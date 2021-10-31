Обзор пенсионных новостей за сентябрь 2021

Возврат индексации пенсий, повышение пенсионных выплат военным и другие законодательные инициативы, поступившие в Государственную Думу, в обзоре за сентябрь 2021 года.

Возобновление индексации страховой пенсии — Законопроект № 1249326-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о возобновлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что в результате отмены индексации пенсий большая часть работающих пенсионеров перешла в сферу теневой занятости. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц в размере около 300 млрд. рублей в год, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд Российской Федерации, в объеме свыше 500 млрд. рублей.

Отмена норм, препятствующих индексации пенсий, — Законопроект № 1249347-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому исключаются положения Закона о страховых пенсиях, не допускающие индексацию пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что пенсии работающим пенсионерам выплачиваются без учета индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера пенсии в связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента, привело к сокращению числа работающих пенсионеров на треть за 2016 год: с 15 259 000 человек до 9 883 000 человек.

На 1 января 2021 года число работающих пенсионеров составило 8 891 000 человек, то есть сократилось практически еще на один миллион.

Заморозку накопительной пенсии продлили до 2024 — Законопроект № 1258304-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому действие правила о невозможности направления страховых взносов на накопительную часть пенсии продляется до 2024 года. В Пояснительной записке указывается, что это значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации.

Повышение военных пенсий в 2022 году — Законопроект № 1258305-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии в размере 74 процентов. В Пояснительной записке указывается, что при безусловном исполнении Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2022 г. должен достигнуть уровня 74 процентов.

Кроме того, отмечается, что в 2022 денежное довольствие будет повышено на 4%, что повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4,0 процента.

Упрощение возобновления выплаты пенсии по случаю потери кормильца выпускникам школ — Законопроект № 1250774-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому возобновлять выплату пенсии предлагается без истребования заявления об этом, т.е. на основании документов (сведений), подтверждающих поступление лица на очное обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным образовательным программам, с 1-го числа месяца, с которого данная выплата была приостановлена ввиду отсутствия у пенсионного органа документов, подтверждающих обучение получателя.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая мера направлена на стимулирование дальнейшего обучения получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку позволит обеспечить стабильность и непрерывность пенсионных выплат, а также ускорить восстановление уровня их материального обеспечения вначале нового цикла обучения.

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2021



