Бесплатная парковка для семей, отмена техосмотра, компенсация затрат на ОСАГО в обзоре автоновостей

Обзор законопроектов о правах и обязанностях автомобилистов.

Отмена техосмотра – Законопроект № 1249892-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру.

Обязательность прохождения технического осмотра сохраняется для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и с года изготовления которых прошло более четырех лет, включая год их изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, в случаях постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

В Пояснительной записке указывается, что вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших технический осмотр, в дорожно-транспортных происшествиях (учитывая количество зарегистрированных автомобилей и аварий с их участием) составляет 1,1% и 0,7 % соответственно.

Судимые не смогут быть таксистами – Законопроект № 1256975-7, 1256989-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому перевозчики при осуществлении перевозок пассажиров и багажа обязаны не допускать к деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статьи 328.1 ТК РФ (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и др.). В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями).

Блокировка транспорта у иностранных лиц – Законопроект № 1256984-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, должностные лица вправе задерживать данное транспортное средство путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа (если транспортное средство выезжает с территории Российской Федерации). В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Автоматическая компенсация инвалидам расходов по ОСАГО – Законопроект № 1258301-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому внедряется беззаявительный порядок выплаты компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО Пенсионным фондом на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского Союза Автостраховщиков. В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях перехода на предоставление отдельных мер социальной поддержки по принципу "единого окна" с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации ("Социальное казначейство").

Бесплатная парковка для многодетных семей – Законопроект № 1242902-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родители (усыновители), опекуны (попечители) в семье, имеющей в составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, имеют право бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что рождение детей резко снижает качество жизни семьи. При появлении в семье одного ребенка душевой доход членов семьи снижается на 30 %, двоих детей - на 60 %, троих - на 75 %. В связи с этим необходимо наращивать меры государственной поддержки многодетных семей, а также формировать соответствующее отношение к таким семьям со стороны общества.

Конфискация машины за сброс отходов – Законопроект № 1245543-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за повторное совершение правонарушений, выразившихся в сбросе (выгрузке) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическими лицами предлагается применять конфискацию транспортного средства или иной техники, явившейся орудием совершения административного правонарушения. В Пояснительной записке указывается, что Сброс отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ в большинстве случаев совершается с использованием транспортных средств (малотоннажных грузовых автомобилей, мусоровозов, самосвалов и т.п.), принадлежащих гражданам.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021

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