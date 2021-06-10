Производственный календарь на 2022 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Поскольку субботы при шестидневке рабочие дни, переноса выходных на 7 марта и 10 мая в календаре нет.

пн вт ср чт пт сб вс Январь 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Февраль 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Март 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 пн вт ср чт пт сб вс Апрель 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 Май 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 Июнь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 пн вт ср чт пт сб вс Июль 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 Август 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Сентябрь 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 пн вт ср чт пт сб вс Октябрь 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Ноябрь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Декабрь 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

1 Нерабочие дни 2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.

Январь Февраль Март I кв Апрель Май Июнь II кв I полугодие Количество дней Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 Рабочие дни 19 23 26 68 26 12 25 74 142 Выходные и праздничные дни 12 5 5 22 4 8 5 17 39 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 128 151 175 454 168 144 168 480 934 При 36-часовой рабочей неделе 115,2 135,8 157,4 408,4 151,2 129,6 151,2 432 840,4 При 24-часовой рабочей неделе 76,8 90,2 104,6 271,6 100,8 86,4 100,8 288 559,6

Июль Август Сентябрь III кв Октябрь Ноябрь Декабрь IV кв II полугодие 2022 год Количество дней Календарные дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365 Рабочие дни 26 27 26 79 26 25 27 78 157 299 Выходные и праздничные дни 5 4 4 13 5 5 4 14 27 66 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 168 184 176 528 168 167 176 511 1 039 1 973 При 36-часовой рабочей неделе 151,2 165,6 158,4 475,2 151,2 150,2 158,4 459,8 935 1 175,4 При 24-часовой рабочей неделе 100,8 110,4 105,6 316,8 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1 182,6

Пояснения к производственному календарю на 2022 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2022 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.