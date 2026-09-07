Налоговые льготы «Сколково» в 2026 году: 0% налога на прибыль и НДС. Кому подойдет?

Разбираем, что осталось, что изменилось и в каких случаях статус резидента делает бизнес прочнее, а в каких — наоборот, встраивает в него мину замедленного действия.

Что изменилось для резидентов «Сколково» с 1 января 2026 года

Три изменения, о которых нужно знать до подачи заявки.

Первое. Страховые взносы. До 2026 года участник проекта платил 14% с выплат проектному персоналу. Теперь действует двухуровневая схема: 30% с выплат в пределах 1,5 федерального МРОТ за месяц и 15% с суммы превышения. Порог считается отдельно по каждому человеку за каждый месяц, а не по фонду оплаты труда в целом. В 2026 году 1,5 МРОТ — это 40 639,50 рубля.

Второе. Запрет на совмещение с ИТ-льготами. Резидент «Сколково» исключён из числа получателей пониженных тарифов для аккредитованных ИТ-компаний. Раньше можно было выбирать выгодное из двух корзин, теперь нужно решить, в какой корзине вы находитесь.

Третье. Выросла базовая нагрузка, от которой вы освобождаетесь. НДС — 22% вместо 20%, налог на прибыль — 25% вместо 20%. Освобождение стоит дороже, чем год назад. Это единственное изменение в пользу резидента.

Налог на прибыль: ноль вместо 25%

Освобождение работает по ст. 246.1 НК РФ и действует до 10 лет со дня получения статуса. Не пониженная ставка, не региональный вычет — полное освобождение от обязанностей налогоплательщика.

Уведомление подаётся в инспекцию по месту учёта не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения статуса. Дальше — ежегодное подтверждение права с расчётом совокупного размера прибыли.

НДС: это освобождение, а не нулевая ставка

Здесь чаще всего ошибаются. Ноль процентов и освобождение — юридически разные вещи, и разница бьёт по деньгам.

При нулевой ставке (экспорт, например) вы остаётесь плательщиком НДС и заявляете вычет входящего налога. При освобождении по ст. 145.1 НК РФ вы выпадаете из системы: не начисляете налог на реализацию, но и входящий НДС к вычету не принимаете. Он идёт в стоимость покупок.

Отсюда практический вывод, который в рекламных материалах про «Сколково» обычно не пишут.

Кому освобождение от НДС не приносит выгоды

Если ваши покупатели — компании на общей системе, которые заявляют вычет, освобождение ломает вашу же экономику. Клиент не получает счёт-фактуру, его затраты на закупку у вас растут на сумму невозмещённого налога, и он либо требует скидку, либо уходит к поставщику с НДС.

Освобождение работает в плюс, когда ваш покупатель:

• физическое лицо;

• компания на упрощённой системе, не платящая НДС;

• бюджетное учреждение или организация, для которой вычет не имеет значения.

Если основная выручка идёт от крупных корпоративных заказчиков на общей системе, посчитайте сценарий заранее. Иногда льгота по НДС оказывается не преимуществом, а условием, которое придётся компенсировать ценой.

Страховые взносы: сколько теперь платит резидент

Сравнение эффективной ставки при разных окладах. Расчёт для выплат в пределах единой предельной базы, которая в 2026 году составляет 2 979 000 рублей за год на человека.

Оклад в месяц Общий тариф 30% «Сколково» 30/15% ИТ-аккредитация 15% 100 000 ₽ 30 000 ₽ 21 096 ₽ 15 000 ₽ 150 000 ₽ 45 000 ₽ 28 596 ₽ 22 500 ₽ 200 000 ₽ 60 000 ₽ 36 096 ₽ 30 000 ₽

Эффективная ставка «Сколково» падает с ростом оклада: 21,1%, 19,1%, 18,0%. Но она всё равно выше тарифа аккредитованной ИТ-компании, который в 2026 году составляет 15% в пределах предельной базы и 7,6% сверх неё. При зарплатах разработчиков выше 250 тысяч разрыв растёт, потому что ИТ-компания уходит на 7,6%, а резидент «Сколково» остаётся на 15%.

Раньше это лечилось совмещением. С 2026 года не лечится.

«Сколково» или ИТ-аккредитация: как выбирать

Возьмём компанию с выручкой 100 млн рублей без НДС, фондом оплаты труда 40 млн (20 человек), прочими расходами 20 млн с входящим НДС.

Показатель Общий режим «Сколково» ИТ-аккредитация Страховые взносы 12,0 млн 7,5 млн 6,0 млн Налог на прибыль 7,0 млн (25%) 0 1,7 млн (5%) НДС к уплате 17,6 млн 0 0 или 17,6 млн Итого 36,6 млн 7,5 млн 7,7 или 25,3 млн

Разброс в колонке ИТ объясняется просто: аккредитованная компания освобождена от НДС только по операциям с программами из реестра российского ПО (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Не попали в реестр или продаёте не лицензии, а услуги — платите 22%.

Отсюда правило выбора:

Если продукт — программное обеспечение, которое реально проходит в реестр, разница между двумя режимами измеряется сотнями тысяч рублей в год, и ИТ-аккредитация проще в получении и сопровождении. Если продукт в реестр не проходит, или это не софт вовсе (биомедицина, оборудование, энергетика, приборы), «Сколково» остаётся единственным вариантом с нулём по прибыли и НДС.

И ещё: с 2026 года требования к самой ИТ-аккредитации ужесточились. Доля профильной выручки считается по данным бухгалтерской отчётности, добавились ограничения по составу владельцев. Компания, которая проходила по критериям в 2024 году, может не пройти сейчас.

Два лимита, которые постоянно путают: 1 млрд и 300 млн

В статьях про «Сколково» эти цифры обычно пишут через запятую, как будто это одно условие. Это два разных механизма, и путаница дорого стоит.

Лимит выручки — 1 млрд рублей за год. Как только годовой объём выручки от реализации превысил миллиард, право на освобождение прекращается. Причём не с момента превышения, а с 1-го числа налогового периода, в котором оно произошло. То есть задним числом, с 1 января.

Лимит прибыли — 300 млн рублей. Совокупный размер прибыли считается нарастающим итогом начиная с года, в котором выручка перевалила за миллиард. Пока накопленная прибыль не превысила 300 млн, налог фактически не возникает. После превышения прибыль облагается в общем порядке.

Практический риск здесь простой. Компания в ноябре понимает, что закрывает год с выручкой 1,05 млрд. Освобождение по налогу на прибыль и по НДС слетело с 1 января этого года. Налог подлежит восстановлению и уплате в бюджет с пенями (п. 3 ст. 246.1 НК РФ). Одиннадцать месяцев вы работали, выставляли счета без НДС, не вели книгу продаж — и теперь должны пересобрать учёт за весь год.

Тот же сценарий срабатывает при утрате статуса участника проекта. Основание другое, последствие такое же: восстановление налога с 1-го числа налогового периода плюс пени.

Кто может стать резидентом «Сколково»

Как таковых требований к виду деятельности нет, но есть требование к инновационности самой деятельности и ее коммерциализации.

Также есть требования к виду и характеру организационно правовой формы деятельности:

1. Только хозяйственное общество (ООО). Статус не присваивается индивидуальным предпринимателям (ИП), самозанятым или некоммерческим организациям.

2. Отсутствие офшоров: В структуре владения компании не должно быть офшорных зон, а доля иностранного участия не должна превышать 50% в ряде случаев контроля (или по требованиям к бенефициарам)

Физически переезжать никуда не нужно. Статус привязан к проекту, а не к адресу: офис может быть в Ставрополе, команда — в Казани, а заказчики — по всей стране.

Как получить статус и почему отказывают

Заявка оценивается экспертной коллегией фонда по критериям инновационности и научно-технической новизны. Срок от подачи до решения — обычно от полутора до трёх месяцев.

Отказывают, как правило, не потому что проект плохой. Отказывают потому, что описание проекта не отвечает на вопрос, который задаёт эксперт: в чём здесь исследование и разработка, а не сборка готовых компонентов.

«Мы делаем систему управления взаимоотношениями с клиентами» — не проходит. «Мы разрабатываем алгоритм прогнозирования оттока на основе собственной модели, обученной на отраслевых данных, и вот результаты валидации» — разговор совсем другой. Продукт тот же, упаковка разная.

Три вещи, которые придётся вести дальше:

• раздельный учёт выручки от проектной и непроектной деятельности, если вторая есть;

• ежегодную отчётность перед фондом о ходе проекта, с реальными показателями разработки, а не отпиской;

• контроль двух лимитов в течение года, а не по итогам года.

Где здесь хрупкость

Теперь та часть, из-за которой мы вообще пишем эту статью.

Статус резидента — не схема. Он прописан в Налоговом кодексе, не вызывает вопросов у инспекции и не приводит к обвинениям в дроблении. Но льгота сама по себе не делает бизнес прочным. Чаще бывает наоборот.

Мы видели компании, у которых вся юнит-экономика построена на нуле по налогу на прибыль. Цены сформированы исходя из льготы. Маржинальность посчитана исходя из льготы. Планы найма — исходя из льготы. А льгота имеет срок: десять лет. И два лимита. И условие сохранения статуса.

Что происходит с такой компанией на девятом году, понятно заранее. Ей нужно за двенадцать месяцев поднять цены на четверть или сократить четверть расходов. Ни то, ни другое за год не делается.

Хрупкость — это когда одно внешнее изменение обрушивает всю конструкцию. Резидентство «Сколково», встроенное в бизнес-модель без плана выхода, — классический пример.

Как строить по-другому

Антихрупкая конструкция выглядит так: льгота даёт дополнительный ресурс, а не условие выживания.

Практически это означает четыре решения на входе, а не на выходе:

Считайте экономику в двух версиях. Модель со льготой и модель без неё. Если без льготы бизнес убыточен, вы не получили преимущество — вы взяли кредит с погашением через десять лет.

Разведите активы и операции. Интеллектуальная собственность, разработанная в льготный период, должна принадлежать структуре, которая переживёт смену режима. Права, оформленные абы как, на выходе из «Сколково» становятся предметом отдельного и дорогого разговора с инспекцией.

Заложите сценарий превышения лимитов в управленческий учёт. Не в декабре, а в июне. Момент, когда выручка подходит к миллиарду, должен быть виден за полгода, потому что последствия наступают задним числом с 1 января.

Проверьте состав покупателей. Если доля клиентов на общей системе растёт, освобождение от НДС из актива превращается в обязательство. Это управляемый параметр, но им нужно управлять.

Разница между этими двумя компаниями — не в налогах. Она в том, что одна использует режим, а другая на нём висит.

Частые вопросы

Сколько лет действуют льготы «Сколково»?

До 10 лет со дня получения статуса участника проекта. Освобождение прекращается раньше при утрате статуса или при превышении лимита выручки в 1 млрд рублей за год.

Резидент «Сколково» платит НДС в 2026 году?

Нет, при соблюдении условий ст. 145.1 НК РФ. Но это освобождение, а не нулевая ставка: входящий НДС к вычету не принимается и включается в стоимость покупок.

Какая ставка страховых взносов у резидента «Сколково» в 2026 году?

30% с выплат в пределах 1,5 МРОТ за месяц (40 639,50 рубля) и 15% с суммы превышения. Прежний совокупный тариф 14% отменён законом № 425-ФЗ от 28.11.2025.

Можно ли совмещать статус резидента «Сколково» и ИТ-аккредитацию?

Аккредитацию Минцифры сохранить можно, но применять одновременно пониженные тарифы страховых взносов по двум основаниям с 2026 года нельзя. Режим выбирается один.

Нужно ли переезжать в Сколково?

Нет. Статус привязан к проекту, а не к месту нахождения. Компания может работать в любом регионе.

Что будет, если превысить выручку в 1 млрд рублей?

Право на освобождение прекращается с 1-го числа налогового периода, в котором произошло превышение. Налог за этот период подлежит восстановлению и уплате с пенями.

«Сколково» — это законная оптимизация или серая схема?

Законный режим, установленный Налоговым кодексом и Федеральным законом № 244-ФЗ. Претензий по дроблению или необоснованной налоговой выгоде сам по себе статус не порождает. Риски возникают из некорректного раздельного учёта и несвоевременного контроля лимитов.

Сколько времени занимает получение статуса?

Обычно от трёх до шести месяцев с момента подачи заявки до решения экспертной коллегии.

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