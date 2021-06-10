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Производственный календарь на 2022 год при шестидневной рабочей неделе

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Поскольку субботы при шестидневке рабочие дни, переноса выходных на 7 марта и 10 мая в календаре нет.

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Январь

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

2

9

16

23

30

 

Февраль

 

7

14

21

28

1

8

15

22

 

2

9

16

23

 

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

Март

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Апрель

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

Май

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

Июнь

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Июль

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

Август

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

 

Сентябрь

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Октябрь

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

2

9

16

23

30

 

Ноябрь

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

Декабрь

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

1 Нерабочие дни
2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.

 

Январь

Февраль

Март

I кв

Апрель

Май

Июнь

II кв

I полугодие

Количество дней

Календарные дни

31

28

31

90

30

31

30

91

181

Рабочие дни

19

23

26

68

26

12

25

74

142

Выходные и праздничные дни

12

 5

5

22

4

8

5

17

39

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

128

151

175

454

168

144

168

480

934

При 36-часовой рабочей неделе

115,2

135,8

157,4

408,4

151,2

129,6

151,2

432

840,4

При 24-часовой рабочей неделе

76,8

90,2

104,6

271,6

 100,8 86,4

100,8

288

559,6

 

 

Июль

Август

Сентябрь

III кв

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв

 II полугодие

2022 год

Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

26

27

26

79

26

25

27

78

157

299

Выходные и праздничные дни

 5 4

4

13

5

5

4

14

27

66

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

 168 184

176

528

168

167

176

511

1 039

1 973

При 36-часовой рабочей неделе

151,2

165,6

158,4

475,2

151,2

150,2

158,4

459,8

935

1 175,4

При 24-часовой рабочей неделе

100,8

110,4

105,6

316,8

100,8

 99,8

105,6

306,2

623

1 182,6

Пояснения к производственному календарю на 2022 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
  • 7 января - Рождество Христово
  • 23 февраля - День защитника Отечества
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда
  • 9 мая - День Победы
  • 12 июня - День России
  • 4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2022 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
  • при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
  • при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2021 год, 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год,  2010 год, 2009  год.

 

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