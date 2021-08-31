Наследники смогут оспаривать отцовство наследодателя

Внесено предложение по расширению прав наследников (Законопроект № 1238545-7).
Автор поправок
Правительство Российской Федерации
Содержание поправок
Согласно Законопроекту запись об отце ребенка в книге записей рождений может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка. В
Обоснование
Пояснительной записке указывается, что действующее законодательство отрицает возможность защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов.
Материалы к законопроекту
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