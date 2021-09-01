Краткий обзор налоговых событий за август 2021

В обзоре представлены налоговые законопроекты и судебная практика за прошедший месяц.

1. Налоговые законопроекты в августе

Несмотря на то, что Госдума 7-го созыва завершила свою деятельность, а новый состав соберется лишь после сентябрьских выборов, налоговые законопроекты продолжают поступать.

Так, Правительство предлагает упростить процедуру подтверждения нулевой ставки по НДС, отменив требования о необходимости таможенных отметок (Законопроект № 1237255-7). Другим правительственным проектом предлагается привести терминологию Налогового кодекса в соответствии с лицензионным законодательством (Законопроект № 1227111-7).

Депутаты в погоне за голосами избирателей также продолжают слать законопроекты о льготах, освобождениях послаблениях для налогоплательщиков. В августе особую активность проявляли представители ЛДПР.

Например, предлагается повысить предельный размер расходов, учитываемых в качестве социальных налоговых вычетов по НДФЛ со 120 000 до 360 000 рублей (Законопроект № 1226427-7). Другими поправками повышаются стоимостные характеристики машин, которые используются для применения повышенного транспортного налога к дорогим автомобилям (Законопроект № 1228727-7). В целях поддержки многодетных родителей планируется распространить на них льготы по налогу на имущество (Законопроект № 1237851-7). Наконец, в последний летний день поступило предложение об установлении пониженных тарифов по страховым взносам в отношении организаций инвалидов (Законопроект № 1241928-7).

Обзор налоговых новостей за август 2021

2. Запрет на приостановление операций по счетам

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Банк ВТБ (Определение от 23.08.2021 № 307-ЭС21-6593), в котором Верховный Суд заявил о недопустимости приостановления операций по счетам физических лиц, которые не открывались в предпринимательских целях. Важно, что запрет на приостановление операций по личным счетам действует и в том случае, если на этот счет поступают средства от предпринимательской деятельности.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2021



