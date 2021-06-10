Производственный календарь на 2022 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
Январь
Февраль
Март
I кв
Апрель
Май
Июнь
II кв
I полугодие
Количество дней
Календарные дни
31
28
31
90
30
31
30
91
181
Рабочие дни
16
19
22
57
21
18
21
|60
117
Выходные и праздничные дни
15
|9
9
33
9
13
9
31
64
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
128
151
175
454
168
144
168
480
934
При 36-часовой рабочей неделе
115,2
135,8
157,4
408,4
151,2
129,6
151,2
432
840,4
При 24-часовой рабочей неделе
76,8
90,2
104,6
271,6
|100,8
|86,4
100,8
288
559,6
Июль
Август
Сентябрь
III кв
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв
II полугодие
2022 год
Количество дней
Календарные дни
31
31
30
92
31
30
31
92
184
365
Рабочие дни
21
23
22
66
21
21
22
64
130
247
Выходные и праздничные дни
|10
|8
8
26
10
9
9
28
54
|118
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
|168
|184
176
528
168
167
176
511
1 039
1 973
При 36-часовой рабочей неделе
151,2
165,6
158,4
475,2
151,2
150,2
158,4
459,8
935
1 175,4
При 24-часовой рабочей неделе
100,8
110,4
105,6
316,8
100,8
|99,8
105,6
306,2
623
1 182,6
Пояснения к производственному календарю на 2022 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2022 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2021 год, 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год.