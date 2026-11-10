Субсидиарная ответственность без банкротства: как взыскать долг с директора

FAQ: частые вопросы

Можно ли взыскать долг с директора, если банкротство не проводилось?

Да. Иск о привлечении к субсидиарной ответственности можно подать без банкротства, если компания исключена из реестра или фактически прекратила деятельность, а долг остался из-за действий контролирующих лиц.

Нужно ли получать решение суда против самой компании?

Нет, это не обязательное условие. Долг можно доказать в деле против директора договором, платежными документами и актом сверки.

Можно ли подавать иск, пока компания еще не исключена из ЕГРЮЛ?

Можно. Если вы докажете, что она фактически перестала работать: нет отчетности и операций по счетам около года, а приставы не нашли имущество.

Что будет, если я не подал возражения против исключения компании из реестра?

Ничего страшного для иска. Суд не лишает кредитора права требовать с контролирующих лиц только потому, что он не успел возразить налоговой.

Какой срок давности для иска к директору?

Он считается с момента, когда вы узнали или должны были узнать о прекращении деятельности компании и о контролирующих лицах.

Кого суд считает контролирующим лицом?

Директора, учредителя, а иногда и человека, которого нет в выписке, но фактически принимавшего решения. Номинальный директор не получает иммунитета. Миноритарный участник с небольшой долей считается контролирующим только при наличии доказательств влияния.

Отвечает ли единственный участник, он же директор, только за этот статус?

Нет. Одного статуса мало. Суд смотрит, смешивал ли директор свои средства со средствами компании, выводил ли выручку, переводил ли бизнес на другую фирму.

Что делать, если бизнес перешел на новую фирму?

Собрать признаки преемственности: те же люди, сотрудники, клиенты, адрес, сайт, телефоны, похожее название. Совокупность признаков и есть ваш главный аргумент. Надежно зафиксируйте данные о новой компании в интернете (сайт, рекламу и т. д.) — например, с помощью сервиса ShotApp со скидкой по промокоду ЮРТЕХ. Он позволит создать протокол, в который войдут как скриншоты доказательств, так и технические данные, подтверждающие их истинность.

Сколько можно взыскать?

Основной долг, проценты за пользование чужими деньгами с даты исключения до фактической оплаты.

В какой суд подавать иск?

В арбитражный суд по адресу, где компания была зарегистрирована до исключения из ЕГРЮЛ, а не по месту жительства директора.

Как директору безопасно закрыть компанию с долгами?

Оценить обязательства, договориться с кредиторами. При нехватке денег инициировать банкротство или ликвидацию вовремя. Не выводить активы и хранить документы.

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