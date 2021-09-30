Как будем отдыхать в 2022 году

Опубликован порядок переноса выходных дней.
Чем регулируется
Правительство РФ подготовило Постановление от 16.09.2021 № 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году".
Текст ниже
Новогодний отдых 2022
С учетом того, что ранее выходной 3 января был перенесен на 31 декабря в России будут отдыхать 10 дней - с 31 декабря 2021 по 9 января 2022.
Мартовский отдых 2022
Согласно документу выходной субботы 5 марта переносится на понедельник 7 марта.
Таким образом, будет 3 подряд выходных в марте - 6, 7, 8 числа.
Майский отдых 2022
В соответствии с Постановлением выходные дни переносятся:
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая.
Соответственно, в мае будет 2 периода для отдыха:
- 1, 2 (поскольку 1 мая - это воскресенье, то происходит перенос на 2 мая), 3 мая + 30 апреля (суббота). Иначе говоря, отдых продлится 4 дня.
- 7, 8, 9, 10 мая, то есть также 4 дня.
Июньский отдых 2022
3 дня отдыха будут в июне - 11, 12, 13 числа.
Ноябрьский отдых 2022
З-х дневный отдых в ноябре - 4, 5, 6 ноября.
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