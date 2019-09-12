Налогообложение чаевых официантки

в акте ВНП много чего бывает, чего нет. ФНС использует все способы, да те которых нет в НК. А ваш...
А как учитывать доходы в валюте, есть какие-нибудь нормативы?...
Простите, опытные товарищи, а на третьего и последующих детей при прочих равных подобные пособия ...
Просто налогоплательщик прощелкал. Когда идут в ход телеграммы, телефонограммы, будьте добры пред...
Нет, не может. Это лицензируемая деятельность.
Да уж...зато в Акте ВНП она есть...
У судьи "не было оснований не доверять налоговому инспектору"))))...
Подписалась. Поздравляю с открытием канала. Но настраивать Вам еще многое надо.Желаю удачи!...
проще некуда )если вы купили вторую квартиру, и продаете первую (единственную до покупки второй) ...
Фирм из РФ ничего не будет. В том числе и НДС к вычету, если она на ОСНОА вот что будет белорусам...
И не только белорусам, но и всем другим иностранным компаниям, которые оказывают такие услуги. ...
Здесь нет ошибки аутсорсера. Если у клиента незавершенное производство, документы должны им подав...
Доначислили более 2,2 ВВП России за 2018 (97 283,2 млрд. рублей)! Вот ни за что не поверю!...
Я тоже заинтригован. Очень странный случай.
Скорее предложил некую сумму, лицу крупной конторы за согласование актов подряда и оплаты на озву...
И что будет фирме из РФ если Белорусы не уплатят НДС
Делаем два вывода:1 фирмам с выручкой до ..10 млн можно не волноваться2. Похоже, бумажный НДС изо...
Уважаемая, Светлана. Небольшой вопрос к вам. Вы задали свой вопрос в теме по УСН 6%, но ставку УС...
Уважаемая, Надежда. Возможно, что Светлана ошиблась когда писала вопрос и вместо "С поставщиками ...
Так вообще-то и обсуждается то, почему вдруг в лишенцы попали только продавцы ;) ...
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДРОБНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ! Теперь, я хотя бы понимаю в какую сторону двигаться, к ком...
Ну у ИП все деньги личные, поэтому обналичка его собственных денег дело нормальное ))Вообще это п...
Уважаемая, Светлана.Это фраза ровно из Вашего поста.
Небольшая иллюстрация по поводу расчета необходимых трудовых ресурсов.ФГКУ здравоохранения санато...
Предпринимателя привлекли к суду за то, что он потребовал 1,7 млн за беспрепятственную оплату дог...
Обожаю эти заголовки, Верховный суд - кокетка
Так чо, ипотеку тоже придется менять? Это надолго...
Подчиняться и не задавать вопросов. Что, после армии - все успешные и успевающие??...
Не совсем понятно? То есть белорусам нужно зарегистрироваться в РФ? Какой идиот это будет исполня...
По крайней мере, это уж точно чести вам не делает
А ещё лучше - просите контрагентов слать вам xml-файлы и грузите бесплатно. ...
Не фантазируйте! Вы явно в какой-то другой мир перенеслись, после того, как начали читать моё соо...
Зачем этот реестр вообще нужен? В котором то пропадут то появятся данные? Вот людям действительно...
разве в Сбере этого нет? Открываете приложение, подносите к платежке и оплачиваете? О чем новость...
банк-клиент действительно отвратный.... на зар.платной карте остались копейки, так ее заблокирова...