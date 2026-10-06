310 млрд рублей бизнес доплатил сам, без единого решения о проверке. Как ФНС выбирает для выездной налоговой проверки

Общие поступления по результатам контрольной и аналитической работы составили 496 млрд. Разница примерно в 310 млрд это деньги, которые бизнес заплатил сам, уточнёнными декларациями, не дожидаясь никакого решения о проверке.

В долях картина та же: около 43% поступлений от контрольной работы дают доначисления по проверкам, около 57% добровольные доплаты. Большую часть денег бюджет получает на стадии, где формально не происходит ничего. Ни решения, ни акта, ни проверяющих в офисе.

Это цифры из отчётности ФНС по форме № 2-НК, она публикуется ежеквартально на сайте службы и доступна любому. И из них следует вывод, который меняет всю логику защиты.

Выездная проверка давно не поиск нарушений. Это оформление результата, посчитанного заранее. Если вы узнали о ней из решения о назначении, вы опоздали примерно на год: всё, что можно было изменить, менялось раньше, и сигналы к этому были. Разбираю, по каким именно.

Почему модель контроля изменилась

Десять лет назад выездных проверок было около тридцати тысяч в год. В 2021 году около восьми тысяч. В 2025 году по организациям завершено примерно пять тысяч, при этом средний размер доначислений за тот же период вырос на порядок.

Это не ослабление контроля. Это смена модели, и за ней стоят четыре вещи.

Первая. Изменилась структура бюджета. Нефтегазовые доходы перестали закрывать расходную часть, и вес ненефтегазовых поступлений вырос. Администрирование из технической функции стало источником, за который отвечают по показателям.

Вторая. Выросли обязательства государства, и выросли они быстрее, чем база. Любой разрыв закрывается либо ставками, либо собираемостью. Ставки поднимают законом и редко, собираемость администрируют постоянно.

Третья. Расширились функции самой службы. Касса, маркировка, самозанятые, единый налоговый счёт, отраслевые проекты по клинингу, общественному питанию, рынкам и агропромышленному комплексу. Логика отраслевых проектов не фискальная, а структурная: вывести отрасль целиком из наличного оборота и выровнять условия между теми, кто платит, и теми, кто не платит.

Четвёртая, без которой первые три не сработали бы. Появилась техническая возможность сплошного контроля. Раньше ресурс инспекции был ограничен, поэтому контроль был выборочным: проверяли тех, до кого дошли руки, и на проверке действительно искали. Сейчас система сама сопоставляет декларации по цепочке, видит разрыв, строит дерево связей, подтягивает банковские потоки и сравнивает показатели со среднеотраслевыми. Инспектор подключается не тогда, когда решил проверить, а тогда, когда система показала ему готовую картину.

Все четыре сдвига дают один результат. Контроль перешёл с выборочной модели на сплошную аналитическую, а выездная проверка перестала быть инструментом поиска и стала инструментом оформления. К моменту вынесения решения налоговый орган в основном уже знает, какие операции считает сомнительными, какова примерная сумма и есть ли с кого её взыскать. Мероприятия внутри проверки нужны, чтобы перевести эту картину в доказательства, пригодные для решения и для суда.

Слово «проверка» здесь вводит в заблуждение. По смыслу происходящего это ближе к вручению уже составленного счёта, который дальше можно оспаривать, но не предотвращать.

Сколько стоит попасть в оставшиеся два процента

Доначисления фиксируются в 98% случаев. Без претензий из проверки выходят двое из ста, и это устойчивая величина последних лет, а не аномалия одного квартала.

За первое полугодие 2026 года средняя сумма доначислений по одной выездной проверке выросла с 85 до 140 млн рублей, почти на 65% за год. По крупному бизнесу ФНС проверила 60 плательщиков, вдвое больше прошлогоднего, а доначисления по ним выросли с 5,8 до 16,3 млрд рублей. В Москве средний чек по большим компаниям дошёл до 220 млн.

Самих проверок при этом мало и становится меньше. Десять лет назад их было около тридцати тысяч в год, в 2021 году около восьми тысяч, в 2025 году по организациям завершено примерно пять тысяч. На несколько миллионов юридических лиц.

Складывается ясная картина. Выездная проверка стала редким и дорогим инструментом, который применяют, когда переговорная стадия не дала результата, сумма посчитана и источники взыскания понятны. Её не назначают, чтобы разобраться. Её назначают, чтобы оформить.

Поэтому вопрос «как пройти проверку» поставлен неверно. Правильный вопрос звучит иначе: как понять, что вас считают, пока решение ещё не вынесено.

Предпроверочный анализ и двенадцать критериев отбора

Стадия, на которой всё решается, называется предпроверочным анализом. В Налоговом кодексе её нет, регламент внутренний и не публикуется. На практике это период от нескольких месяцев до полутора лет, в течение которого инспекция собирает материал и считает потенциальную сумму.

Отбор строится на Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утверждённой приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Приложение 2 содержит двенадцать общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков. Документ старый, но действующий, а значения по налоговой нагрузке и рентабельности служба обновляет по отраслям каждый год.

В реальном отборе критерии весят по-разному. Чаще других срабатывают:

• налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой;

• доля вычетов по НДС от суммы начисленного налога за 12 месяцев от 89% и выше;

• убыток в отчётности два года подряд и дольше;

• зарплата ниже среднего уровня по виду деятельности в регионе;

• приближение к предельным значениям специальных налоговых режимов;

• миграция между инспекциями, особенно неоднократная;

• непредставление пояснений на уведомление о выявленных несоответствиях.

Один сработавший критерий почти ничего не значит. Опасна комбинация: низкая нагрузка плюс высокая доля вычетов плюс контрагенты с высоким уровнем риска в АСК НДС. Такое сочетание система подсвечивает сама, без участия инспектора.

Критерии при этом только вход. Дальше начинается ручная работа, и вот она видна снаружи.

Семь сигналов, что предпроверочный анализ уже идёт

Требования вашим контрагентам. Самый ранний и самый недооценённый признак. Вам звонит поставщик и говорит, что у него запросили документы по сделкам с вами за 2023 год. Это пункт 1 статьи 93.1 НК, истребование документов о налогоплательщике. Проверяют формально не вас, а материал собирают на вас. Если таких звонков два и больше, а сами вы ничего не получали, анализ идёт полным ходом. Требования по конкретным сделкам вне проверок. Пункт 2 статьи 93.1 позволяет истребовать документы относительно конкретной сделки при обоснованной необходимости. Когда приходит такое требование сразу по нескольким сделкам за два-три года, обоснованная необходимость обычно называется предпроверочным анализом, хотя самого этого слова в требовании не будет. Запросы в банк. Выписки по счетам, сведения об остатках, информация о бенефициарах по статье 86 НК. Сам налогоплательщик об этом не узнаёт, но банки нередко сообщают клиенту неофициально. Вызов на комиссию. Формально она называется рабочей группой по побуждению к уточнению налоговых обязательств, регламентируется письмом ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838@ и как форма контроля в Кодексе не описана. Вызывают по подпункту 4 пункта 1 статьи 31 НК, для дачи пояснений. Задача комиссии одна: получить уточнённую декларацию без проверки. Именно из этих заседаний и складываются те самые 310 млрд. Информационное письмо о налоговых рисках. Приходит до вызова. Инспекция перечисляет контрагентов, которых считает техническими, и предлагает подумать. Это последняя стадия, на которой разговор ещё мягкий. Допросы действующих и бывших сотрудников. Свидетеля по статье 90 НК можно вызвать вне рамок проверки. Бывшие сотрудники отдельный риск: они приходят без предупреждения работодателя и говорят свободнее. Осмотр территорий и документов. По пункту 2 статьи 92 НК осмотр вне проверки возможен с согласия проверяемого лица. Согласие часто дают на словах, не понимая, что протокол потом ляжет в материалы дела.

Ни один сигнал сам по себе ничего не доказывает. Встречное требование по одному контрагенту это рутина. Но когда за квартал набирается три-четыре разных признака, ситуация читается однозначно.

Можно ли отказать в представлении документов вне рамок проверки

Здесь важно не повторять за статьями трёхлетней давности. Практика за последние два года сдвинулась, и сдвинулась не в сторону налогоплательщика.

Исходная конструкция прежняя. Пункт 2 статьи 93.1 НК разрешает истребовать документы относительно конкретной сделки вне рамок проверки. Требование без идентификации сделки, по которому запрашивают штатное расписание, оборотно-сальдовые ведомости и договоры за три года, норме не соответствует. Конституционный Суд в Определении от 07.04.2022 № 821-О подтвердил, что полномочия налогового органа не абсолютны, а обоснованная необходимость подлежит судебной проверке.

Но дальше маятник пошёл обратно. Верховный Суд в Определении от 30.10.2025 по делу № А47-7677/2024 фактически расширил свободу инспекции при истребовании. Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 14.07.2026 по делу № А41-71153/2025 указал, что круг лиц, у которых можно запрашивать сведения, не ограничен участниками сделки, что статьи 88 и 93.1 НК не конкурируют, а дополняют друг друга, и что суд не вправе подменять налоговый орган в вопросе целесообразности сбора доказательств.

Что из этого следует практически.

Тотальный отказ по мотиву «идёт предпроверочный анализ» сегодня проигрышная позиция. Работающий отказ только частичный и только по конкретным позициям: сделка в требовании не названа, запрошены внутренние документы самой компании, а не сведения о сделке, период выходит за рамки, нет поручения другой инспекции.

Отказывать надо письменно и со ссылками на нормы по каждой позиции отдельно. Молчание даёт худший результат, чем мотивированный частичный отказ: оно добавляет восьмой сигнал к семи предыдущим и само по себе работает критерием отбора.

Размер санкции зависит от основания, и здесь путаются чаще всего:

• документы по своей проверке не представлены в срок (ст. 93 НК) — 200 рублей за каждый документ по пункту 1 статьи 126;

• документы о другом налогоплательщике не представлены (п. 1 ст. 93.1) — 10 000 рублей для организации по пункту 2 статьи 126;

• информация о конкретной сделке не сообщена (п. 2 ст. 93.1) — 5 000 рублей по статье 129.1, при повторе в течение года 20 000.

Считать надо именно так: цена санкции против объёма информации, который у вас забирают при полном исполнении требования. И учитывать, что с 2027 года эти суммы вырастут в два с половиной раза и больше.

Что с этим делать

Первое: посчитайте себя по двенадцати критериям. Работа на два часа, данные для сравнения ФНС публикует открыто.

Второе: заведите письменный учёт сигналов. Каждое требование контрагенту, о котором вам сообщили, каждый вызов, каждый запрос. Три записи за квартал означают, что предпроверочный анализ идёт.

Третье, и самое неудобное. Если проверка это оформление известного, а не поиск неизвестного, весь смысл работы смещается на период до решения. Там остаются месяцы, и потратить их на подготовку кабинета для инспекторов худший из возможных вариантов.

Что делать в этом окне, разбираю в следующей статье цикла.

Часто задаваемые вопросы

Почему выездных проверок стало меньше, а доначисления выросли?

Контроль перешёл с выборочной модели на сплошную аналитическую. Автоматические системы обрабатывают декларации и банковские потоки постоянно, поэтому выездная проверка назначается точечно и только там, где сумма посчитана заранее. В 2015 году проводилось около 30 тысяч выездных проверок, в 2025 году около 5 тысяч по организациям, при результативности около 98%.

Какой средний размер доначислений по выездной налоговой проверке в 2026 году?

За первое полугодие 2026 года средняя сумма доначислений по одной выездной проверке составила около 140 млн рублей против 85 млн годом ранее. По крупнейшим налогоплательщикам в Москве средний чек дошёл до 220 млн рублей. Данные формы № 2-НК, публикуются ежеквартально.

Как узнать, что назначена выездная налоговая проверка?

О назначенной проверке налогоплательщик узнаёт из решения о её проведении. До этого момента уведомлений не предусмотрено, план выездных проверок ФНС не публикует. Косвенно приближение проверки видно по встречным требованиям контрагентам, запросам по конкретным сделкам вне проверок, вызовам на комиссию и допросам сотрудников.

Что такое предпроверочный анализ?

Внутренняя процедура налогового органа по сбору информации и расчёту потенциальных доначислений до назначения выездной проверки. В Налоговом кодексе не описана, регламентируется внутренними документами ФНС. Длится от нескольких месяцев до полутора лет.

Обязательно ли исполнять требование о представлении документов вне рамок налоговых проверок?

Требование по пункту 2 статьи 93.1 НК законно, если в нём идентифицирована конкретная сделка и обоснована необходимость. Полный отказ по мотиву предпроверочного анализа сегодня почти не проходит: практика 2025 и 2026 годов складывается в пользу инспекции. Рабочий вариант это частичный мотивированный отказ по конкретным позициям требования, оформленный письменно.

Какой штраф за непредставление документов налоговой?

За непредставление своих документов в ходе проверки 200 рублей за документ (п. 1 ст. 126 НК). За непредставление документов о другом налогоплательщике 10 000 рублей для организации (п. 2 ст. 126 НК). За несообщение информации о конкретной сделке 5 000 рублей, при повторном нарушении в течение года 20 000 (ст. 129.1 НК). С 2027 года все эти суммы индексируются в 2,5 раза и более.

Можно ли не идти на комиссию по легализации налоговой базы?

Вызов направляется по подпункту 4 пункта 1 статьи 31 НК. За неявку по уведомлению возможна административная ответственность по части 1 статьи 19.4 КоАП. Явиться стоит, но подавать уточнённую декларацию прямо на заседании не нужно: сначала проверяется обоснованность претензий.



Больше о налоговой безопасности и прохождении проверок читайте у нас в тг-канале.

По вопросам анализа готовности вашего бизнеса к налоговой проверке можете писать сюда