Личный фонд как инструмент наследования бизнеса: передать компанию, сохранить управление, защитить наследников

По сути — российский траст, работающий с марта 2022 года. В этой статье разбираем, когда он нужен, как устроен, сколько стоит создание и какие налоговые последствия наступают для учредителя и выгодоприобретателей в 2026 году.

Нассим Талеб различает три состояния систем: хрупкие (разрушаются от стресса), устойчивые (выдерживают) и антихрупкие (становятся сильнее). Наследование — самая хрупкая точка в жизненном цикле любого бизнеса. Момент, когда одновременно сходятся все виды рисков: юридические, налоговые, управленческие, семейные. И именно в этот момент большинство собственников оказываются неподготовленными.

Допустим, вы построили бизнес. Не ларёк — нормальную компанию с оборотами, людьми, договорами, активами. И однажды задали себе вопрос, который почему-то не принято задавать вслух: а что будет с этим всем, когда меня не станет?

Большинство собственников этот вопрос откладывают. Кто-то суеверно, кто-то просто «некогда». А потом случается то, что случается — и бизнес, строившийся 15 лет, разваливается за полгода. Один удар — и система рассыпается. Это классическая хрупкость по Талебу: вы просто не видели её, пока стресс не наступил.