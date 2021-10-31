Обзор практики Верховного Суда по налогам за август 2021

В обзоре представлены определения Верховного Суда по налоговым спорам.

Общие вопросы

Определение от 16 августа 2021 г. № 309-ЭС21-6308 (с. Завьялова Т.В., Сергеев Илья Владимирович) —

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного требования, поскольку возврат спорной суммы НДС произведен инспекцией своевременно, в установленный Налоговым кодексом срок. Учитывая, что на момент проведения камеральной налоговой проверки от налогоплательщика не поступило заявление о способе возмещения налога, возврат (зачет) НДС производится по правилам статьи 78 НК РФ.

Определение от 5 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12174 (с. Антонова М.К., Тюменский аккумуляторный завод) —

Считая, что вследствие неправомерных действий налогового органа общество получило доход в меньшем размере по сравнению с тем, который оно имело бы, разместив денежные средства в депозиты с трехмесячным сроком действия и более высокой процентной ставкой, общество обратилось в арбитражный суд.

Судебные инстанции исходили из отсутствия причинно-следственной связи между заявленными обществом убытками в виде разницы процентных ставок по депозитам и действиями налоговых органов по осуществлению полномочий, предусмотренных налоговым законодательством. Суды указали, что у налогового органа имелись законные основания для принятия решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в связи с наличием у истца задолженности по уплате налога, доказательств обратного обществом не представлено.

Комментарий к налоговым спорам за август 2021

Налоговый контроль

Определение от 23 августа 2021 г. № 307-ЭС21-6593, 305-ЭС21-6579 (с. Завьялова Т. В., Першутов А. Г., Тютин Д. В., Банк ВТБ) +

Отсутствие на счете гражданина, открытом для ведения предпринимательской деятельности, денежных средств в объеме, достаточном для погашения налоговой задолженности (в том числе, если выручка от предпринимательской деятельности фактически зачислена на текущий счет гражданина вместо его расчетного счета как индивидуального предпринимателя), не является основанием для обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете гражданина, открытом для удовлетворения личных нужд, но в соответствии с пунктом 1 статьи 47 НК РФ позволяет налоговым органам перейти к обращению взыскания на имущество гражданина в порядке исполнительного производства, требовать взыскания задолженности в судебном порядке.

Определение от 16 августа 2021 г. № 309-ЭС21-12772 (с. Антонова М. К., Акционеры Артинского завода) —

Судебные инстанции исходили из того, что переданное обществом имущество и оборудование фактически использовалось взаимозависимыми с налогоплательщиком обществами для осуществления предпринимательской деятельности. Суды согласились с выводом налогового органа о применении в рассматриваемом случае для целей налогообложения затратного метода при расчете стоимости услуг по предоставлению в безвозмездное пользование основных средств.

Определение от 16 августа 2021 г. № 304-ЭС21-12961 (с. Пронина М. В., Техносистемы) —

В обоснование заявленных требований общество указывает, что оспариваемые решения инспекции в сроки, указанные в актах не издавались, а были изготовлены «задним числом» с целью сокрытия допущенных нарушений в рамках проведения выездной налоговой проверки — общий срок приостановки проверки превысил допустимый шестимесячный срок для приостановления проведения выездной налоговой проверки. Управление незаконно вынесло решение о продлении срока выездной налоговой проверки от 25.12.2019 N 106. В связи с чем, нарушаются права налогоплательщика при проведении выездной налоговой проверки.

Датами оспариваемых решений инспекции о приостановлении и возобновлении проведения выездной налоговой проверки являются даты создания соответствующих решений в АИС «Налог-3» — 24.09.2019, 24.10.2019; техническая возможность ручной корректировки этих дат отсутствует. Само по себе нарушение нумерации принятых инспекцией решений, вопреки доводам заявителя, не опровергает факт создания решений в указанные даты.

Определение от 11 августа 2021 г. № 307-ЭС21-13053 (с. Антонова М. К., КТА.ЛЕС) —

Суды, установив, что повторная жалоба на решение инспекции от 04.04.2019 подана налогоплательщиком после вступления в силу решения налогового органа, указали, что нормами налогового законодательства не предусмотрены возможность подачи апелляционной жалобы на вступившее в законную силу решение и возможность восстановления пропущенного срока подачи такой жалобы.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021

Налоговые споры

Определение от 20 августа 2021 г. № 304-ЭС21-13123 (с. Пронина М. В., ИП Фиалко Роман Геннадьевич) —

Заявитель просил установить факт того, что «с 01 января 2009 года в Российской Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации согласно пункту 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков — не являются налоговыми льготами, а также не являются налоговыми льготами, требующими от налогоплательщиков, применяющих УСН какого-либо рода соблюдения заявительного порядка для их применения».

Оставляя заявления общества без рассмотрения, суды руководствовались положениями статей 148, 217, 218, 219, 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в Информационном письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2004 N 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение», исследовав и оценив представленные в дело доказательства, установив, что ранее между сторонами имеется спор относительно использования предпринимателем его права на применение ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5 процентов, что влияет на размер уплачиваемого налога, при этом вопросы применения налоговых ставок получают правовую оценку в рамках разрешения конкретных споров, пришли к выводу о наличии спора о праве, не подлежащего рассмотрению в порядке особого производства, поскольку заявленное требование по существу направлено на разрешение вопроса, касающегося установления порядка применения пониженной ставки в размере 5 процентов по упрощенной системе налогообложения, а не на установление факта, имеющего юридическое значение.

Определение от 9 августа 2021 г. № 309-ЭС21-12765 (с. Антонова М. К., Торговый дом «Форвард») —

Акт налоговой проверки и изменения, внесенные в него, не обладают признаками, присущими ненормативному акту, не имеют самостоятельного характера; изменения, внесенные в акт, являются корректировкой обстоятельств, выявленных при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

Оспариваемые изменения, внесенные в акт проверки, подлежат исследованию в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения налогового органа.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

НДС

Определение от 5 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12212 (с. Антонова М. К., Ракетно-космическая корпорация «Энергия») —

Суд исходил из того, что при осуществлении операции по реализации услуг по организации поисково-спасательных работ при посадке корабля «Союз МС» подлежит применению ставка 0 процентов, в связи с чем применение обществом ставки 18 процентов необоснованно.

Суд округа указал, что спорные работы являются вспомогательными (сопутствующими) наземными работами (услугами), технологически обусловленными (необходимыми) и неразрывно связанными с выполнением работ (оказанием услуг) по исследованию космического пространства и (или) с выполнением работ (оказанием услуг) с использованием техники, находящейся непосредственно в космическом пространстве. При этом в договоре, заключенном обществом и учреждением, указано, что основаниями для его заключения являются Федеральная космическая программа, а также государственные контракты, заключенные Федеральным космическим агентством и корпорацией; оказание учреждением корпорации данных услуг производилось в рамках реализации ей 3-го этапа государственного контракта от 01.12.2014, включавшего, в том числе выполнение работ по обеспечению посадки и анализу послеполетного состояния спускаемого аппарата (СА) корабля «Союз МС», то есть учреждение являлось соисполнителем по указанному контракту.

Земельный налог

Определение от 6 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12984 (с. Завьялова Т. В., Экспортно-Импортный банк) —

Учитывая, что банк, приобретая данные земельные участки как инструмент платежа взамен исполнения денежного обязательства, исходил из коммерческих целей, в том числе целей их последующей перепродажи, не усматривая возможности дальнейшего использования участков в соответствии с видом разрешенного использования, суд округа пришел к выводу о том, что налогоплательщиком не соблюдены условия для предоставления указанной налоговой льготы.

НДПИ

Определение от 18 августа 2021 г. № 304-ЭС21-13519 (с. Завьялова Т. В., Шахтоуправление «Талдинское — Кыргайское») —

При этом суды учли, что согласно положениям статей 337, 338, 339, 342 Налогового кодекса для признания потерь нормативными для целей налогообложения по ставке 0% необходимо не только соответствие их размера максимальному значению, установленному нормативом, но и фактическое несение потерь в течение налоговых периодов, а также их связь с принятой схемой и технологией разработки месторождения.

Налоговые споры за 2020

УСН

Определение от 5 августа 2021 г. № 307-ЭС21-12352 (с. Антонова М. К., ИП Петухов Андрей Алексеевич) —

Доходы, полученные предпринимателем в связи с выполнением работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, не относятся к деятельности, осуществляемой предпринимателем на основании патента — «услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ», и подлежат включению в доход, облагаемый налогом по УСН.

Вопросы добросовестности

Определение от 31 августа 2021 г. № 305-ЭС21-14260 (с. Завьялова Т. В., Панорама) +

Суд исходил из того, что инспекцией неполно выяснены обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и его контрагентов, не доказаны обстоятельства, свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды, не представлены достаточные, допустимые, относимые доказательства, свидетельствующие о взаимозависимости налогоплательщика и спорных контрагентов, а также доказательства, подтверждающие, что спорные контрагенты являлись не самостоятельными субъектами и были подконтрольны налогоплательщику, доказательства, свидетельствующие о влиянии взаимозависимости участников хозяйственных операций на результат сделок.

Определение от 25 августа 2021 г. № 303-ЭС21-14066 (с. Пронина М. В., Строительная компания «Фриз») —

Деятельность контрагентов носит исключительно «технический» характер, организации возглавляются номинальными руководителями, у контрагентов отсутствуют необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической и предпринимательской деятельности, заключенные с рядом контрагентов сделки носили нетипичный характер, поскольку прослеживалась необоснованная приоритетность наличного расчета между сторонами сделки над безналичным расчетом, при этом указанные организации имели расчетные счета в банках; доставка товара не подтверждена.

Определение от 18 августа 2021 г. № 309-ЭС21-15216 (с. Антонова М. К., ЮКОН-фарм) —

Судебные инстанции исходили из того, что несмотря на регистрацию налогоплательщика и ООО «Аптека Атромед» как самостоятельных юридических лиц, для применения налогового законодательства указанные лица должны оцениваться как единый хозяйствующий субъект, функционирующий в целях получения общего финансового результата, при этом формальное разделение позволило им в обход закона создать видимость соблюдения ограничения по средней численности работников для применения специального налогового режима. При исследовании обстоятельств дела установлены взаимозависимость общества и ООО «Аптека Атромед» и согласованность их действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды; функционирование в 2013 — 2015 годах данных организаций как единого предприятия без фактического разделения персонала и материальных ресурсов.

Определение от 12 августа 2021 г. № 304-ЭС21-12783 (с. Антонова М. К., Куйбышевский торг) —

Судом установлено, что в результате выделения ООО «Дружба», ООО «Максимум», ООО «Транзит» и наделения вновь созданных организаций недвижимым имуществом, обществом получена необоснованная налоговая выгода с целью сохранения права на применение специального налогового режима. При этом фактически управление действиями общества и вновь организованными обществами осуществлялось одними и теми же лицами, все организации функционировали по одному адресу и использовали единую материально-техническую базу, расчетные счета открыты одним лицом в одних и тех же банках, управление платежами по системе «Клиент-Банк» велось с одного IP-адреса, принадлежащего обществу, одним и тем же системным администратором — штатным работником общества, денежные средства с расчетных счетов данных организаций по доверенности получало одно лицо, являющееся штатным работником общества, ведение бухгалтерского и налогового учета велось одним бухгалтером.

Судом также установлено, что иных доходов от самостоятельного ведения предпринимательской деятельности вновь созданные общества не имели; заявитель после проведения реорганизации и выделения обществ, наделенных имуществом и статусом арендодателей, продолжал самостоятельно вести переписку с арендатором — ООО «Розница К-1» по вопросам, связанным с текущей арендной платой имущества, которое находилось на балансе вновь созданных обществ.

Определение от 9 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12393 (с. Антонова М. К., Электромир) —

Изъятые документы и предметы свидетельствуют о централизованном ведении складского учета, что подтверждает взаимозависимость и согласованность действий организаций; фактические взаимоотношения не преследовали цель осуществлять предпринимательскую деятельность, заключены с намерением создания условий для неосновательного увеличения обществом налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС). При этом налогоплательщик в рамках установленных инспекцией схем, контролировал товарные и денежные потоки с целью получения необоснованной налоговой выгоды; заявителем, входящим в группу компаний, осуществлено завышение стоимости приобретаемой для дальнейшей реализации продукции путем вовлечения дополнительных подконтрольных звеньев в схему поставки импортных товаров, что повлекло соответственно увеличение суммы налоговых вычетов. Данные товары формально реализовывались производителем без НДС через многоуровневую цепочку не исполняющих своих налоговых обязательств фирм «однодневок» при реальном непосредственном движении товара в адрес налогоплательщика, приобретение товара налогоплательщиком осуществлено уже с включением в стоимость НДС, который возник на стадии перепродажи техническими организациями и фактически ими в бюджет не уплачивался.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

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