Клерк.Ру
Юзвак Максим

Налогообложение чаевых официантки

8

Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ и страховым взносам при выплате чаевых официанту (Письмо Минфина от 4 сентября 2019 г. № 03-04-05/67992, № 03-04-05/67982)

#чаевые #НДФЛ #Минфин