в исключительных случаях — 5 лет) после передачи имущества фонд несёт субсидиарную ответственность по долгам учредителя. После этого срока — да, имущество фонда защищено от взыскания по обязательствам учредителя.
Чем личный фонд отличается от наследственного фонда?
Личный фонд создаётся при жизни учредителя и начинает работать сразу. Наследственный фонд создаётся нотариусом после смерти учредителя на основании завещания. Личный фонд позволяет учредителю протестировать управление при жизни, наследственный — нет. Личный фонд требует минимум 100 млн рублей при создании, наследственный — не имеет порога.
Может ли личный фонд владеть долями в ООО и управлять бизнесом?
Да. Личный фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, владеть долями в ООО, быть материнской компанией для коммерческих организаций. Фактически фонд может быть полноценной холдинговой структурой.
Наследование как тест на зрелость бизнеса
Бизнес, который невозможно передать, — это не бизнес. Это рабочее место с высокой зарплатой, которое исчезнет вместе с вами.
Личный фонд — не панацея. Но для собственника с активами от 100 млн, сложной семьёй и желанием контролировать судьбу своего дела — это лучшее, что предлагает российское право.
И вот что я наблюдаю в каждом проекте: собственники, которые всерьёз занялись наследственным планированием, получают побочный эффект — их бизнес становится лучше. Потому что нельзя подготовить компанию к передаче, не разобравшись, как она на самом деле устроена. Нельзя снизить зависимость от основателя, не создав команду и процессы. Нельзя спроектировать фонд, не ответив на вопросы, которые вы годами избегали.
Мы не готовим бизнес к смерти собственника. Мы проектируем бизнес, которому собственник не нужен для выживания. Парадокс в том, что именно такой бизнес и стоит строить — вне зависимости от того, планируете вы передавать его или нет.
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