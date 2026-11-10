Субсидиарная ответственность без банкротства: как взыскать долг с директора

Представьте: контрагент задолжал вашему бизнесу значительную сумму. Однако, чтобы не платить, директор вывел все средства со счетов и фактически компания стала брошенной. Расскажем, как в этом случае осуществляется привлечение к субсидиарной ответственности без банкротства.
Знакомая картина? Поставщик взял аванс и пропал. Приставы вернули исполнительный лист: «имущества нет». Налоговая тихо исключила ООО из реестра, а бывший директор торгует теми же товарами, только под другой вывеской.
Большинство кредиторов здесь сдаются. И напрасно. В ноябре 2025 года Верховный суд утвердил обзор практики по таким спорам, и он заметно меняет расклад сил: бремя доказывания теперь на директоре, судебное решение против компании не обязательно, а иск можно подавать даже до исключения фирмы из реестра.
Кредитор может требовать привлечения директора или другого контролирующего лица к субсидиарной ответственности вне банкротства. Такой иск возможен, если ООО исключили из ЕГРЮЛ как недействующее или оно фактически прекратило работу, а действия контролирующего лица сделали расчет с кредитором невозможным. Разберем, чем подтвердить долг, как собрать доказательства и когда подавать иск
Банкротство — не единственный путь (и часто не самый разумный)
Скажу то, что обычно говорю клиентам на первой консультации: банкротство чужой компании — это не про быстрые деньги. Нужно финансировать процедуру, ждать месяцами и годами, а если у должника пусто на счетах, итог нулевой. Верховный суд прямо отметил в обзоре практики, что кредитор вправе, но не обязан тратить свои деньги на процедуру банкротства пустой компании. Это лишь увеличит его убытки.
Альтернатива: иск лично к тому, кто управлял компанией и довел ее до такого состояния (по п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). Юристы называют его контролирующим лицом (КДЛ).
Банкротство должника
Иск к контролирующему лицу
Сроки
Долго, часто длится годы
Обычный судебный процесс, поэтому, как правило, быстрее банкротства
Расходы
Деньги на процедуру, работу управляющего и публикации
Госпошлина и работа юриста
Кто ведет процесс
Арбитражный управляющий
Вы и ваш представитель
Итог при пустой компании
Часто — нулевой
Взыскание с личного имущества ответчика
Главный риск
Потратить деньги зря
Не собрать доказательства
Судебная практика по субсидиарной ответственности без банкротства
Если коротко, суды получили четкие ориентиры. Вот главное, без номеров и сносок.
Исключение из ЕГРЮЛ не освобождает директора от ответственности по долгам ООО. Это вынужденная мера, а не законный способ «обнулить» долги. Если компания не рассчиталась с долгами из-за неразумного или недобросовестного поведения управляющих, платить придется им.
Кредитору достаточно доказать три вещи:
долг есть и его размер четко определен;
компания фактически прекратила деятельность;
ответчик управлял этой компанией.
Дальше ответчик сам доказывает, что действовал добросовестно.
Молчание ответчика работает против него. Директор компании не принес документы, не явился, дал отписку? Суд вправе исходить из того, что именно его действия сделали расчеты невозможными. У кредитора нет доступа к бухгалтерии, а у директора компании-должника — есть, и сохранять документы — его обязанность.
Наличие решения суда против компании не обязательно. Долг можно доказывать прямо в споре с директором: представьте в суд договор, платежки, акт сверки.
Ждать исключения из реестра не нужно. Если компания фактически «мертва», иск можно подавать раньше.
Возражения против исключения из реестра подавать не обязательно. Не успели отреагировать на публикацию налоговой? Это не лишает вас права на иск.
Что кредитору нужно доказать для привлечения директора к субсидиарной ответственности
Понимание этой схемы экономит месяцы вашего времени. Главная задача на старте — собрать доказательства по следующим направлениям:
Долг. Его подтвердят: договор, акты, накладные, платежки об авансе, акт сверки. Если есть решение суда — отлично. Но без него дело не становится автоматически проигранным.
Недействующая компания. Главный признак: около года нет отчетности и нет движения по счетам. Факт того, что компания является недействующей, подтверждается выпиской из реестра, ответами банков, материалами приставов.
Контроль. Кто в действительности управлял компанией? Директор, учредитель, а иногда и тот, кого нет в выписке, но кто реально принимал решения. Это подтвердят: отчеты из сервисов контрагентов, ФНС выписки из ЕГРЮЛ, договоры и договоренности (деловая переписка).
Дальше мяч на стороне ответчика. Ему придется объяснять суду, куда делись деньги, почему компания не рассчиталась по долгам и где документы. Если ответчик этого не осуществит, суд охотно сделает выводы не в его пользу. На практике именно здесь выигрываются многие дела.
Важный нюанс. Само по себе то, что ответчик — единственный участник бизнеса и по совместительству директор, еще не повод взыскивать долг с него. Суд проверит, не смешивал ли он свои деньги с деньгами компании, не выводил ли выручку, не перекладывал ли убытки на «мертвую» фирму. Одной фразы «он всем рулил» мало: нужны факты. Например, заверенная деловая переписка с директором компании-должника, договоры, подписанные им, и т. д.
Три ситуации, когда директор отвечает по долгам ООО без банкротства
Первая. Компанию исключили из реестра как недействующую, а долги остались. Классика. Если директор не погасил долг, не запустил ликвидацию и не заявил о банкротстве, это аргумент против него.
Вторая. Приставы закончили дело, потому что взять нечего или должника не найти, а фирма «пустая». Если нужно, подавайте иск, не дожидаясь, пока налоговая вычеркнет компанию из реестра.
Третья. Контролирующее лицо компании-должника продолжает вести прежний бизнес, но через новую фирму. Выручка идет новому юридическому лицу, убытки и долги остаются на старом. Самый показательный для суда случай.
Отдельно про «номиналов». Подставной директор не получает иммунитет. Если он участвовал в сокрытии настоящих хозяев или документов, то может отвечать перед законом. А продажа доли «человеку с улицы» незадолго до исключения компании — яркий красный флаг для суда.
И про миноритариев. Участник с долей в десять процентов не считается по умолчанию контролирующим лицом. Чтобы потянуть его к ответу, нужно доказать, что он реально влиял на решения или выводил активы в свою пользу.
Как доказать перевод бизнеса на другую компанию
Суд не поверит одному совпадению, но реагирует на совокупность. Чтобы доказать вывод бизнеса, собирайте все доказательства, которые сможете найти. Они должны подтвердить следующее:
Владеют «двойником» те же люди: учредители, директор, его родственники.
Сотрудники те же, особенно бухгалтер и менеджеры по продажам.
Те же клиенты и поставщики, которые «переехали» вместе с бизнесом.
Один адрес, офис, склад, арендодатель.
Одни и те же телефоны, почта, домены.
Похожие названия у нескольких фирм, одна на всех страница в интернете.
Продажа доли в «двойнике» новому «директору» непосредственно перед исключением компании-должника из реестра. После этого компания-должник фактически перестает осуществлять деятельность — например, не сдает отчетность
Оборудование, имущество и товарные знаки компании-должника оказались у новой структуры.
Совет из практики: скриншоты и осмотр сайтов нужно делать сразу и с датой. Сайты исчезают, соцсети чистятся. Поэтому их важно оперативно зафиксировать — например, с помощью сервиса ShotApp (со скидкой по промокоду ЮРТЕХ). Он создаст протокол автоматизированной фиксации, в который войдут как скриншоты, так и точное время, а также технические данные интернет-ресурса. Этот документ будет храниться на защищенном сервере, что исключает возможность подмены данных.
Срок исковой давности по субсидиарной ответственности без банкротства
Срок по иску к директору. Он начинает идти, когда вы узнали или должны были узнать о двух вещах:
компания фактически прекратила деятельность;
кто за этим стоит.
Поэтому:
Фиксируйте, когда и откуда вы узнали о проблеме. Например, заверьте с помощью ShotApp письмо на электронной почте. Сохраните документы по ходу исполнительного производства.
Не верьте обещаниям «вот-вот заплатить». Они не заменяют иска и не продлевают срок для иска к должнику.
Ставьте контрольные отметки в календарь: там, где давность по основному долгу, дата окончания производства, дата исключения из реестра.
Нужно ли сначала судиться с самой компанией?
Если компания жива, а вы не успели подать иск, решение суда и исполнительный лист остаются хорошим подспорьем: суду проще, и вы сразу получаете документы от приставов. Но если компанию уже исключили или вы видите, что она вот-вот исчезнет, не теряйте время. Доказательства долга можно принести прямо в дело против директора: договор, платежки, акты сверки.
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Сколько можно взыскать и какие возражения ждать?
Размер. Взыскивают не только основной долг. На сумму долга, возникшего из субсидиарной ответственности, суд вправе начислить проценты за пользование чужими деньгами, начиная с даты исключения компании из реестра и до фактической оплаты. Для долгов в миллионы рублей это ощутимо.
Возражения директора. Помимо давности, он может ссылаться на несоразмерность неустойки, отсутствие фактического контроля над юр.лицом и другие аргументы. Поэтому в иске все начисленное нужно обосновывать расчетом.
Бывшие участники. Тот, кто вышел из общества и не получил выплату за долю, тоже может требовать долг с контролирующих лиц, если вышел в период, когда компания работала.
Подсудность. Иски подаются по адресу, где юридическое лицо было зарегистрировано до исключения, а не по месту жительства директора. Если адрес «нарисовали» уже после появления долга, чтобы увезти дело в другой регион, суд может вернуть иск по прежнему месту нахождения юридического лица.
Оспаривать запись об исключении из реестра почти бесполезно. Само наличие долга не делает ее недействительной. Не тратьте силы: идите прямо к контролирующим лицам.
Обратная сторона: чем рискуют сами директоры компаний-должников?
Эта часть для тех, кто думает, как «тихо закрыть» убыточное ООО. Пусть налоговая исключит — и забудем об этом бизнесе. Не получится.
Исключение из реестра не обнуляет долги, а просто лишает компанию правоспособности. Остаются вопросы к людям, которые ею управляли. Их квартиры, машины и накопления могут стать предметом иска.
Кроме того, молчание в суде сегодня невыгодно. Не принесли документы, не объяснили, куда ушли деньги — и суд вправе исходить из версии кредитора.
Как закрыть бизнес без последствий:
Честно оцените обязательства и активы.
Договоритесь с кредиторами, пока есть о чем: рассрочка, мировое соглашение, частичная оплата.
Если платить нечем, не прячьтесь: проведите ликвидацию или банкротство, пока иска нет.
Не выводите активы на родственников и «дружественные» фирмы и не перекладывайте убытки на пустую компанию.
Храните документы, доказывающие вашу добросовестность. Закон требует этого, а суд проверяет.
Бросить ООО с долгами — самый дорогой способ закрыть бизнес. Он выглядит дёшево только до первого иска.
Что по итогу? Чек-лист кредитора
Как мы видим, даже если компания исключена из реестра, законный способ взыскать ее долг все же остается. Для этого важно привлечь к ответственности контролирующих лиц, которые решили бросить бизнес и таким образом уйти от долгов. В завершение приведем краткий чек-лист для кредитора:
Соберите «долговую папку»: договор, акты, платежки, сверки, переписку.
Следите за статусом должника: периодически заказывайте выписку.
Запросите материалы у приставов и сохраните банковские ответы.
Соберите доказательства связи со старой и новой фирмой и сохраните скриншоты с датой.
Зафиксируйте, когда и откуда вы узнали о прекращении деятельности компании.
Рассчитайте требования: долг, неустойку, проценты, судебные расходы.
Подайте иск по адресу регистрации компании до исключения и покажите документы юристу заранее.
Выводы
Исключение компании из реестра не списывает долг с директора. Если компания не рассчиталась из-за неразумных или недобросовестных действий управляющих, отвечать могут они лично.
Банкротство не обязательно. Кредитор не должен тратить деньги на процедуру банкротства пустой компании, чтобы получить право на иск.
Бремя доказывания смещено на ответчика. Вам (то есть истцу) нужно показать долг, прекращение деятельности и факт контроля. Остальное директор должен объяснить сам, а молчание суд толкует против него.
Решение суда против компании не обязательно. Долг можно подтвердить договором, платежками и актом сверки прямо в споре с директором.
Главный риск кредитора кроется в календаре. Давность по основному долгу не останавливается из-за исключения компании, и директор вправе на нее сослаться.
Побеждает тот, кто собрал доказательства заранее: материалы приставов, выписки, скриншоты сайтов, подтверждение даты, когда вы узнали о проблеме.
Директорам и собственникам «тихо бросать» компанию опасно. Закрывать бизнес нужно через договоренности с кредиторами, ликвидацию или банкротство, а документы — хранить.
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FAQ: частые вопросы
Можно ли взыскать долг с директора, если банкротство не проводилось?
Да. Иск о привлечении к субсидиарной ответственности можно подать без банкротства, если компания исключена из реестра или фактически прекратила деятельность, а долг остался из-за действий контролирующих лиц.
Нужно ли получать решение суда против самой компании?
Нет, это не обязательное условие. Долг можно доказать в деле против директора договором, платежными документами и актом сверки.
Можно ли подавать иск, пока компания еще не исключена из ЕГРЮЛ?
Можно. Если вы докажете, что она фактически перестала работать: нет отчетности и операций по счетам около года, а приставы не нашли имущество.
Что будет, если я не подал возражения против исключения компании из реестра?
Ничего страшного для иска. Суд не лишает кредитора права требовать с контролирующих лиц только потому, что он не успел возразить налоговой.
Какой срок давности для иска к директору?
Он считается с момента, когда вы узнали или должны были узнать о прекращении деятельности компании и о контролирующих лицах.
Кого суд считает контролирующим лицом?
Директора, учредителя, а иногда и человека, которого нет в выписке, но фактически принимавшего решения. Номинальный директор не получает иммунитета. Миноритарный участник с небольшой долей считается контролирующим только при наличии доказательств влияния.
Отвечает ли единственный участник, он же директор, только за этот статус?
Нет. Одного статуса мало. Суд смотрит, смешивал ли директор свои средства со средствами компании, выводил ли выручку, переводил ли бизнес на другую фирму.
Что делать, если бизнес перешел на новую фирму?
Собрать признаки преемственности: те же люди, сотрудники, клиенты, адрес, сайт, телефоны, похожее название. Совокупность признаков и есть ваш главный аргумент. Надежно зафиксируйте данные о новой компании в интернете (сайт, рекламу и т. д.) — например, с помощью сервиса ShotApp со скидкой по промокоду ЮРТЕХ. Он позволит создать протокол, в который войдут как скриншоты доказательств, так и технические данные, подтверждающие их истинность.
Сколько можно взыскать?
Основной долг, проценты за пользование чужими деньгами с даты исключения до фактической оплаты.
В какой суд подавать иск?
В арбитражный суд по адресу, где компания была зарегистрирована до исключения из ЕГРЮЛ, а не по месту жительства директора.
Как директору безопасно закрыть компанию с долгами?
Оценить обязательства, договориться с кредиторами. При нехватке денег инициировать банкротство или ликвидацию вовремя. Не выводить активы и хранить документы.
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